Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

"Cách em 1 milimet" chính thức đi đến hồi kết, khép lại hành trình dài đầy cảm xúc của các nhân vật tại làng Mây. Tập cuối của phim không chỉ giải đáp những nút thắt còn dang dở, mà còn mang đến cho khán giả một cái kết nhẹ nhàng, trọn vẹn - đúng tinh thần mà bộ phim theo đuổi ngay từ những tập đầu tiên. Trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội, đông đảo khán giả bày tỏ sự lưu luyến khi phải nói lời chia tay với các thành viên của "Đại bản doanh".

Dù phim đã kết thúc, nhưng khán giả vẫn còn "lụy" bởi ấn tượng đọng lại sau phim, đặc biệt là loạt ảnh hậu trường tập cuối cũng được các diễn viên và ê-kíp chia sẻ, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người xem. Không còn những xung đột căng thẳng, các nhân vật xuất hiện với nụ cười, ánh mắt an yên như một lời khép lại tròn trịa cho hành trình đã qua. Khi khoảng cách không còn, đó cũng chính là thông điệp mà bộ phim mang lại.

Màn "khóa môi" của cặp đôi Ngân - Viễn sau bao tháng ngày sóng gió.

Tú và Bách khép lại ký ức, làm bạn với nhau và cùng gắn bó với "Đại bản doanh".

Kết phim "mở" với cặp đôi Tú - Hiếu, cả hai rất có thể sẽ có một mối quan hệ tình cảm trong tương lai.

Gia đình của Ngân hạnh phúc khi Ngân đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Các phụ huynh của nhóm "Đại bản doanh".

Biên sau bao sóng gió cũng đã đến với Thư "ống bơ" bằng một đám cưới đẹp như cổ tích.

Thư "ống bơ" mang bầu, nhóm "Đại bản doanh" chuẩn bị đón thành viên nhí.

Cảnh quay lãng mạn khi Ngân và Viễn trở về dòng sông đong đầy kỷ niệm của mối tình thuở học trò.

Ngân - Viễn bên nhóm "Đại bản doanh" đã quy tụ đầy đủ, xóa bỏ những hiểu lầm để trở lại tình bạn ấm áp.

"Cách em 1 milimet" kết thúc với 42 tập, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

(Ảnh: VTV)

