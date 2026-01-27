Bà Ánh bật khóc sau khi giải cứu bé Nhi khỏi kẻ bắt cóc
GĐXH - Bé Nhi định trốn vào Đắk Lắk nhưng không may gặp kẻ xấu, bà Ánh cùng các con tức tốc đi tìm và kịp thời giải cứu bé khỏi tên bắt cóc.
Trong tập 25 phim "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, ông Phi "sốc" khi thấy bé Nhi để lại tờ giấy báo tin rằng bé sẽ đi vào Đắk Lắk, tìm nhà bác họ. Nhận được tin, ba mẹ con bà Ánh tức tốc cùng ông Phi, chia làm 2 hướng đi ra các bến xe tìm.
Lúc này bé Nhi đã đến bến xe nhưng người bán vé thấy nghi vấn nên không bán vé cho trẻ em. Cùng lúc này, một người xấu đã thấy bé Nhi và bám theo, dụ dỗ bé lên xe. Khi không dỗ được, hắn ta định bế Nhi lên chiếc xe ô tô chờ sẵn, bé Nhi vùng vẫy định chạy thì may mắn Đức vừa nhìn thấy. Bà Ánh và Đức kịp giải cứu bé Nhi thoát khỏi tên bắt cóc trẻ em. Về nhà, ông Phi nghĩ rằng Nhi bỏ đi là vì bị bố mắng nên ông càng tức giận với bé Nhi.
Sau khi đọc được cuốn nhật ký của mẹ Dung để lại cho bé Nhi, ông Phi đã bình tĩnh lại, cho rằng bé đang có chuyện gì đó, chứ không phải giận dỗi do bị bố mắng. Sáng hôm sau, thấy Nhi vẫn thể hiện sự giận dỗi với mình, ông Phi liền tìm về bà Ánh. Ông đưa cuốn nhật ký của Dung cho bà Ánh đọc, qua đó, bà Ánh có thể biết sự thật và hiểu nỗi lòng của mẹ bé Nhi. Sau đó, bà Ánh đã quyết định đến nhà nói chuyện với bé Nhi.
Bé Nhi nói mình biết hết sự thật rồi và ước gì trên đời này không có mình và nhận rằng mẹ mình đã sai. Bà Ánh giải thích mẹ bé Nhi có sai nhưng không phải người xấu. "Mà thực ra bác cũng không còn giận mẹ cháu nữa" - bà Ánh nói. Bà Ánh cũng tâm sự với bé Nhi rằng mình cũng là trẻ mồ côi, không biết bố là ai.
"Lúc mẹ mất, bác cũng không thiết sống nữa. Bác ở trại trẻ mồ côi 1 năm cho đến khi mẹ nuôi đã đến nhận bác, rồi cho bác một mái nhà, một gia đình hạnh phúc" - bà Ánh tâm sự. Bà Ánh mong bé Nhi cũng sẽ được như thế, nhận được sự yêu thương của bố, của anh Đức chị Dương và của bác Ánh nữa.
Sau khi trò chuyện, bà Ánh báo tin với ông Phi rằng bé Nhi vẫn muốn vào Đắk Lắk với bác. Không khuyên nhủ được bé Nhi, ông Phi đành gọi điện cho bác của Nhi để hai bác cháu nói chuyện. Bác Thanh của Nhi có nói điều kiện hiện tại chưa cho phép bác ra đón bé Nhi. Trong thời gian chờ bác Thanh ra đón, bé Nhi xin về ở với bác Ánh và được đồng ý.
Nghe tin vợ chồng Phi - Ánh ly hôn, bố và em trai ông Phi liền lên thành phố để kiểm tra đột xuất. Nghe bà Ánh kể đầu đuôi câu chuyện về sự xuất hiện của bé Nhi, cụ Long và chú Hoàng cũng vô cùng "sốc". Tuy nhiên, khi biết bà Ánh đón bé Nhi về đây ở cho rộng rãi, cụ Long rất xúc động, khen con dâu có phúc có đức. Chú Hoàng vốn hay chê chị dâu nhưng lần này cũng phải khen chị bao dung, vị tha.
