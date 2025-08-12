Tôi buồn khi biết lý do vì sao chồng nhất quyết không muốn sinh thêm con
GĐXH - Mỗi lần tôi nhắc đến việc sinh thêm, anh chỉ cười nhạt: “Em chưa từng sống trong một gia đình như anh thì em sẽ không hiểu đâu”.
Tôi muốn sinh con tiếp nhưng chồng kiên quyết dừng lại.
Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm, hiện đã có một bé gái, một bé trai. Tôi rất muốn có thêm con, thậm chí là 3-4 bé để gia đình đông vui, các con có anh chị em cùng lớn lên và yêu thương nhau. Nhưng chồng tôi lại kiên quyết nói chỉ dừng lại ở hai con.
Lý do anh đưa ra nghe vừa buồn vừa khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Chồng tôi sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em. Mẹ chồng thì vụng về, không biết chăm sóc hay nuôi dạy con cái khéo léo. Kết quả là cả 4 anh chị em nhà anh đều không được học hành đến nơi đến chốn.
Sau này lớn lên, mỗi người một kiểu, ai cũng tính toán, tranh giành, đòi hỏi chuyện đất đai của bố mẹ. Người anh cả thì nghiện ngập, các mối quan hệ trong nhà lạnh nhạt, tính toán, lợi dụng nhau, hầu như không ai quan tâm nhau thật lòng.
Chồng tôi là người duy nhất có phần điềm đạm, khiêm nhường, từng va vấp ngoài xã hội nhiều nên anh không tham gia tranh chấp, cũng chẳng mong đợi gì từ gia đình. Anh tự lập và tình cảm. Nhưng chính những ký ức và trải nghiệm đó khiến anh ám ảnh: Đông con sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn, nếu cha mẹ không đủ điều kiện chăm lo thì con cái sẽ không thân thiết mà còn làm khổ nhau.
Trong khi đó, gia đình tôi lại khác hoàn toàn. Tôi chỉ có hai anh em, cả hai đều được bố mẹ cho ăn học tử tế, đi du học nước ngoài, và luôn yêu thương, quan tâm, không ai đòi hỏi chia tài sản. Hai anh em đều đã có gia đình riêng hạnh phúc và đều tự lập, nuôi dạy các con ngoan ngoãn, đoàn kết. Trai gái, dâu rể cùng nhau chăm sóc bố mẹ, cùng cười nói mỗi khi gặp mặt. Có lẽ vì vậy nên tôi luôn tin rằng nếu nuôi dạy tốt, anh em sẽ là chỗ dựa suốt đời.
Nhưng chồng tôi thì lại nhìn thấy quá rõ mặt trái của chuyện đông con. Mỗi lần tôi nhắc đến việc sinh thêm, anh chỉ cười nhạt: “Em chưa từng sống trong một gia đình như anh thì em sẽ không hiểu đâu”.
Tôi biết anh nói đúng ở một khía cạnh, nhưng cũng thấy tiếc cho ước mơ về một gia đình đông con mà mình vẫn luôn mong. Liệu có ai rơi vào tình huống giống tôi không, khi cùng một khái niệm “gia đình” nhưng hai người lại mang hai ký ức hoàn toàn trái ngược và không biết đâu mới là lựa chọn đúng cho tương lai?
Khi về quê sống, chồng bắt tôi phải nhẫn nhịn tất cả mọi người, từ bố mẹ cho tới anh chị chồng, ai nói ai chửi gì cũng không được cãi lại.
GĐXH - Suốt nhiều năm, tôi tin rằng hy sinh tất cả cho con là điều đúng đắn. Nhưng chỉ một lần vào viện thăm bạn ốm, tôi mới nhận ra: giữ chặt lương hưu mới là cách bảo vệ tuổi già của mình.
GĐXH - Ở đó cô ấy đi chợ, nấu nướng, thức ăn sinh hoạt đến 7 giờ tối mới về nhà, mang theo thức ăn đã nấu sẵn.
GĐXH - Bỗng một ngày, tôi nhận ra đứa con gái mình thương bấy lâu nay không phải là con ruột của mình.
Chỉ vì không có tiền biếu quà đắt đỏ như em dâu, tôi bị mẹ chồng ghét bỏ; bà còn đặt điều là tôi lười nhác, hỗn hào, "mặt bí xị bế con ngồi một đống chẳng chào ai".
GĐXH - Tôi không phủ nhận chuyện tôi ít về quê thăm bố mẹ chồng nhưng có thực sự công bằng không khi đánh giá lòng hiếu thảo chỉ qua tần suất về thăm?
Mẹ chồng tương lai nghe đến khoản tiền thách cưới thì mặt tái mét. Bà bối rối thấy rõ rồi đáp một câu choáng váng.
Đất của cha mẹ được chia cho tôi một nửa, 2 em chia đôi phần còn lại; nội dung di chúc này khiến tôi xấu hổ vì tôi là anh cả nhưng ở xa, không ở bên cha mẹ cuối đời.
Tôi thú nhận với anh quá khứ từng sống thử. Anh im lặng rất lâu, gương mặt lúc đỏ bừng, lúc lại lạnh lẽo, rồi buông câu "sắc hơn dao".
Tôi không hề quý mến bác chồng, nhưng ông xã và cả đại gia đình đang cố ép tôi chịu chuyển sang ở cùng, chăm sóc bác để sau này thừa kế gia sản.
