Tối mai, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, sẽ phát sóng VTV1

Thứ ba, 13:36 27/01/2026 | Xem - nghe - đọc
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" diễn ra tại bốn địa danh lịch sử: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – TP.HCM.

Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" được tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp về nước Lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2026). Kể câu chuyện về tinh thần tự lực – tự cường, lấy dân làm gốc, kết hợp tầm nhìn chiến lược với hành động kiên định để mở đường cho vận hội dân tộc, cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – TP.HCM. 

Sau 30 năm tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó không chỉ để "trở lại" mà để đặt nền móng phương pháp cho cuộc hồi sinh dân tộc: Xác lập đường lối đúng, xây dựng căn cứ, gây dựng lực lượng, tổ chức và huy động sức dân, chuẩn bị cho ngày toàn dân đứng lên giành độc lập.

Chương trình kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước không chỉ tri ân lịch sử, mà còn truyền đi thông điệp – văn hóa có sức lan tỏa rộng lớn: Nhắc lại một phương pháp phát triển từng đưa dân tộc vượt qua "đêm dài nô lệ", đồng thời khơi dậy tinh thần hành động phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững hôm nay.

Thông điệp trọng tâm của chương trình: Dân tộc từng đi lên từ gian khó bằng chính đôi tay mình, thì hôm nay càng có thể đi xa hơn bằng trí tuệ và nội lực thời đại mới. Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" khẳng định: Mỗi cá nhân là một "bàn tay" của đất nước; khi được gắn vào mục tiêu chung và dẫn dắt bởi tầm nhìn đúng, "kỳ tích phát triển" trở nên khả thi. Với thế hệ trẻ, cảm xúc được chuyển hóa thành trách nhiệm: Yêu nước là dấn thân trong công việc hằng ngày; tự hào là học tập, lao động, sáng tạo, giữ kỷ cương và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước phát sóng trên VTV1 - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật “Hai tay xây dựng một sơn hà” sẽ tái hiện lại những chặng đường cách mạng của dân tộc.

Kết cấu cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" được tổ chức theo mạch tư duy "từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại", gồm 3 chương: "Đôi tay vạch đường", "Vòng tay Nhân dân" và "Giương cao ngọn cờ".

Chương 1: Đôi tay vạch đường: Nhấn mạnh khoảnh khắc Bác Hồ trở về Tổ quốc đầu năm 1941 và lựa chọn Cao Bằng làm địa bàn chiến lược để trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

Nội dung của chương lý giải tầm nhìn và bản lĩnh của Người trong việc nhận diện thời cơ - xác định kẻ thù - chọn đúng ưu tiên sống còn của dân tộc. Đây là chương của định hướng - quyết sách - phương pháp, nơi "đôi tay" của Người vạch ra con đường đi cho dân tộc.

Chương 2: Vòng tay Nhân dân: Làm rõ bài học lấy dân làm gốc và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân khi đường lối đúng được Nhân dân tin theo và cùng hành động. Từ việc xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng, mở rộng phong trào Việt Minh đến cao trào đấu tranh trên cả nước, cách mạng đi từ thắng lợi từng bước đến thắng lợi quyết định, kết tinh bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 - thời khắc ý Đảng hòa cùng lòng dân, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập.

Chương 3: Giương cao ngọn cờ: Khẳng định giá trị thời đại của những quyết sách mang tính chiến lược từ năm 1941 trong bối cảnh hôm nay. Nội dung của chương nối tinh thần Hồ Chí Minh với kỷ nguyên mới sau Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh các bài học còn nguyên sức sống: Chọn đúng ưu tiên chiến lược, phát huy nội lực, tự lực - tự cường chiến lược, đại đoàn kết và kiên định mục tiêu quốc gia.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước phát sóng trên VTV1 - Ảnh 2.
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước phát sóng trên VTV1 - Ảnh 3.
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước phát sóng trên VTV1 - Ảnh 4.
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước phát sóng trên VTV1 - Ảnh 5.

Chương trình cầu truyền hình dự kiến phát sóng vào 20h ngày 28/1 trên kênh VTV1.

Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" không chỉ "kể lại lịch sử" mà "mở một cuộc đối thoại với hiện tại". Ê-kíp thực hiện đã sử dụng thủ pháp mới giúp tăng tính thuyết phục: Câu chuyện con người: "Người thật - việc thật" tạo độ tin cậy, chạm cảm xúc.

4 điểm cầu được thiết kế theo mô hình "mạch nguồn - lan tỏa - hội tụ". Điểm mới của phần thể hiện mỗi điểm cầu đảm nhiệm một chức năng tư tưởng trong kịch bản, tạo thành một đường dây.

Hình tượng xuyên suốt chương trình là "Đôi bàn tay": Đôi tay ra đi tìm đường cứu nước, đôi tay đặt dấu mốc trở về, đôi tay vạch đường lối trong gian khó và đôi tay của thế hệ hôm nay nắm chặt nhau để dựng xây tương lai. Một biểu tượng giản dị nhưng đủ mạnh để kết nối lịch sử với hiện tại.

Ngôn ngữ thể hiện lấy âm nhạc làm mạch cảm xúc, chọn các ca khúc tiêu biểu theo từng thời kỳ nhưng được xử lý đương đại, hòa quyện chất liệu dân gian - dân ca vùng miền để gắn với các điểm cầu. Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình có sự kết hợp chất liệu dân gian vùng miền: Hát then, hát ru, ví giặm, chất liệu Nam Bộ, sự hoà quyện của nhiều giọng điệu, một tinh thần.

