Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Bà Ánh bật khóc sau khi giải cứu bé Nhi khỏi kẻ bắt cóc

Thứ ba, 08:47 27/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bé Nhi định trốn vào Đắk Lắk nhưng không may gặp kẻ xấu, bà Ánh cùng các con tức tốc đi tìm và kịp thời giải cứu bé khỏi tên bắt cóc.

Trong tập 25 phim "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, ông Phi "sốc" khi thấy bé Nhi để lại tờ giấy báo tin rằng bé sẽ đi vào Đắk Lắk, tìm nhà bác họ. Nhận được tin, ba mẹ con bà Ánh tức tốc cùng ông Phi, chia làm 2 hướng đi ra các bến xe tìm.

Lúc này bé Nhi đã đến bến xe nhưng người bán vé thấy nghi vấn nên không bán vé cho trẻ em. Cùng lúc này, một người xấu đã thấy bé Nhi và bám theo, dụ dỗ bé lên xe. Khi không dỗ được, hắn ta định bế Nhi lên chiếc xe ô tô chờ sẵn, bé Nhi vùng vẫy định chạy thì may mắn Đức vừa nhìn thấy. Bà Ánh và Đức kịp giải cứu bé Nhi thoát khỏi tên bắt cóc trẻ em. Về nhà, ông Phi nghĩ rằng Nhi bỏ đi là vì bị bố mắng nên ông càng tức giận với bé Nhi.

Gia đình trái dấu - Tập 25: Vợ lao mình đi giải cứu con riêng của chồng khỏi bắt cóc- Ảnh 2.

Bà Ánh bật khóc khi vừa giải cứu bé Nhi. Ảnh VTV

Sau khi đọc được cuốn nhật ký của mẹ Dung để lại cho bé Nhi, ông Phi đã bình tĩnh lại, cho rằng bé đang có chuyện gì đó, chứ không phải giận dỗi do bị bố mắng. Sáng hôm sau, thấy Nhi vẫn thể hiện sự giận dỗi với mình, ông Phi liền tìm về bà Ánh. Ông đưa cuốn nhật ký của Dung cho bà Ánh đọc, qua đó, bà Ánh có thể biết sự thật và hiểu nỗi lòng của mẹ bé Nhi. Sau đó, bà Ánh đã quyết định đến nhà nói chuyện với bé Nhi.

Bé Nhi nói mình biết hết sự thật rồi và ước gì trên đời này không có mình và nhận rằng mẹ mình đã sai. Bà Ánh giải thích mẹ bé Nhi có sai nhưng không phải người xấu. "Mà thực ra bác cũng không còn giận mẹ cháu nữa" - bà Ánh nói. Bà Ánh cũng tâm sự với bé Nhi rằng mình cũng là trẻ mồ côi, không biết bố là ai. 

"Lúc mẹ mất, bác cũng không thiết sống nữa. Bác ở trại trẻ mồ côi 1 năm cho đến khi mẹ nuôi đã đến nhận bác, rồi cho bác một mái nhà, một gia đình hạnh phúc" - bà Ánh tâm sự. Bà Ánh mong bé Nhi cũng sẽ được như thế, nhận được sự yêu thương của bố, của anh Đức chị Dương và của bác Ánh nữa.

Gia đình trái dấu - Tập 25: Vợ lao mình đi giải cứu con riêng của chồng khỏi bắt cóc- Ảnh 4.

Bà Ánh mong bé Nhi đón nhận yêu thương của gia đình mới. Ảnh VTV

Sau khi trò chuyện, bà Ánh báo tin với ông Phi rằng bé Nhi vẫn muốn vào Đắk Lắk với bác. Không khuyên nhủ được bé Nhi, ông Phi đành gọi điện cho bác của Nhi để hai bác cháu nói chuyện. Bác Thanh của Nhi có nói điều kiện hiện tại chưa cho phép bác ra đón bé Nhi. Trong thời gian chờ bác Thanh ra đón, bé Nhi xin về ở với bác Ánh và được đồng ý.

Nghe tin vợ chồng Phi - Ánh ly hôn, bố và em trai ông Phi liền lên thành phố để kiểm tra đột xuất. Nghe bà Ánh kể đầu đuôi câu chuyện về sự xuất hiện của bé Nhi, cụ Long và chú Hoàng cũng vô cùng "sốc". Tuy nhiên, khi biết bà Ánh đón bé Nhi về đây ở cho rộng rãi, cụ Long rất xúc động, khen con dâu có phúc có đức. Chú Hoàng vốn hay chê chị dâu nhưng lần này cũng phải khen chị bao dung, vị tha.

Gia đình trái dấu - Tập 25: Vợ lao mình đi giải cứu con riêng của chồng khỏi bắt cóc- Ảnh 5.

Bà Ánh kể chuyện đón nhận bé Nhi và tiết lộ đã nộp đơn ly hôn ông Phi. Ảnh VTV

Khi bà Ánh đi làm, cụ Long và chú Hoàng trò chuyện lâu hơn với bé Nhi. Nghe hoàn cảnh của bé, cả ông nội và chú đều thương Nhi "đứt ruột đứt gan". Nhưng biết ba mẹ con bà Ánh đều yêu thương Nhi nên ông và chú rất hài lòng.

Khi chỉ có ông Phi, bố và em trai cùng bàn bạc, nghĩ cách để bà Ánh tha thứ cho ông Phi. Chú Hoàng đưa ra đề xuất đưa bé Nhi về quê ở với bố và chú, cụ Long liền đồng ý. Kể chuyện bố và em trai muốn đón bé Nhi về quê, bà Ánh lập tức phản đối. Còn ông Phi cũng không thể để vợ bán căn nhà hiện tại để chia tiền cho mình.

