Tập cuối 'Cách em 1 milimet': Ngân từ chối Viễn, Tú chọn du học?

Trong trích đoạn giới thiệu tập 42 "Cách em 1 milimet", sau lần gặp gỡ My "Bí thư A5" khiến Ngân biết được mọi chuyện xảy ra trong quá khứ với Viễn chỉ là hiểu lầm. Bây giờ, khi đã rõ tấm chân tình của Viễn khi anh vẫn luôn chờ đợi mình nhiều năm qua nhưng Ngân vẫn chưa thể mở lòng để đón nhận.



Ngân thẳng thắn nói với Viễn: "Tôi vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thất bại và bẽ bàng. Tôi nhận ra mình còn rất nhiều sai lầm và thiếu sót. Thực sự tôi rất hoang mang. Đó là lý do tôi không thể lao vào một hạnh phúc mới khi bản thân mình vẫn còn đầy sứt mẻ".

Ngân vẫn còn ám ảnh về cuộc hôn nhân đổ vỡ nên chưa thể mở lòng đón nhận Viễn.

Trong khi đó, sau lần gặp và nói lời tạm biệt cùng cái bắt tay đầy chân thành và lời bóng gió sẽ "đi đâu đó thật xa nhưng vẫn là ở trái đất này thôi", Hiếu đã thực sự mất hút, điều này khiến Tú lo lắng khi không thể liên lạc được với Hiếu. Vì thế Tú dò hỏi anh Viễn về tình hình của Hiếu cũng như chị gái của Hiếu.

Viễn chia sẻ về sự việc chồng cũ của chị gái Hiếu bị bắt vì tội lừa đảo, dù không liên quan nhưng chị em Hiếu đã dùng toàn bộ tài sản riêng để khắc phục hậu quả. Viễn cũng đã giới thiệu cho đối tác ở Singapore mua lại công ty hoạt hình của Hiếu với giá cao. Tuy nhiên, theo lời Viễn thì Hiếu đã "lặn mất tăm". Còn tiền đầu tư vào dự án phim hoạt hình Toki của Tú, Hiếu vẫn chưa rút vốn, tiếp tục đầu tư để Tú thực hiện dự án.

Tú đã đến hỏi anh Viễn khi không thể liên lạc được với Hiếu.

Tú quyết định đi học với mục đích nâng cấp bản thân vì xung quanh ai cũng mới mẻ và giỏi giang. Cô sợ mình sẽ bị thụt lùi nên muốn nhận lời khuyên của bố. Việc đến với ai có lẽ vẫn nằm ngoài vùng suy nghĩ của Tú.

Quyết định của Tú được anh Viễn ủng hộ: "Nhóc con hãy cất cánh đi, bay cao bay xa, bay vòng quanh thế giới xem thế gian ngoài kia nó đẹp thế nào. Xong về kể cho anh Viễn nghe nhé".

Tú đã về quê gặp bố và bày tỏ mong muốn được đi du học để nâng cấp bản thân.

Tập cuối "Cách em 1 milimet" phát sóng lúc 20h00 ngày 23/1 trên VTV3.