Khi bà Ánh đi làm, cụ Long và chú Hoàng trò chuyện lâu hơn với bé Nhi. Nghe hoàn cảnh của bé, cả ông nội và chú đều thương Nhi "đứt ruột đứt gan". Nhưng biết ba mẹ con bà Ánh đều yêu thương Nhi nên ông và chú rất hài lòng.
Khi chỉ có ông Phi, bố và em trai cùng bàn bạc, nghĩ cách để bà Ánh tha thứ cho ông Phi. Chú Hoàng đưa ra đề xuất đưa bé Nhi về quê ở với bố và chú, cụ Long liền đồng ý. Kể chuyện bố và em trai muốn đón bé Nhi về quê, bà Ánh lập tức phản đối. Còn ông Phi cũng không thể để vợ bán căn nhà hiện tại để chia tiền cho mình.
Triển nắm bằng chứng Phó Bí thư tỉnh Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệpXem - nghe - đọc - 32 phút trước
GĐXH - Trinh chia tay Phó Bí thư tỉnh Sách trong nước mắt, trong khi đó Triển đã nắm bằng chứng ông Sách nhận hàng triệu USD từ doanh nghiệp.
Phim ‘Lầu chú Hỏa’ làm sống lại giai thoại kinh dị đầu tiên của Việt NamXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Hơn nửa thế kỷ hiện hữu trong đời sống tinh thần người dân Việt Nam, giai thoại truyền miệng "Con ma nhà họ Hứa" (còn gọi là "Oan hồn Hứa thị") tái sinh trong hình hài mới, qua kịch bản kinh dị mang nhiều cách tân mang tên "Lầu chú Hỏa".
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị uy hiếp, Phó Bí thư tỉnh Sách lộ bí mậtXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Trong tập 55 "Lằn ranh", Mỹ Trinh bị đàn em của Thiệu tìm đến khống chế và đe dọa để đòi tiền liên quan tới mỏ quặng.
Anh em nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc ra mắt MV Valentine 2026 đầy cảm xúcXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Anh em nhạc sĩ Hoài An – Võ Hoài Phúc vừa ra mắt MV "Yêu một chút cũng đâu có sao" như một bản tình ca cho mùa Valentine 2026.
Cả nhà bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tá hỏa khi bé Nhi (An Nhiên) bỏ điXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Bé Nhi đã nhận ra quá khứ sai lầm của bố mẹ và nghĩ do mình mà gia đình bác Ánh đang hạnh phúc bỗng tan vỡ.
Ảnh hậu trường kết phim 'Cách em 1 milimet' khiến khán giả thêm 'lụy'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - "Cách em 1 milimet" khép lại bằng kết phim đầy cảm xúc, ảnh hậu trường của phim được chia sẻ tiếp tục mang đến ấn tượng ấm áp trong lòng khán giả.
Phương Thanh tuổi 53 vẫn 'cháy' khi kết đôi trong âm nhạc cùng Phan Đình TùngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Phương Thanh mới đây đã kết hợp với Phan Đình Tùng trong dự án âm nhạc "Có lẽ nào". Điều khiến khán giả chú ý là dù đã 53 tuổi nhưng chị vẫn giữ được nhiệt trong công việc.
Kết phim 'Cách em 1 milimet' đầy xúc động, khi mọi thứ đã không còn khoảng cáchXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Sau tất cả sóng gió, Viễn - Ngân, Tú và nhóm "Đại bản doanh" đã bước sang một chương mới của cuộc đời.
Phim của con dâu Beckham ngập cảnh 18+Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
Trong bối cảnh mâu thuẫn gia đình Beckham leo thang, Nicola Peltz phải đối mặt với nỗi ê chề khác. Bộ phim truyền hình có cô tham gia bị chỉ trích dữ dội với cáo buộc đạo nhái, còn ngập tràn cảnh nóng và bạo lực quá mức.
Tập cuối 'Cách em 1 milimet': Ngân từ chối Viễn, Tú chọn du học?Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 42 (tập cuối) "Cách em 1 milimet", dù mọi hiểu lầm đã được hóa giải nhưng Ngân vẫn chưa thể đón nhận tình cảm của Viễn.
Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậuXem - nghe - đọc
GĐXH - Năm 2026 VFC sẽ sản xuất bộ phim "Lời hứa đầu tiên" khai thác những câu chuyện góc khuất trong giới hoa hậu.