Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'
GĐXH - "Cách em 1 milimet" khép lại bằng kết phim đầy cảm xúc, ảnh hậu trường của phim được chia sẻ tiếp tục mang đến ấn tượng ấm áp trong lòng khán giả.
"Cách em 1 milimet" chính thức đi đến hồi kết, khép lại hành trình dài đầy cảm xúc của các nhân vật tại làng Mây. Tập cuối của phim không chỉ giải đáp những nút thắt còn dang dở, mà còn mang đến cho khán giả một cái kết nhẹ nhàng, trọn vẹn - đúng tinh thần mà bộ phim theo đuổi ngay từ những tập đầu tiên. Trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội, đông đảo khán giả bày tỏ sự lưu luyến khi phải nói lời chia tay với các thành viên của "Đại bản doanh".
Dù phim đã kết thúc, nhưng khán giả vẫn còn "lụy" bởi ấn tượng đọng lại sau phim, đặc biệt là loạt ảnh hậu trường tập cuối cũng được các diễn viên và ê-kíp chia sẻ, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người xem. Không còn những xung đột căng thẳng, các nhân vật xuất hiện với nụ cười, ánh mắt an yên như một lời khép lại tròn trịa cho hành trình đã qua. Khi khoảng cách không còn, đó cũng chính là thông điệp mà bộ phim mang lại.
Biên sau bao sóng gió cũng đã đến với Thư "ống bơ" bằng một đám cưới đẹp như cổ tích.
Thư "ống bơ" mang bầu, nhóm "Đại bản doanh" chuẩn bị đón thành viên nhí.
Cảnh quay lãng mạn khi Ngân và Viễn trở về dòng sông đong đầy kỷ niệm của mối tình thuở học trò.
(Ảnh: VTV)
