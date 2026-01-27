Nhạc sĩ 'Phố không mùa' trở lại sau 10 năm với tuyên ngôn: 'Đến với cuộc đời không phải để làm giàu hay làm màu'

Nhạc sĩ Dương Trường Giang nói về nghi vấn “đạo” nhạc của Sơn Tùng: Âm nhạc không tránh được sự vay mượn! GiadinhNet - Nhận định về MV "Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng đang gây bão cộng đồng mạng, nhạc sĩ Dương Trường Giang, nhạc sĩ của nhiều ca khúc về phố đưa ra những quan điểm ngược với giới chuyên môn khi cho rằng, đó là một MV rất hay và ít người làm được. Chia sẻ rằng, quan điểm này có thể sẽ bị cho là "ăn theo" Sơn Tùng, nhưng sau nhiều suy nghĩ, Dương Trường Giang chấp nhận điều tiếng để nói lên quan điểm ở góc độ làm nghề.

Tối 26/1, nhân dịp ra mắt album "Giang phố", nhạc sĩ Dương Trường Giang tổ chức một buổi gặp gỡ, chia sẻ và giới thiệu những ca khúc mới trong album.

Sau mười năm kể từ album đầu tay và hơn hai mươi năm hoạt động nghệ thuật, nhạc sĩ Dương Trường Giang chính thức ra mắt album mới mang tên "Giang phố"- một dự án âm nhạc được xây dựng như một câu chuyện liền mạch, lấy Hà Nội làm không gian cảm xúc trung tâm.

Chia sẻ tại buổi showcase, nhạc sĩ Dương Trường Giang cho biết, nhiều ca khúc trong Giang Phố được viết ra từ một quan niệm rất giản dị về tình yêu. Anh ví tình yêu giống như việc tặng quà, nơi niềm vui đến từ chính hành động trao đi, không phải từ sự đòi hỏi hồi đáp. Qua cách kể chuyện bằng âm nhạc, Dương Trường Giang cho thấy khả năng làm đẹp những nỗi buồn, khiến chúng trở nên lắng đọng, tinh tế và dễ chạm tới người nghe.

Dương Trường Giang cho biết, anh đến với cuộc đời để sống đúng hơn là "làm màu, làm giàu".

Anh cho biết mình đến với cuộc đời để sống đúng chứ không "làm màu hay làm giàu". Sống đúng của Dương Trường Giang chính là làm con phải có hiếu, làm cha phải là người cha ấm áp, còn làm nhạc sĩ thì phải biết sáng tác nhạc.

Khi lý giải thêm về khái niệm "phố" trong album, Dương Trường Giang cho biết với anh, "phố" và "cây" là hai giá trị tượng hình luôn ở lại, gắn liền với Hà Nội và với lớp thời gian phủ lên mọi sự vật.

Nói về kỳ vọng dành cho "Giang phố", Dương Trường Giang cho biết anh không đặt ra những mong muốn quá lớn ngoài việc hoàn thành trọn vẹn album và có cơ hội chia sẻ nó với những người yêu mến mình.

Dương Trường Giang và vợ con.

Buổi showcase có sự tham dự của nhiều khách mời gồm gia đình, bạn bè thân thiết của nhạc sĩ, cùng nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, các KOL và nhà sáng tạo nội dung.

Với Giang Phố, nhạc sĩ Dương Trường Giang tiếp tục khẳng định con đường âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân, nơi cảm xúc đời thường, ký ức đô thị và sự chín muồi của trải nghiệm nghệ thuật được kết tinh trong từng giai điệu.

Dương Trường Giang nói về cảm xúc khi làm sản phẩm mới sau 10 năm ra album đầu tay. Clip: Đỗ Quyên