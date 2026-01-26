Mới nhất
Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

Thứ hai, 10:11 26/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - "Cách em 1 milimet" khép lại bằng kết phim đầy cảm xúc, ảnh hậu trường của phim được chia sẻ tiếp tục mang đến ấn tượng ấm áp trong lòng khán giả.

"Cách em 1 milimet" chính thức đi đến hồi kết, khép lại hành trình dài đầy cảm xúc của các nhân vật tại làng Mây. Tập cuối của phim không chỉ giải đáp những nút thắt còn dang dở, mà còn mang đến cho khán giả một cái kết nhẹ nhàng, trọn vẹn - đúng tinh thần mà bộ phim theo đuổi ngay từ những tập đầu tiên. Trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội, đông đảo khán giả bày tỏ sự lưu luyến khi phải nói lời chia tay với các thành viên của "Đại bản doanh".

Dù phim đã kết thúc, nhưng khán giả vẫn còn "lụy" bởi ấn tượng đọng lại sau phim, đặc biệt là loạt ảnh hậu trường tập cuối cũng được các diễn viên và ê-kíp chia sẻ, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người xem. Không còn những xung đột căng thẳng, các nhân vật xuất hiện với nụ cười, ánh mắt an yên như một lời khép lại tròn trịa cho hành trình đã qua. Khi khoảng cách không còn, đó cũng chính là thông điệp mà bộ phim mang lại.

Cách em 1 milimet: Loạt ảnh hậu trường kết phim khiến khán giả lưu luyến- Ảnh 1.

Màn "khóa môi" của cặp đôi Ngân - Viễn sau bao tháng ngày sóng gió.

Cách em 1 milimet: Loạt ảnh hậu trường kết phim khiến khán giả lưu luyến- Ảnh 2.

Tú và Bách khép lại ký ức, làm bạn với nhau và cùng gắn bó với "Đại bản doanh".

Cách em 1 milimet: Loạt ảnh hậu trường kết phim khiến khán giả lưu luyến- Ảnh 3.

Kết phim "mở" với cặp đôi Tú - Hiếu, cả hai rất có thể sẽ có một mối quan hệ tình cảm trong tương lai.

Cách em 1 milimet: Loạt ảnh hậu trường kết phim khiến khán giả lưu luyến- Ảnh 4.

Gia đình của Ngân hạnh phúc khi Ngân đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Cách em 1 milimet: Loạt ảnh hậu trường kết phim khiến khán giả lưu luyến- Ảnh 5.

Các phụ huynh của nhóm "Đại bản doanh".

Cách em 1 milimet: Loạt ảnh hậu trường kết phim khiến khán giả lưu luyến- Ảnh 6.
Cách em 1 milimet: Loạt ảnh hậu trường kết phim khiến khán giả lưu luyến- Ảnh 7.

Biên sau bao sóng gió cũng đã đến với Thư "ống bơ" bằng một đám cưới đẹp như cổ tích.

Cách em 1 milimet: Loạt ảnh hậu trường kết phim khiến khán giả lưu luyến- Ảnh 8.
Cách em 1 milimet: Loạt ảnh hậu trường kết phim khiến khán giả lưu luyến- Ảnh 9.

Thư "ống bơ" mang bầu, nhóm "Đại bản doanh" chuẩn bị đón thành viên nhí.

Cách em 1 milimet: Loạt ảnh hậu trường kết phim khiến khán giả lưu luyến- Ảnh 11.
Cách em 1 milimet: Loạt ảnh hậu trường kết phim khiến khán giả lưu luyến- Ảnh 12.

Cảnh quay lãng mạn khi Ngân và Viễn trở về dòng sông đong đầy kỷ niệm của mối tình thuở học trò.

Cách em 1 milimet: Loạt ảnh hậu trường kết phim khiến khán giả lưu luyến- Ảnh 17.

Ngân - Viễn bên nhóm "Đại bản doanh" đã quy tụ đầy đủ, xóa bỏ những hiểu lầm để trở lại tình bạn ấm áp.

Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán mê mẩn - Ảnh 10.

"Cách em 1 milimet" kết thúc với 42 tập, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

(Ảnh: VTV)

Kết phim "Cách em 1 milimet" đầy xúc động, khi mọi thứ đã không còn khoảng cáchKết phim 'Cách em 1 milimet' đầy xúc động, khi mọi thứ đã không còn khoảng cách

GĐXH - Sau tất cả sóng gió, Viễn - Ngân, Tú và nhóm "Đại bản doanh" đã bước sang một chương mới của cuộc đời.

"Tứ đại mỹ nhân" trong phim góc khuất đời sống hoa hậu sắp lên sóng VTV là những ai?'Tứ đại mỹ nhân' trong phim góc khuất đời sống hoa hậu sắp lên sóng VTV là những ai?

GĐXH - Á hậu Quỳnh Anh, Maya, Huyền Trang, Trình Mỹ Duyên là 4 mỹ nhân đa sắc, khắc họa hành trình chinh phục hào quang nhan sắc trong “Lời hứa đầu tiên”.

Quang Thắng, Thái Sơn, Trung Ruồi tích cực tập luyện tiểu phẩm "Gala Cười 2026"Quang Thắng, Thái Sơn, Trung Ruồi tích cực tập luyện tiểu phẩm 'Gala Cười 2026'

GĐXH - Chương trình "Gala Cười 2026" đang được các nghệ sĩ hài tập luyện để mang tới những tiểu phẩm hài ý nghĩa đến khán giả dịp Tết Nguyên đán.

Tòa soạn Quảng cáo
Top