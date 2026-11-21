Tuổi nghỉ hưu và thời điểm hưởng lương hưu năm 2027
GĐXH - Trong năm 2027, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường tiếp tục tăng theo lộ trình tại Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP? Dưới đây là thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo.
Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
Vì sao cần có lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường?
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng dần tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường (theo Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP) là bước đi chiến lược để thích ứng với biến động dân số, bảo vệ quỹ hưu trí và tránh gây sốc cho thị trường lao động.
Nghị quyết số 28-NQ/TW nêu rõ: "Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần có tầm nhìn dài hạn và có lộ trình phù hợp với tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thất nghiệp; không gây tác động tiêu cực đến thị trường lao động; bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu dân số; bình đẳng giới; cân đối Quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn; xu hướng già hoá dân số; tính chất, loại hình lao động và giữa các ngành nghề, lĩnh vực".
Trong bối cảnh lực lượng lao động trẻ tăng chậm lại, việc giữ chân nhóm lao động có kinh nghiệm, kỹ năng và tay nghề giúp doanh nghiệp và nền kinh tế duy trì quy mô nhân sự. Lao động lớn tuổi trong các lĩnh vực chuyên môn, quản lý, kỹ thuật có thể tiếp tục đóng góp và hướng dẫn thế hệ kế cận trước khi nghỉ hưu hoàn toàn.
Việc xây dựng lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường giúp cơ quan, doanh nghiệp có thời gian sắp xếp lại nhân sự, đánh giá vị trí việc làm, đào tạo lại kỹ năng số và điều chỉnh chính sách sử dụng lao động lớn tuổi.
Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo lộ trình được quy định như sau:
Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:
Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.
Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Dưới đây là bảng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường vào mỗi năm:
|
Lao động nam
|
Lao động nữ
|
Năm nghỉ hưu
|
Tuổi nghỉ hưu
|
Năm nghỉ hưu
|
Tuổi nghỉ hưu
|
2025
|
61 tuổi 3 tháng
|
2025
|
56 tuổi 8 tháng
|
2026
|
61 tuổi 6 tháng
|
2026
|
57 tuổi
|
2027
|
61 tuổi 9 tháng
|
2027
|
57 tuổi 4 tháng
|
Từ năm 2028 trở đi
|
62 tuổi
|
2028
|
57 tuổi 8 tháng
|
2029
|
58 tuổi
|
2030
|
58 tuổi 4 tháng
|
2031
|
58 tuổi 8 tháng
|
2032
|
59 tuổi
|
2033
|
59 tuổi 4 tháng
|
2034
|
59 tuổi 8 tháng
|
Từ năm 2035 trở đi
|
60 tuổi
Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng
|
Lao động nam
|
Lao động nữ
|
