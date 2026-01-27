Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nhạc sĩ 'Phố không mùa' trở lại sau 10 năm với tuyên ngôn: 'Đến với cuộc đời không phải để làm giàu hay làm màu'

Thứ ba, 11:09 27/01/2026 | Xem - nghe - đọc
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhạc sĩ Dương Trường Giang mới đây đã trở lại sau 10 năm ra mắt album đầu tay với một diện mạo và năng lượng mới.

Nhạc sĩ Dương Trường Giang nói về nghi vấn “đạo” nhạc của Sơn Tùng: Âm nhạc không tránh được sự vay mượn!Nhạc sĩ Dương Trường Giang nói về nghi vấn “đạo” nhạc của Sơn Tùng: Âm nhạc không tránh được sự vay mượn!

GiadinhNet - Nhận định về MV "Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng đang gây bão cộng đồng mạng, nhạc sĩ Dương Trường Giang, nhạc sĩ của nhiều ca khúc về phố đưa ra những quan điểm ngược với giới chuyên môn khi cho rằng, đó là một MV rất hay và ít người làm được. Chia sẻ rằng, quan điểm này có thể sẽ bị cho là "ăn theo" Sơn Tùng, nhưng sau nhiều suy nghĩ, Dương Trường Giang chấp nhận điều tiếng để nói lên quan điểm ở góc độ làm nghề.

Tối 26/1, nhân dịp ra mắt album "Giang phố", nhạc sĩ Dương Trường Giang tổ chức một buổi gặp gỡ, chia sẻ và giới thiệu những ca khúc mới trong album.

Sau mười năm kể từ album đầu tay và hơn hai mươi năm hoạt động nghệ thuật, nhạc sĩ Dương Trường Giang chính thức ra mắt album mới mang tên "Giang phố"- một dự án âm nhạc được xây dựng như một câu chuyện liền mạch, lấy Hà Nội làm không gian cảm xúc trung tâm.

Chia sẻ tại buổi showcase, nhạc sĩ Dương Trường Giang cho biết, nhiều ca khúc trong Giang Phố được viết ra từ một quan niệm rất giản dị về tình yêu. Anh ví tình yêu giống như việc tặng quà, nơi niềm vui đến từ chính hành động trao đi, không phải từ sự đòi hỏi hồi đáp. Qua cách kể chuyện bằng âm nhạc, Dương Trường Giang cho thấy khả năng làm đẹp những nỗi buồn, khiến chúng trở nên lắng đọng, tinh tế và dễ chạm tới người nghe.

Nhạc sĩ 'Phố không mùa' 10 năm trở lại với tuyên ngôn: 'Đến với cuộc đời không phải để làm giàu hay làm màu' - Ảnh 2.

Dương Trường Giang cho biết, anh đến với cuộc đời để sống đúng hơn là "làm màu, làm giàu".

Anh cho biết mình đến với cuộc đời để sống đúng chứ không "làm màu hay làm giàu". Sống đúng của Dương Trường Giang chính là làm con phải có hiếu, làm cha phải là người cha ấm áp, còn làm nhạc sĩ thì phải biết sáng tác nhạc.

Khi lý giải thêm về khái niệm "phố" trong album, Dương Trường Giang cho biết với anh, "phố" và "cây" là hai giá trị tượng hình luôn ở lại, gắn liền với Hà Nội và với lớp thời gian phủ lên mọi sự vật.

"Từ ngày viết Phố không mùa, tôi thấy có hai giá trị tượng hình là phố và cây, những thứ luôn luôn ở lại. Gắn bó với Hà Nội, với tôi, là những gì được phủ lên bởi lớp thời gian. Mọi sự vật, mọi con người, mọi câu chuyện đều cần đi qua thời gian thì giá trị mới hiện ra", nhạc sĩ Dương Trường Giang chia sẻ.

Nói về kỳ vọng dành cho "Giang phố", Dương Trường Giang cho biết anh không đặt ra những mong muốn quá lớn ngoài việc hoàn thành trọn vẹn album và có cơ hội chia sẻ nó với những người yêu mến mình.

Nhạc sĩ 'Phố không mùa' 10 năm trở lại với tuyên ngôn: 'Đến với cuộc đời không phải để làm giàu hay làm màu' - Ảnh 3.

Dương Trường Giang và vợ con.

Buổi showcase có sự tham dự của nhiều khách mời gồm gia đình, bạn bè thân thiết của nhạc sĩ, cùng nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, các KOL và nhà sáng tạo nội dung.

Với Giang Phố, nhạc sĩ Dương Trường Giang tiếp tục khẳng định con đường âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân, nơi cảm xúc đời thường, ký ức đô thị và sự chín muồi của trải nghiệm nghệ thuật được kết tinh trong từng giai điệu.

