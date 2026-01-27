Triển nắm bằng chứng Phó Bí thư tỉnh Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp

Trong tập 55 "Lằn ranh" đã được phát sóng, bị rơi vào đường cùng nên Trinh - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam lo lắng tìm đến nhà ông Sách. Tuy nhiên, cô lại không gặp ai ở nhà nên gọi điện cho Phó bí thư tỉnh Sách. Cả hai đã hẹn gặp nhau ở căn biệt thự bí mật. Khi tới nơi, ông Sách thấy Trinh đã chuẩn bị vali hành lý để rời đi. Điều đó cũng khiến ông khá bất ngờ.



Trinh cuối cùng cũng nhận ra con người thật của người đàn ông mình yêu mù quáng hết lòng. “Em tự nghĩ tình cảm của mình sẽ cải biến được con người anh, nhưng không phải. Anh không yêu ai ngoài quyền lực. Anh chưa bao giờ yêu em cả. Em chỉ là đồ trang sức, phục dịch, ban phát vỗ về cho một người đàn ông có quyền lực” - Trinh nói lời hối hận trong nước mắt.

Trinh đến gặp Phó Bí thư Sách nhưng lại đón nhận sự thật phũ phàng. Ảnh VTV

Ông Sách rất cứng rắn cho rằng Trinh đang không hiểu mình. Cuộc chơi quyền lực có thắng có thua, chính trị không dành cho những trái tim mềm yếu, chỉ có thể là nỗ lực hết mình hoặc chấp nhận. Ông cũng nhấn mạnh việc mình và Trinh không có bất cứ nợ nần gì nhau cả. Điều ông Sách nói khiến Trinh cũng bất ngờ, cô tuyên bố ông Sách sòng phẳng đến mức trắng trợn.

Nữ chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam ân hận, không chỉ vì đã mù quáng yêu hết lòng mà còn hận cả người đàn ông vẫn làm cô ngu muội, đúng hơn là sụp đổ. “Không bao giờ em tưởng tượng ra được cách chúng ta chia tay như thế này, một kết thúc hơn cả tủi nhục, ê chề và khốn nạn”, Trinh thẳng thắn nói rồi rời khỏi căn biệt thự. Trước khi rời đi, ông Sách đã chúc cô may mắn.

Hằng Thu - Viện Phó Viện Kiểm sát đưa ra thắc mắc Mỹ Trinh chưa bị khởi tố. Ảnh VTV

Trong khi đó, cơ quan điều tra đang củng cố chứng cứ về việc Trinh sở hữu mỏ quặng khai thác và buôn lậu đất hiếm. Lãnh đạo Viện Kiểm sát yêu cầu cần phải làm rõ cả những cá nhân liên quan từ cấp phép khai thác, vận chuyển dòng tiền qua lại. Hằng Thu - Viện Phó Viện Kiểm sát cũng không hiểu vì lý do gì đến bây giờ cơ quan điều tra vẫn chưa có lệnh đề nghị phê chuẩn khởi tố với đối tượng này.

Hiện cơ quan điều tra vừa thông báo Mỹ Trinh có những dấu hiệu bất thường, triển khai những biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn đối tượng bỏ trốn. Cùng lúc ấy, Trinh đã chuẩn bị cho việc rời khỏi Việt Đông bằng đường biển. Trinh thuê một nhóm giang hồ để rời đi mà không biết đây chính là nhóm tay chân của Thiệu trước đây. Điều chúng muốn chính là số tiền lớn mà Trinh có được nhờ mỏ quặng. Nhóm đàn em đã đưa Trinh tới gặp tên cầm đầu.

Trinh bị nhóm giang hồ giam giữ để đòi tiền. Ảnh VTV

Trong vali của Trinh, tên này đã tìm được một số vàng và tiền mặt. Nhưng hắn không thỏa mãn mà muốn có số tiền trong tài khoản của Trinh. Cô kiên quyết không đồng ý giao tiền nên bị cảnh cáo: "Cô dâu của ông Sách ngọt nước nhỉ? Mày không phải gu của tao nhưng mấy thằng này chưa biết chê cái gì bao giờ".

Không dừng lại ở đó, nhóm giang hồ còn bắt cóc em của Trinh. Vì Trinh không chịu giao tiền nên cả hai đã bị nhóm côn đồ này giở trò đồi bại. Đúng lúc này, lực lượng công an đã có mặt ở hiện trường để giải cứu cả hai.

Trinh và em gái được giải cứu. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, bà Tú - vợ Phó bí thư tỉnh Sách đã biết chuyện chồng mình ngoại tình. Bà cố tình tìm tới hỏi thăm Triển nhưng bà cũng nhận ra cấp dưới của chồng mình sẽ không hé nửa lời. Bà nói nhiều điều ám chỉ khiến Triển cũng cảm thấy băn khoăn: “Tôi không hợp với mấy chỗ của hai anh em. Nhiều khi nhắm mắt làm ngơ chưa chắc đã phải là biết điều đâu”.

Bà Tú rời cơ quan sớm và điều bất ngờ là bà đã tới căn biệt thự bí mật của chồng mình. Bà đến nấu cho chồng một bữa cơm. Ông Sách nói rằng không ai động được vào mình, ai làm thì người ấy tự chịu. Bà Tú cũng nhận ra sự ích kỷ của chồng. Ông chẳng có vẻ gì là thương xót những đệ tử trung thành và người tri kỷ của mình.

Nghe những điều chồng nói, bà Tú bất ngờ ném hết đồ ăn đã nấu vào túi rác và tuyên bố ông Sách không đáng được thưởng thức bữa ăn này. Bà cũng muốn biết điều gì ở người tình khiến ông Sách bị thu hút.

Bà Tú đã biết toàn bộ chuyện ông Sách có nhà riêng bí mật để hẹn hò lén lút với người tình. Ảnh VTV

“Cái nhà này là nơi tôi ghé qua mỗi khi mệt nhọc, còn ngôi nhà của chúng ta vẫn là nơi tôi thuộc về, cả cuộc hôn nhân của chúng ta nữa, tôi chưa bao giờ muốn đánh đổi nó”, ông Sách nói.



Dù vậy, với bà Tú, ông Sách đã có lựa chọn của mình. Ông vẫn sẽ có ngôi nhà của mình, có gia đình nhưng thứ duy nhất ông mất đi vĩnh viễn là người vợ tào khang, là tình nghĩa vợ chồng. Những điều bà Tú nói khiến ông Sách phải giật mình.

Triển nắm trong tay những giấy tờ để hạ Phó bí thư tỉnh Sách. Ảnh VTV

Triển đã nắm trong tay những giấy tờ bí mật có thể lật đổ ông Sách, đó là danh sách các khoản tiền mà Tập đoàn Trinh Tam đã chuyển cho Phó bí thư tỉnh Sách, số tiền lên tới hàng triệu USD. Đây sẽ là lá bài quan trọng giúp Triển thoát khỏi rắc rối hiện tại. Nhất là trong thời điểm Phó bí thư tỉnh Sách muốn phủi tay và đưa các thuộc hạ thân cận làm nơi đổ trách nhiệm.