Gia đình trái dấu - Tập 25: Vợ lao mình đi giải cứu con riêng của chồng khỏi bắt cóc- Ảnh 6.

Bố và em trai ông Phi muốn đón bé Nhi về quê nuôi dưỡng. Ảnh VTV

Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ điCả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ đi

GĐXH - Bé Nhi đã nhận ra quá khứ sai lầm của bố mẹ và nghĩ do mình mà gia đình bác Ánh đang hạnh phúc bỗng tan vỡ.

Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thậtNhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

GĐXH - Fat Tony là DJ đám cưới Brooklyn Beckham đã tiết lộ về đám cưới và điệu nhảy của Victoria.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mậtChủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

GĐXH - Trong tập 55 "Lằn ranh", Mỹ Trinh bị đàn em của Thiệu tìm đến khống chế và đe dọa để đòi tiền liên quan tới mỏ quặng.




Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

Nhân chứng đám cưới Brooklyn Beckham tiết lộ sự thật

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ đi

Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ đi

Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

Cùng chuyên mục

Triển nắm bằng chứng Phó Bí thư tỉnh Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp

Triển nắm bằng chứng Phó Bí thư tỉnh Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp

Xem - nghe - đọc - 32 phút trước

GĐXH - Trinh chia tay Phó Bí thư tỉnh Sách trong nước mắt, trong khi đó Triển đã nắm bằng chứng ông Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp.

Phim ‘Lầu chú Hỏa’ làm sống lại giai thoại kinh dị đầu tiên của Việt Nam

Phim ‘Lầu chú Hỏa’ làm sống lại giai thoại kinh dị đầu tiên của Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Hơn nửa thế kỷ hiện hữu trong đời sống tinh thần người dân Việt Nam, giai thoại truyền miệng "Con ma nhà họ Hứa" (còn gọi là "Oan hồn Hứa thị") tái sinh trong hình hài mới, qua kịch bản kinh dị mang nhiều cách tân mang tên "Lầu chú Hỏa".

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Trong tập 55 "Lằn ranh", Mỹ Trinh bị đàn em của Thiệu tìm đến khống chế và đe dọa để đòi tiền liên quan tới mỏ quặng.

Anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc ra mắt MV Valentine 2026 đầy cảm xúc

Anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc ra mắt MV Valentine 2026 đầy cảm xúc

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Anh em nhạc sĩ Hoài An – Võ Hoài Phúc vừa ra mắt MV "Yêu một chút cũng đâu có sao" như một bản tình ca cho mùa Valentine 2026.

Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ đi

Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ đi

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Bé Nhi đã nhận ra quá khứ sai lầm của bố mẹ và nghĩ do mình mà gia đình bác Ánh đang hạnh phúc bỗng tan vỡ.

Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Cách em 1 milimet" khép lại bằng kết phim đầy cảm xúc, ảnh hậu trường của phim được chia sẻ tiếp tục mang đến ấn tượng ấm áp trong lòng khán giả.

Phương Thanh tuổi 53 vẫn 'cháy' khi kết đôi trong âm nhạc cùng Phan Đình Tùng

Phương Thanh tuổi 53 vẫn 'cháy' khi kết đôi trong âm nhạc cùng Phan Đình Tùng

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thanh mới đây đã kết hợp với Phan Đình Tùng trong dự án âm nhạc "Có lẽ nào". Điều khiến khán giả chú ý là dù đã 53 tuổi nhưng chị vẫn giữ được nhiệt trong công việc.

Kết phim 'Cách em 1 milimet' đầy xúc động, khi mọi thứ đã không còn khoảng cách

Kết phim 'Cách em 1 milimet' đầy xúc động, khi mọi thứ đã không còn khoảng cách

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Sau tất cả sóng gió, Viễn - Ngân, Tú và nhóm "Đại bản doanh" đã bước sang một chương mới của cuộc đời.

Phim của con dâu Beckham ngập cảnh 18+

Phim của con dâu Beckham ngập cảnh 18+

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

Trong bối cảnh mâu thuẫn gia đình Beckham leo thang, Nicola Peltz phải đối mặt với nỗi ê chề khác. Bộ phim truyền hình có cô tham gia bị chỉ trích dữ dội với cáo buộc đạo nhái, còn ngập tràn cảnh nóng và bạo lực quá mức.

Tập cuối 'Cách em 1 milimet': Ngân từ chối Viễn, Tú chọn du học?

Tập cuối 'Cách em 1 milimet': Ngân từ chối Viễn, Tú chọn du học?

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 42 (tập cuối) "Cách em 1 milimet", dù mọi hiểu lầm đã được hóa giải nhưng Ngân vẫn chưa thể đón nhận tình cảm của Viễn.

Xem nhiều

Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu

Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Năm 2026 VFC sẽ sản xuất bộ phim "Lời hứa đầu tiên" khai thác những câu chuyện góc khuất trong giới hoa hậu.

Bé Nhi đã nhận ra sai lầm của bố mẹ trong quá khứ

Bé Nhi đã nhận ra sai lầm của bố mẹ trong quá khứ

Xem - nghe - đọc
Viễn bất ngờ tiết lộ quà 'sính lễ' tặng Ngân

Viễn bất ngờ tiết lộ quà 'sính lễ' tặng Ngân

Xem - nghe - đọc
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mật

Xem - nghe - đọc
Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top