Thời điểm sinh
|
Tuổi nghỉ hưu
60 tuổi 9 tháng
|
Thời điểm hưởng lương hưu
|
Thời điểm sinh
|
Tuổi nghỉ hưu
|
Thời điểm hưởng lương hưu
|
Tháng
|
Năm
|
Tháng
|
Năm
|
Tháng
|
Năm
|
Tháng
|
Năm
|
1
|
1963
|
11
|
2023
|
1
|
1968
|
56 tuổi 4 tháng
|
6
|
2024
|
2
|
1963
|
12
|
2023
|
2
|
1968
|
7
|
2024
|
3
|
1963
|
1
|
2024
|
3
|
1968
|
8
|
2024
|
4
|
1963
|
61 tuổi
|
5
|
2024
|
4
|
1968
|
9
|
2024
|
5
|
1963
|
6
|
2024
|
5
|
1968
|
10
|
2024
|
6
|
1963
|
7
|
2024
|
6
|
1968
|
11
|
2024
|
7
|
1963
|
8
|
2024
|
7
|
1968
|
12
|
2024
|
8
|
1963
|
9
|
2024
|
8
|
1968
|
1
|
2025
|
9
|
1963
|
10
|
2024
|
9
|
1968
|
56 tuổi 8 tháng
|
6
|
2025
|
10
|
1963
|
11
|
2024
|
10
|
1968
|
7
|
2025
|
11
|
1963
|
12
|
2024
|
11
|
1968
|
8
|
2025
|
12
|
1963
|
1
|
2025
|
12
|
1968
|
9
|
2025
|
1
|
1964
|
61 tuổi 3 tháng
|
5
|
2025
|
1
|
1969
|
10
|
2025
|
2
|
1964
|
6
|
2025
|
2
|
1969
|
11
|
2025
|
3
|
1964
|
7
|
2025
|
3
|
1969
|
12
|
2025
|
4
|
1964
|
8
|
2025
|
4
|
1969
|
1
|
2026
|
5
|
1964
|
9
|
2025
|
5
|
1969
|
57 tuổi
|
6
|
2026
|
6
|
1964
|
10
|
2025
|
6
|
1969
|
7
|
2026
|
7
|
1964
|
11
|
2025
|
7
|
1969
|
8
|
2026
|
8
|
1964
|
12
|
2025
|
8
|
1969
|
9
|
2026
|
9
|
1964
|
1
|
2026
|
9
|
1969
|
10
|
2026
|
10
|
1964
|
61 tuổi 6 tháng
|
5
|
2026
|
10
|
1969
|
11
|
2026
|
11
|
1964
|
6
|
2026
|
11
|
1969
|
12
|
2026
|
12
|
1964
|
7
|
2026
|
12
|
1969
|
1
|
2027
|
1
|
1965
|
8
|
2026
|
1
|
1970
|
57 tuổi 4 tháng
|
6
|
2027
|
2
|
1965
|
9
|
2026
|
2
|
1970
|
7
|
2027
|
3
|
1965
|
10
|
2026
|
3
|
1970
|
8
|
2027
|
4
|
1965
|
11
|
2026
|
4
|
1970
|
9
|
2027
|
5
|
1965
|
12
|
2026
|
5
|
1970
|
10
|
2027
|
6
|
1965
|
1
|
2027
|
6
|
1970
|
11
|
2027
|
7
|
1965
|
61 tuổi 9 tháng
|
5
|
2027
|
7
|
1970
|
12
|
2027
|
8
|
1965
|
6
|
2027
|
8
|
1970
|
1
|
2028
|
9
|
1965
|
7
|
2027
|
9
|
1970
|
57 tuổi 8 tháng
|
6
|
2028
|
10
|
1965
|
8
|
2027
|
10
|
1970
|
7
|
2028
|
11
|
1965
|
9
|
2027
|
11
|
1970
|
8
|
2028
|
12
|
1965
|
10
|
2027
|
12
|
1970
|
9
|
2028
|
1
|
1966
|
11
|
2027
|
1
|
1971
|
10
|
2028
|
2
|
1966
|
12
|
2027
|
2
|
1971
|
11
|
2028
|
3
|
1966
|
1
|
2028
|
3
|
1971
|
12
|
2028
|
Từ tháng 4/1966 trở đi
|
62 tuổi
|
Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi
|
4
|
1971
|
1
|
2029
|
5
|
1971
|
58 tuổi
|
6
|
2029
|
6
|
1971
|
7
|
2029
|
7
|
1971
|
8
|
2029
|
8
|
1971
|
9
|
2029
|
9
|
1971
|
10
|
2029
|
10
|
1971
|
11
|
2029
|
11
|
1971
|
12
|
2029
|
12
|
1971
|
1
|
2030
|
1
|
1972
|
58 tuổi 4 tháng
|
6
|
2030
|
2
|
1972
|
7
|
2030
|
3
|
1972
|
8
|
2030
|
4
|
1972
|
9
|
2030
|
5
|
1972
|
10
|
2030
|
6
|
1972
|
11
|
2030
|
7
|
1972
|
12
|
2030
|
8
|
1972
|
1
|
2031
|
9
|
1972
|
58 tuổi 8 tháng
|
6
|
2031
|
10
|
1972
|
7
|
2031
|
11
|
1972
|
8
|
2031
|
12
|
1972
|
9
|
2031
|
1
|
1973
|
10
|
2031
|
2
|
1973
