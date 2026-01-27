Bà Ánh bật khóc sau khi giải cứu bé Nhi khỏi kẻ bắt cóc

Trong tập 25 phim "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, ông Phi "sốc" khi thấy bé Nhi để lại tờ giấy báo tin rằng bé sẽ đi vào Đắk Lắk, tìm nhà bác họ. Nhận được tin, ba mẹ con bà Ánh tức tốc cùng ông Phi, chia làm 2 hướng đi ra các bến xe tìm.



Lúc này bé Nhi đã đến bến xe nhưng người bán vé thấy nghi vấn nên không bán vé cho trẻ em. Cùng lúc này, một người xấu đã thấy bé Nhi và bám theo, dụ dỗ bé lên xe. Khi không dỗ được, hắn ta định bế Nhi lên chiếc xe ô tô chờ sẵn, bé Nhi vùng vẫy định chạy thì may mắn Đức vừa nhìn thấy. Bà Ánh và Đức kịp giải cứu bé Nhi thoát khỏi tên bắt cóc trẻ em. Về nhà, ông Phi nghĩ rằng Nhi bỏ đi là vì bị bố mắng nên ông càng tức giận với bé Nhi.

Bà Ánh bật khóc khi vừa giải cứu bé Nhi. Ảnh VTV

Sau khi đọc được cuốn nhật ký của mẹ Dung để lại cho bé Nhi, ông Phi đã bình tĩnh lại, cho rằng bé đang có chuyện gì đó, chứ không phải giận dỗi do bị bố mắng. Sáng hôm sau, thấy Nhi vẫn thể hiện sự giận dỗi với mình, ông Phi liền tìm về bà Ánh. Ông đưa cuốn nhật ký của Dung cho bà Ánh đọc, qua đó, bà Ánh có thể biết sự thật và hiểu nỗi lòng của mẹ bé Nhi. Sau đó, bà Ánh đã quyết định đến nhà nói chuyện với bé Nhi.



Bé Nhi nói mình biết hết sự thật rồi và ước gì trên đời này không có mình và nhận rằng mẹ mình đã sai. Bà Ánh giải thích mẹ bé Nhi có sai nhưng không phải người xấu. "Mà thực ra bác cũng không còn giận mẹ cháu nữa" - bà Ánh nói. Bà Ánh cũng tâm sự với bé Nhi rằng mình cũng là trẻ mồ côi, không biết bố là ai.

"Lúc mẹ mất, bác cũng không thiết sống nữa. Bác ở trại trẻ mồ côi 1 năm cho đến khi mẹ nuôi đã đến nhận bác, rồi cho bác một mái nhà, một gia đình hạnh phúc" - bà Ánh tâm sự. Bà Ánh mong bé Nhi cũng sẽ được như thế, nhận được sự yêu thương của bố, của anh Đức chị Dương và của bác Ánh nữa.

Bà Ánh mong bé Nhi đón nhận yêu thương của gia đình mới. Ảnh VTV

Sau khi trò chuyện, bà Ánh báo tin với ông Phi rằng bé Nhi vẫn muốn vào Đắk Lắk với bác. Không khuyên nhủ được bé Nhi, ông Phi đành gọi điện cho bác của Nhi để hai bác cháu nói chuyện. Bác Thanh của Nhi có nói điều kiện hiện tại chưa cho phép bác ra đón bé Nhi. Trong thời gian chờ bác Thanh ra đón, bé Nhi xin về ở với bác Ánh và được đồng ý.

Nghe tin vợ chồng Phi - Ánh ly hôn, bố và em trai ông Phi liền lên thành phố để kiểm tra đột xuất. Nghe bà Ánh kể đầu đuôi câu chuyện về sự xuất hiện của bé Nhi, cụ Long và chú Hoàng cũng vô cùng "sốc". Tuy nhiên, khi biết bà Ánh đón bé Nhi về đây ở cho rộng rãi, cụ Long rất xúc động, khen con dâu có phúc có đức. Chú Hoàng vốn hay chê chị dâu nhưng lần này cũng phải khen chị bao dung, vị tha.

Bà Ánh kể chuyện đón nhận bé Nhi và tiết lộ đã nộp đơn ly hôn ông Phi. Ảnh VTV

Khi bà Ánh đi làm, cụ Long và chú Hoàng trò chuyện lâu hơn với bé Nhi. Nghe hoàn cảnh của bé, cả ông nội và chú đều thương Nhi "đứt ruột đứt gan". Nhưng biết ba mẹ con bà Ánh đều yêu thương Nhi nên ông và chú rất hài lòng.

Khi chỉ có ông Phi, bố và em trai cùng bàn bạc, nghĩ cách để bà Ánh tha thứ cho ông Phi. Chú Hoàng đưa ra đề xuất đưa bé Nhi về quê ở với bố và chú, cụ Long liền đồng ý. Kể chuyện bố và em trai muốn đón bé Nhi về quê, bà Ánh lập tức phản đối. Còn ông Phi cũng không thể để vợ bán căn nhà hiện tại để chia tiền cho mình.

Bố và em trai ông Phi muốn đón bé Nhi về quê nuôi dưỡng. Ảnh VTV

