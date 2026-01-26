Anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc ra mắt MV Valentine 2026 đầy cảm xúc
GĐXH - Anh em nhạc sĩ Hoài An – Võ Hoài Phúc vừa ra mắt MV "Yêu một chút cũng đâu có sao" như một bản tình ca cho mùa Valentine 2026.
Hai anh em nhạc sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc vừa ra mắt MV "Yêu một chút cũng đâu có sao". Tác phẩm được phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Lâm Xuân Thi, với hướng thể hiện theo tinh thần trình diễn "live" cùng dàn nhạc kết hợp giữa các nghệ sĩ trong nước và một số nghệ sĩ quốc tế đang hoạt động tại TP.HCM.
MV do đạo diễn Lương Phan Hoàng thực hiện, chọn lối kể chuyện tiết chế, hạn chế kỹ xảo, tập trung vào hình ảnh người phụ nữ, cảm xúc trình diễn và giữ tinh thần "thanh tao" xuyên suốt.
Nhạc sĩ Hoài An chia sẻ về dự án: "Khi đọc thơ của anh Lâm Xuân Thi, tôi cảm nhận được một tình yêu rất văn minh và bao dung. Tôi mong âm nhạc sẽ trở thành chiếc cầu nối để những câu chữ ấy chạm đến trái tim người nghe một cách tự nhiên nhất".
Trong vai trò giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc nhấn mạnh định hướng của dự án: "'Yêu một chút cũng đâu có sao' là tâm huyết của cả tập thể. Chúng tôi không chạy theo trào lưu 'mì ăn liền' mà tập trung vào giá trị nghe – nhìn nguyên bản. Việc hợp tác cùng các nghệ sĩ quốc tế là cách chúng tôi nâng tầm trải nghiệm và khẳng định tinh thần làm nghề nghiêm túc."
MV gây ấn tượng với sự kết hợp của ba giọng ca nữ giàu cá tính: Phượng Vũ, Phù Vạn Nam Hương và Lê Xuân Nghi. Ba màu sắc vocal khác biệt được hòa quyện tinh tế, tạo nên tổng thể dày dặn, bay bổng dưới sự điều phối của Giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc.
Phần thu và trình diễn âm nhạc được thực hiện theo tinh thần "live" với dàn nhạc gồm Minh Nhiên (keyboard), Minh Hiển (bass), Bảo Hiếu (drum), Hoài An (guitar) và Duy Lương (piano kiêm arranger). Bên cạnh đó là sự góp mặt của bốn nghệ sĩ quốc tế đang chơi nhạc tại TP.HCM: Keith Beber (percussion), Juan Anthony Reyes (trumpet), Pierre Renaud (saxophone) và Misha Krasnopolsky (trombone), tạo thêm sắc thái Jazz/Pop cho bản phối.
Với sự đầu tư bài bản từ nội dung, âm nhạc đến hình ảnh, "Yêu một chút cũng đâu có sao" được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả một không gian thưởng thức âm nhạc giàu cảm xúc, tươi mới và nhẹ nhàng; nơi câu chuyện tình yêu được kể bằng sự tinh tế, chừng mực nhưng vẫn đầy rung động.
Nhạc sĩ Võ Đại Hoài An (sinh năm 1977) là tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc như: Tình thơ, Tình khúc vàng, Đã không yêu thì thôi, Khung trời ngày xưa,... Anh cũng từng đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc cho các chương trình truyền hình nổi tiếng như: Gương mặt thân quen, Vietnam Idol Kids, Ca sĩ giấu mặt, Mặt nạ ngôi sao,...
Nhạc sĩ Võ Đại Hoài Phúc, từng học ngành Vật lý tại Đại học Sư phạm TP.HCM trước khi chuyển hướng sang sáng tác và theo đuổi con đường âm nhạc. Anh là tác giả của nhiều ca khúc được yêu thích như: Hoang mang, Khi cô đơn em nhớ ai, Vô cùng,...
MV YÊU MỘT CHÚT CŨNG ĐÂU CÓ SAO
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mậtXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 55 "Lằn ranh", Mỹ Trinh bị đàn em của Thiệu tìm đến khống chế và đe dọa để đòi tiền liên quan tới mỏ quặng.
Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ điXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Bé Nhi đã nhận ra quá khứ sai lầm của bố mẹ và nghĩ do mình mà gia đình bác Ánh đang hạnh phúc bỗng tan vỡ.
Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - "Cách em 1 milimet" khép lại bằng kết phim đầy cảm xúc, ảnh hậu trường của phim được chia sẻ tiếp tục mang đến ấn tượng ấm áp trong lòng khán giả.
Phương Thanh tuổi 53 vẫn 'cháy' khi kết đôi trong âm nhạc cùng Phan Đình TùngXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Phương Thanh mới đây đã kết hợp với Phan Đình Tùng trong dự án âm nhạc "Có lẽ nào". Điều khiến khán giả chú ý là dù đã 53 tuổi nhưng chị vẫn giữ được nhiệt trong công việc.
Kết phim 'Cách em 1 milimet' đầy xúc động, khi mọi thứ đã không còn khoảng cáchXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau tất cả sóng gió, Viễn - Ngân, Tú và nhóm "Đại bản doanh" đã bước sang một chương mới của cuộc đời.
Phim của con dâu Beckham ngập cảnh 18+Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
Trong bối cảnh mâu thuẫn gia đình Beckham leo thang, Nicola Peltz phải đối mặt với nỗi ê chề khác. Bộ phim truyền hình có cô tham gia bị chỉ trích dữ dội với cáo buộc đạo nhái, còn ngập tràn cảnh nóng và bạo lực quá mức.
Tập cuối 'Cách em 1 milimet': Ngân từ chối Viễn, Tú chọn du học?Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 42 (tập cuối) "Cách em 1 milimet", dù mọi hiểu lầm đã được hóa giải nhưng Ngân vẫn chưa thể đón nhận tình cảm của Viễn.
Ngân bật khóc khi biết được lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với ViễnXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Cuối cùng thì Ngân mới rõ về Viễn trong quá khứ, lẽ ra hai người có thể "chung kết" nếu như không có sự hiểu lầm với My "Bí thư A5".
Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậuXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Năm 2026 VFC sẽ sản xuất bộ phim "Lời hứa đầu tiên" khai thác những câu chuyện góc khuất trong giới hoa hậu.
Trấn Thành làm phim Tết: 'Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất'Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trấn Thành năm nay lại ra mắt phim Tết vào đúng mùng Một âm lịch. Anh công bố dàn diễn viên "tân binh" gây ngỡ ngàng với khán giả. Đồng thời, nam đạo diễn tiết lộ lý do chọn những 'tân binh' này.
Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậuXem - nghe - đọc
GĐXH - Năm 2026 VFC sẽ sản xuất bộ phim "Lời hứa đầu tiên" khai thác những câu chuyện góc khuất trong giới hoa hậu.