Dương Trường Giang nói về cảm xúc khi làm sản phẩm mới sau 10 năm ra album đầu tay. Clip: Đỗ Quyên

Nhạc sĩ Dương Trường Giang: “Trước khi viết nhạc, thứ mà tôi giỏi nhất là... đánh nhau”Nhạc sĩ Dương Trường Giang: “Trước khi viết nhạc, thứ mà tôi giỏi nhất là... đánh nhau”

GiadinhNet - Với vẻ ngoài có phần ngang tàng và gai góc, khi mới bắt đầu tập tành viết nhạc, Dương Trường Giang đã nhận được không ít dè bỉu rằng, anh khó mà trở thành ca sĩ hay nhạc sĩ được. Bởi trước khi đến với âm nhạc, thứ mà Giang giỏi nhất chính là... đánh nhau. Nhưng rồi âm nhạc đã đến với Giang khá tình cờ, khiến anh nói được những điều mình nghĩ và xóa đi định kiến của mọi người về bản thân.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tối mai, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, sẽ phát sóng VTV1

Tối mai, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, sẽ phát sóng VTV1

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" diễn ra tại bốn địa danh lịch sử: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – TP.HCM.

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser poster

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser poster

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Phim "Tài" do Mỹ Tâm sản xuất và Mai Tài Phến làm đạo diễn khiến khán giả phát sốt và chú ý vì chi tiết này.

Ông Phi hậm hực khi bà Ánh được 'trai lạ' đưa về lúc nửa đêm

Ông Phi hậm hực khi bà Ánh được 'trai lạ' đưa về lúc nửa đêm

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Bắt gặp cảnh bà Ánh được người lạ mặt đưa về tận nhà giữa đêm khuya, ông Phi tỏ ra ghen tuông, tức tối.

Triển nắm bằng chứng Phó Bí thư tỉnh Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp

Triển nắm bằng chứng Phó Bí thư tỉnh Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trinh chia tay Phó Bí thư tỉnh Sách trong nước mắt, trong khi đó Triển đã nắm bằng chứng ông Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp.

Bà Ánh bật khóc sau khi giải cứu bé Nhi khỏi kẻ bắt cóc

Bà Ánh bật khóc sau khi giải cứu bé Nhi khỏi kẻ bắt cóc

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Bé Nhi định trốn vào Đắk Lắk nhưng không may gặp kẻ xấu, bà Ánh cùng các con tức tốc đi tìm và kịp thời giải cứu bé khỏi tên bắt cóc.

Phim ‘Lầu chú Hỏa’ làm sống lại giai thoại kinh dị đầu tiên của Việt Nam

Phim ‘Lầu chú Hỏa’ làm sống lại giai thoại kinh dị đầu tiên của Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Hơn nửa thế kỷ hiện hữu trong đời sống tinh thần người dân Việt Nam, giai thoại truyền miệng "Con ma nhà họ Hứa" (còn gọi là "Oan hồn Hứa thị") tái sinh trong hình hài mới, qua kịch bản kinh dị mang nhiều cách tân mang tên "Lầu chú Hỏa".

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 55 "Lằn ranh", Mỹ Trinh bị đàn em của Thiệu tìm đến khống chế và đe dọa để đòi tiền liên quan tới mỏ quặng.

Anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc ra mắt MV Valentine 2026 đầy cảm xúc

Anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc ra mắt MV Valentine 2026 đầy cảm xúc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Anh em nhạc sĩ Hoài An – Võ Hoài Phúc vừa ra mắt MV "Yêu một chút cũng đâu có sao" như một bản tình ca cho mùa Valentine 2026.

Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ đi

Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ đi

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bé Nhi đã nhận ra quá khứ sai lầm của bố mẹ và nghĩ do mình mà gia đình bác Ánh đang hạnh phúc bỗng tan vỡ.

Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Cách em 1 milimet" khép lại bằng kết phim đầy cảm xúc, ảnh hậu trường của phim được chia sẻ tiếp tục mang đến ấn tượng ấm áp trong lòng khán giả.

Xem nhiều

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trong tập 55 "Lằn ranh", Mỹ Trinh bị đàn em của Thiệu tìm đến khống chế và đe dọa để đòi tiền liên quan tới mỏ quặng.

Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

Xem - nghe - đọc
Tập cuối 'Cách em 1 milimet': Ngân từ chối Viễn, Tú chọn du học?

Tập cuối 'Cách em 1 milimet': Ngân từ chối Viễn, Tú chọn du học?

Xem - nghe - đọc
Phim của con dâu Beckham ngập cảnh 18+

Phim của con dâu Beckham ngập cảnh 18+

Xem - nghe - đọc
Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ đi

Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ đi

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top