Phim ‘Lầu chú Hỏa’ làm sống lại giai thoại kinh dị đầu tiên của Việt Nam
GĐXH - Hơn nửa thế kỷ hiện hữu trong đời sống tinh thần người dân Việt Nam, giai thoại truyền miệng "Con ma nhà họ Hứa" (còn gọi là "Oan hồn Hứa thị") tái sinh trong hình hài mới, qua kịch bản kinh dị mang nhiều cách tân mang tên "Lầu chú Hỏa".
Lời đồn "Oan hồn Hứa thị" tồn tại lâu đời ở khu Chợ Lớn, trở thành một truyền thuyết đô thị gây ám ảnh. Năm 1973, hãng phim Dạ Lý Hương của miền Nam và đạo diễn Lê Hoàng Hoa phát triển câu chuyện truyền miệng này thành phim kinh dị Con ma nhà họ Hứa, với sự tham gia của nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết, Thanh Tú, Dũng Thanh Lâm… Mặc dù chỉ là phim đen trắng nhưng tác phẩm đã tạo nên cơn sốt phòng vé ở miền Nam thời bấy giờ và được xem là một trong những tác phẩm kinh dị đầu tiên của điện ảnh Việt. Bộ phim nổi tiếng đến mức lưu truyền cho đến tận bây giờ và tên phim trở thành câu cửa miệng của người dân để ám chỉ những người nói mà không giữ lời.
Sau 5 thập kỷ, nhà sản xuất Runup Vietnam quyết định đưa giai thoại về 'con ma nhà họ Hứa' trở lại màn ảnh rộng với tựa đề "Lầu chú Hỏa". Phim chính thức khởi quay vào những ngày đầu tiên của năm 2026 và dự kiến công chiếu hè năm nay. Hiện tại, NSX Runup Vietnam vẫn chưa hé lộ dàn diễn viên góp mặt trong dự án, khiến công chúng càng thêm tò mò.
Theo chia sẻ từ nhà sản xuất Runup Vietnam, dự án được ấp ủ hơn 5 năm mới hoàn thiện được kịch bản. Lấy cảm hứng từ câu chuyện quen thuộc, phim được đặt tên "Lầu chú Hỏa" nhằm khơi gợi sự hiếu kỳ theo giai thoại cách đây hàng chục năm. Theo lời đồn, tiểu thư út nhà chú Hỏa mắc bệnh lạ rồi qua đời, oan hồn không siêu thoát, lẩn khuất mãi trong căn nhà, khiến nơi đây phủ lên không khí rùng rợn cùng nhiều bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Đại diện Runup Vietnam cho biết "Con ma nhà họ Hứa" là một giai thoại lâu đời, gắn bó với nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Việc đưa câu chuyện này trở lại màn ảnh rộng vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn đối với ê-kíp. Nhà sản xuất sẽ kể lại câu chuyện theo một phong cách mới, hướng đi mới, vừa sống động vừa chân thực, phù hợp thị hiếu của khán giả đương đại, đồng thời vẫn giữ được sự bí ẩn và ám ảnh vốn có của truyền thuyết".
Năm 2026, Runup Vietnam chính thức công bố dự án kinh dị "Lầu chú Hỏa", đánh dấu bước chuyển mình sau thể loại phim tình cảm - hài từng ghi dấu ấn là Điều Ước Cuối Cùng. Trước đó, nhà sản xuất cũng đã hé lộ dự án Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, cho thấy chiến lược mở rộng sang dòng phim kinh dị, thể loại được đánh giá có sức hút bền bỉ tại thị trường Việt Nam và quốc tế.
Phim kinh dị cũng là một trong những thể loại được xem là "easy to travel" – dễ dàng tiếp cận và được đón nhận ở nhiều thị trường quốc tế. Chính vì vậy, Runup Vietnam đặt nhiều niềm tin vào khả năng lan tỏa của thể loại này, không chỉ để khai thác một dự án đơn lẻ mà còn hướng đến việc phát triển nhiều phim kinh dị trong cùng một năm.
Tuy nhiên, trước dấu hiệu bão hòa của phim kinh dị Việt cùng đòi hỏi ngày càng cao của khán giả, Runup Vietnam không phủ nhận áp lực. Dù vậy, họ cho rằng đây là một tín hiệu tích cực và hoàn toàn chính đáng. Đại diện nhà sản xuất chia sẻ: "Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường phim Việt buộc các nhà sản xuất phải nghiêm túc hơn, đầu tư nhiều hơn và không ngừng thử thách chính mình. Chúng tôi xem áp lực đó như một động lực, bởi sứ mệnh của Runup Vietnam là luôn nỗ lực đáp ứng và tôn trọng kỳ vọng của khán giả. Sau cùng, chúng tôi tin rằng, nếu một dự án được thực hiện một cách tử tế, chỉn chu và xuất phát từ mong muốn kể một câu chuyện gần gũi với khán giả, thì dù ở bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ thể loại nào, bộ phim vẫn có cơ hội được đón nhận".
