Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ đi
GĐXH - Bé Nhi đã nhận ra quá khứ sai lầm của bố mẹ và nghĩ do mình mà gia đình bác Ánh đang hạnh phúc bỗng tan vỡ.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 25 "Gia đình trái dấu", bé Nhi từ khi biết bố Phi và mẹ mình chính là người phá vỡ hạnh phúc của bà Ánh, bé đã rất giận bố và tỏ ra xa cách, không muốn nói chuyện với bố. Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) đành nhờ bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tới trò chuyện, khuyên nhủ bé giúp mình.
Tâm sự với bà Ánh, bé Nhi (An Nhiên) khẳng định mình đã biết hết sự thật. "Cháu ước gì trên đời này không có cháu" - bé Nhi nói. Điều này khiến bà Ánh hốt hoảng vì bé Nhi còn nhỏ mà đã biết đến sai lầm của bố mẹ trong quá khứ.
Trong khi đó, bố và em trai của ông Phi bất ngờ lên thành phố thăm con cháu. Cũng tại đây, bé Nhi có dịp chạm mặt ông nội và chú ruột. Bé Nhi vốn đang bị tổn thương vì suy nghĩ mẹ mình là người có lỗi, phá vỡ hạnh phúc gia đình của bác Ánh, anh Đức, chị Dương - những người mà Nhi mới gặp nhưng đã rất quý mến.
Nay, bé Nhi lại gặp ông nội và chú Hoàng, có thể sự tổn thương đó tăng lên khiến cô bé 10 tuổi quyết định để lại thư và một mình vào Đắk Lắk tìm bác họ.
Bé Nhi có cơ hội gặp ông nội và chú ruột khi cả hai từ quê lên chơi. Ảnh VTV
Chuyện bé Nhi bỏ đi khiến ông Phi bất ngờ và lo lắng. Ông Phi vội tới báo tin này cho bà Ánh và hai con, mọi người nhanh chóng chia ra đi tìm ở các bến xe.
Tập 25 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng 20h ngày 26/1 trên VTV3.