|
11
|
2031
|
3
|
1973
|
12
|
2031
|
4
|
1973
|
1
|
2032
|
5
|
1973
|
59 tuổi
|
6
|
2032
|
6
|
1973
|
7
|
2032
|
7
|
1973
|
8
|
2032
|
8
|
1973
|
9
|
2032
|
9
|
1973
|
10
|
2032
|
10
|
1973
|
11
|
2032
|
11
|
1973
|
12
|
2032
|
12
|
1973
|
1
|
2033
|
1
|
1974
|
59 tuổi 4 tháng
|
6
|
2033
|
2
|
1974
|
7
|
2033
|
3
|
1974
|
8
|
2033
|
4
|
1974
|
9
|
2033
|
5
|
1974
|
10
|
2033
|
6
|
1974
|
11
|
2033
|
7
|
1974
|
12
|
2033
|
8
|
1974
|
1
|
2034
|
9
|
1974
|
59 tuổi 8 tháng
|
6
|
2034
|
10
|
1974
|
7
|
2034
|
11
|
1974
|
8
|
2034
|
12
|
1974
|
9
|
2034
|
1
|
1975
|
10
|
2034
|
2
|
1975
|
11
|
2034
|
3
|
1975
|
12
|
2034
|
4
|
1975
|
1
|
2035
|
Từ tháng 5/1975 trở đi
|
60 tuổi
|
Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi
Tuổi nghỉ hưu thấp nhất từ năm 2027
Từ năm 2027, tuổi nghỉ hưu tiếp tục tăng theo lộ trình đối với lao động nam và lao động nữ:
Năm 2027, mức tuổi tương ứng tăng lên 61 tuổi 9 tháng (đối với nam) và 57 tuổi 4 tháng (đối với nữ).
Từ năm 2028, lao động nam sẽ nghỉ hưu ở tuổi 62, hoàn thành lộ trình điều chỉnh theo quy định. Đối với lao động nữ, tuổi nghỉ hưu tiếp tục tăng thêm 4 tháng mỗi năm cho đến khi đạt 60 tuổi vào năm 2035.
Tuy nhiên, cũng theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định 135/2020/NĐ-CP một số ngành nghề và trường hợp cụ thể được phép nghỉ hưu sớm hơn so với tuổi nghỉ hưu, bao gồm: Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Đối với người bị suy giảm khả năng lao động, độ tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu được xác định theo từng trường hợp cụ thể của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Ngược lại, người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thông thường tại thời điểm nghỉ hưu.
Điều kiện hưởng lương hưu
Về điều kiện hưởng lương hưu, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định người lao động thuộc các nhóm đối tượng tương ứng, khi nghỉ việc và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên, sẽ được hưởng lương hưu nếu đáp ứng điều kiện về tuổi nghỉ hưu.
Như vậy, đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, điều kiện hưởng lương hưu năm 2027 là có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên và đạt tuổi nghỉ hưu theo quy định, tương ứng 61 tuổi 9 tháng đối với nam và 57 tuổi 4 tháng đối với nữ.
Việc xác định chính xác thời điểm nghỉ hưu còn phải căn cứ vào tháng, năm sinh của từng người theo quy định Nghị định số 135/2020/NĐ-CP.
Theo đó, người lao động sắp đến tuổi nghỉ hưu cần chủ động đối chiếu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, rà soát quá trình đóng và xác định thời điểm đủ điều kiện hưởng chế độ, bảo đảm quyền lợi khi chuyển từ giai đoạn làm việc sang hưởng lương hưu.
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