Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Thứ hai, 11:59 26/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
GĐXH - Trong tập 55 "Lằn ranh", Mỹ Trinh bị đàn em của Thiệu tìm đến khống chế và đe dọa để đòi tiền liên quan tới mỏ quặng.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 55 "Lằn ranh", đàn em của Thiệu liều lĩnh khống chế Mỹ Trinh - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam, ép cô phải trả lại số tiền liên quan đến mỏ quặng. Hắn không ngần ngại đe dọa: “Anh em tôi cũng đổ rất nhiều máu, bây giờ tôi chỉ lấy lại tiền của tôi thôi ”. 

Trinh nhận ra phía sau sự liều lĩnh này là mệnh lệnh của Thiệu. Đàn em của Thiệu cướp điện thoại nhằm yêu cầu Trinh quét sinh trắc học để chuyển tiền nhưng bị kháng cự quyết liệt.

Bị bao vây bởi những kẻ sẵn sàng dùng bạo lực, Mỹ Trinh cố gắng phản kháng nhưng mọi thứ đều trở nên mong manh. Không dừng lại ở đó, trước sự chống cự quyết liệt của Trinh, đàn em của Thiệu còn ám chỉ Trinh là "cô dâu của Phó Bí thư tỉnh Sách". Hắn còn ra lệnh cho đàn em tìm cách đe dọa, làm nhục nhằm buộc cô phải khuất phục và giao tiền. 

Tập 55 phim Lằn ranh: Mỹ Trinh bị khống chế , vợ ông Sách bất ngờ xuất hiện - Ảnh 1.

Mỹ Trinh bị khống chế, đòi tiền liên quan tới mỏ quặng.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận báo cáo cho thấy cơ quan điều tra đang củng cố chứng cứ liên quan đến việc Mỹ Trinh sở hữu mỏ quặng, khai thác và buôn lậu đất hiếm. Hằng Thu nhấn mạnh cần làm rõ chuỗi cá nhân liên đới từ cấp phép, khai thác, vận chuyển đến dòng tiền, bởi “một mình cô ta không thể làm từng ấy việc”. 

Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu cũng thắc mắc với cấp dưới: "Tôi không hiểu vì lý do gì đến bây giờ cơ quan điều tra vẫn chưa có lệnh đề nghị phê chuẩn khởi tố với đối tượng này?".

Ngay sau đó, cơ quan điều tra thông báo đã triển khai biện pháp nghiệp vụ trước những dấu hiệu bất thường của Mỹ Trinh, ngăn chặn nguy cơ bỏ trốn.

Tập 55 phim Lằn ranh: Mỹ Trinh bị khống chế , vợ ông Sách bất ngờ xuất hiện - Ảnh 2.

Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bày tỏ nhiều nghi vấn trước sai phạm của Mỹ Trinh.

Trong khi đó, Phó bí thư tỉnh Sách đang lặng lẽ trầm tư trong căn nhà vườn thì bất ngờ giật mình hoảng hốt khi cảm nhận có người đứng ngoài cửa. Bóng dáng quen thuộc hiện lên trong ánh nhìn khiến ông không khỏi sững sờ.

Thì ra, vợ ông Sách đã lần theo dấu vết, tìm đến nơi ông đang ở cùng người tình, báo hiệu bí mật giữa Phó Bí thư tỉnh Sách và nữ Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã bị lộ.

Tập 55 phim Lằn ranh: Mỹ Trinh bị khống chế , vợ ông Sách bất ngờ xuất hiện - Ảnh 3.

Ông Sách ngỡ ngàng khi bóng dáng quen thuộc đứng ngoài cửa nhà vườn.

Tập 55 phim "Lằn ranh" được phát sóng lúc 21h tối 26/1 trên VTV1.

Ý kiến của bạn

Tags:

Top