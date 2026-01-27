Nhạc sĩ 'Phố không mùa' trở lại sau 10 năm với tuyên ngôn: 'Đến với cuộc đời không phải để làm giàu hay làm màu'
GĐXH - Nhạc sĩ Dương Trường Giang mới đây đã trở lại sau 10 năm ra mắt album đầu tay với một diện mạo và năng lượng mới.
Tối 26/1, nhân dịp ra mắt album "Giang phố", nhạc sĩ Dương Trường Giang tổ chức một buổi gặp gỡ, chia sẻ và giới thiệu những ca khúc mới trong album.
Sau mười năm kể từ album đầu tay và hơn hai mươi năm hoạt động nghệ thuật, nhạc sĩ Dương Trường Giang chính thức ra mắt album mới mang tên "Giang phố"- một dự án âm nhạc được xây dựng như một câu chuyện liền mạch, lấy Hà Nội làm không gian cảm xúc trung tâm.
Chia sẻ tại buổi showcase, nhạc sĩ Dương Trường Giang cho biết, nhiều ca khúc trong Giang Phố được viết ra từ một quan niệm rất giản dị về tình yêu. Anh ví tình yêu giống như việc tặng quà, nơi niềm vui đến từ chính hành động trao đi, không phải từ sự đòi hỏi hồi đáp. Qua cách kể chuyện bằng âm nhạc, Dương Trường Giang cho thấy khả năng làm đẹp những nỗi buồn, khiến chúng trở nên lắng đọng, tinh tế và dễ chạm tới người nghe.
Anh cho biết mình đến với cuộc đời để sống đúng chứ không "làm màu hay làm giàu". Sống đúng của Dương Trường Giang chính là làm con phải có hiếu, làm cha phải là người cha ấm áp, còn làm nhạc sĩ thì phải biết sáng tác nhạc.
Khi lý giải thêm về khái niệm "phố" trong album, Dương Trường Giang cho biết với anh, "phố" và "cây" là hai giá trị tượng hình luôn ở lại, gắn liền với Hà Nội và với lớp thời gian phủ lên mọi sự vật.
"Từ ngày viết Phố không mùa, tôi thấy có hai giá trị tượng hình là phố và cây, những thứ luôn luôn ở lại. Gắn bó với Hà Nội, với tôi, là những gì được phủ lên bởi lớp thời gian. Mọi sự vật, mọi con người, mọi câu chuyện đều cần đi qua thời gian thì giá trị mới hiện ra", nhạc sĩ Dương Trường Giang chia sẻ.
Nói về kỳ vọng dành cho "Giang phố", Dương Trường Giang cho biết anh không đặt ra những mong muốn quá lớn ngoài việc hoàn thành trọn vẹn album và có cơ hội chia sẻ nó với những người yêu mến mình.
Buổi showcase có sự tham dự của nhiều khách mời gồm gia đình, bạn bè thân thiết của nhạc sĩ, cùng nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, các KOL và nhà sáng tạo nội dung.
Với Giang Phố, nhạc sĩ Dương Trường Giang tiếp tục khẳng định con đường âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân, nơi cảm xúc đời thường, ký ức đô thị và sự chín muồi của trải nghiệm nghệ thuật được kết tinh trong từng giai điệu.
Dương Trường Giang nói về cảm xúc khi làm sản phẩm mới sau 10 năm ra album đầu tay. Clip: Đỗ Quyên
Tối mai, chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, sẽ phát sóng VTV1Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" diễn ra tại bốn địa danh lịch sử: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – TP.HCM.
Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lại gây chú ý với chi tiết ở teaser posterXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Phim "Tài" do Mỹ Tâm sản xuất và Mai Tài Phến làm đạo diễn khiến khán giả phát sốt và chú ý vì chi tiết này.
Ông Phi hậm hực khi bà Ánh được 'trai lạ' đưa về lúc nửa đêmXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Bắt gặp cảnh bà Ánh được người lạ mặt đưa về tận nhà giữa đêm khuya, ông Phi tỏ ra ghen tuông, tức tối.
Triển nắm bằng chứng Phó Bí thư tỉnh Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệpXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trinh chia tay Phó Bí thư tỉnh Sách trong nước mắt, trong khi đó Triển đã nắm bằng chứng ông Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp.
Bà Ánh bật khóc sau khi giải cứu bé Nhi khỏi kẻ bắt cócXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Bé Nhi định trốn vào Đắk Lắk nhưng không may gặp kẻ xấu, bà Ánh cùng các con tức tốc đi tìm và kịp thời giải cứu bé khỏi tên bắt cóc.
Phim ‘Lầu chú Hỏa’ làm sống lại giai thoại kinh dị đầu tiên của Việt NamXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Hơn nửa thế kỷ hiện hữu trong đời sống tinh thần người dân Việt Nam, giai thoại truyền miệng "Con ma nhà họ Hứa" (còn gọi là "Oan hồn Hứa thị") tái sinh trong hình hài mới, qua kịch bản kinh dị mang nhiều cách tân mang tên "Lầu chú Hỏa".
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mậtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 55 "Lằn ranh", Mỹ Trinh bị đàn em của Thiệu tìm đến khống chế và đe dọa để đòi tiền liên quan tới mỏ quặng.
Anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc ra mắt MV Valentine 2026 đầy cảm xúcXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Anh em nhạc sĩ Hoài An – Võ Hoài Phúc vừa ra mắt MV "Yêu một chút cũng đâu có sao" như một bản tình ca cho mùa Valentine 2026.
Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ điXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bé Nhi đã nhận ra quá khứ sai lầm của bố mẹ và nghĩ do mình mà gia đình bác Ánh đang hạnh phúc bỗng tan vỡ.
Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - "Cách em 1 milimet" khép lại bằng kết phim đầy cảm xúc, ảnh hậu trường của phim được chia sẻ tiếp tục mang đến ấn tượng ấm áp trong lòng khán giả.
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mậtXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 55 "Lằn ranh", Mỹ Trinh bị đàn em của Thiệu tìm đến khống chế và đe dọa để đòi tiền liên quan tới mỏ quặng.