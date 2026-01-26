Anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc ra mắt MV Valentine 2026 đầy cảm xúc

Hai anh em nhạc sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc vừa ra mắt MV "Yêu một chút cũng đâu có sao". Tác phẩm được phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Lâm Xuân Thi, với hướng thể hiện theo tinh thần trình diễn "live" cùng dàn nhạc kết hợp giữa các nghệ sĩ trong nước và một số nghệ sĩ quốc tế đang hoạt động tại TP.HCM.

MV do đạo diễn Lương Phan Hoàng thực hiện, chọn lối kể chuyện tiết chế, hạn chế kỹ xảo, tập trung vào hình ảnh người phụ nữ, cảm xúc trình diễn và giữ tinh thần "thanh tao" xuyên suốt.

Nhạc sĩ Hoài An chia sẻ về dự án: "Khi đọc thơ của anh Lâm Xuân Thi, tôi cảm nhận được một tình yêu rất văn minh và bao dung. Tôi mong âm nhạc sẽ trở thành chiếc cầu nối để những câu chữ ấy chạm đến trái tim người nghe một cách tự nhiên nhất".

Anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc trở lại với bản tình ca mới.

Trong vai trò giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc nhấn mạnh định hướng của dự án: "'Yêu một chút cũng đâu có sao' là tâm huyết của cả tập thể. Chúng tôi không chạy theo trào lưu 'mì ăn liền' mà tập trung vào giá trị nghe – nhìn nguyên bản. Việc hợp tác cùng các nghệ sĩ quốc tế là cách chúng tôi nâng tầm trải nghiệm và khẳng định tinh thần làm nghề nghiêm túc."

MV gây ấn tượng với sự kết hợp của ba giọng ca nữ giàu cá tính: Phượng Vũ, Phù Vạn Nam Hương và Lê Xuân Nghi. Ba màu sắc vocal khác biệt được hòa quyện tinh tế, tạo nên tổng thể dày dặn, bay bổng dưới sự điều phối của Giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc.

Phần thu và trình diễn âm nhạc được thực hiện theo tinh thần "live" với dàn nhạc gồm Minh Nhiên (keyboard), Minh Hiển (bass), Bảo Hiếu (drum), Hoài An (guitar) và Duy Lương (piano kiêm arranger). Bên cạnh đó là sự góp mặt của bốn nghệ sĩ quốc tế đang chơi nhạc tại TP.HCM: Keith Beber (percussion), Juan Anthony Reyes (trumpet), Pierre Renaud (saxophone) và Misha Krasnopolsky (trombone), tạo thêm sắc thái Jazz/Pop cho bản phối.

MV là sự kết hợp của ba giọng ca nữ: Phượng Vũ, Phù Vạn Nam Hương và Lê Xuân Nghi.

Các nghệ sĩ quốc tế trong MV.

Với sự đầu tư bài bản từ nội dung, âm nhạc đến hình ảnh, "Yêu một chút cũng đâu có sao" được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả một không gian thưởng thức âm nhạc giàu cảm xúc, tươi mới và nhẹ nhàng; nơi câu chuyện tình yêu được kể bằng sự tinh tế, chừng mực nhưng vẫn đầy rung động.

Nhạc sĩ Võ Đại Hoài An (sinh năm 1977) là tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc như: Tình thơ, Tình khúc vàng, Đã không yêu thì thôi, Khung trời ngày xưa,... Anh cũng từng đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc cho các chương trình truyền hình nổi tiếng như: Gương mặt thân quen, Vietnam Idol Kids, Ca sĩ giấu mặt, Mặt nạ ngôi sao,...

Nhạc sĩ Võ Đại Hoài Phúc, từng học ngành Vật lý tại Đại học Sư phạm TP.HCM trước khi chuyển hướng sang sáng tác và theo đuổi con đường âm nhạc. Anh là tác giả của nhiều ca khúc được yêu thích như: Hoang mang, Khi cô đơn em nhớ ai, Vô cùng,...