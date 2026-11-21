Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Vì sao cần có lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường?

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng dần tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường (theo Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP) là bước đi chiến lược để thích ứng với biến động dân số, bảo vệ quỹ hưu trí và tránh gây sốc cho thị trường lao động.

Nghị quyết số 28-NQ/TW nêu rõ: "Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần có tầm nhìn dài hạn và có lộ trình phù hợp với tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thất nghiệp; không gây tác động tiêu cực đến thị trường lao động; bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu dân số; bình đẳng giới; cân đối Quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn; xu hướng già hoá dân số; tính chất, loại hình lao động và giữa các ngành nghề, lĩnh vực".

Trong bối cảnh lực lượng lao động trẻ tăng chậm lại, việc giữ chân nhóm lao động có kinh nghiệm, kỹ năng và tay nghề giúp doanh nghiệp và nền kinh tế duy trì quy mô nhân sự. Lao động lớn tuổi trong các lĩnh vực chuyên môn, quản lý, kỹ thuật có thể tiếp tục đóng góp và hướng dẫn thế hệ kế cận trước khi nghỉ hưu hoàn toàn.

Việc xây dựng lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường giúp cơ quan, doanh nghiệp có thời gian sắp xếp lại nhân sự, đánh giá vị trí việc làm, đào tạo lại kỹ năng số và điều chỉnh chính sách sử dụng lao động lớn tuổi.

Trong năm 2027, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường tiếp tục tăng theo lộ trình theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo lộ trình được quy định như sau:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Dưới đây là bảng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường vào mỗi năm:

Lao động nam Lao động nữ Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu Năm nghỉ hưu Tuổi nghỉ hưu 2025 61 tuổi 3 tháng 2025 56 tuổi 8 tháng 2026 61 tuổi 6 tháng 2026 57 tuổi 2027 61 tuổi 9 tháng 2027 57 tuổi 4 tháng Từ năm 2028 trở đi 62 tuổi 2028 57 tuổi 8 tháng 2029 58 tuổi 2030 58 tuổi 4 tháng 2031 58 tuổi 8 tháng 2032 59 tuổi 2033 59 tuổi 4 tháng 2034 59 tuổi 8 tháng Từ năm 2035 trở đi 60 tuổi

Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng

Lao động nam Lao động nữ Thời điểm sinh Tuổi nghỉ hưu 60 tuổi 9 tháng Thời điểm hưởng lương hưu Thời điểm sinh Tuổi nghỉ hưu Thời điểm hưởng lương hưu Tháng Năm Tháng Năm Tháng Năm Tháng Năm 1 1963 11 2023 1 1968 56 tuổi 4 tháng 6 2024 2 1963 12 2023 2 1968 7 2024 3 1963 1 2024 3 1968 8 2024 4 1963 61 tuổi 5 2024 4 1968 9 2024 5 1963 6 2024 5 1968 10 2024 6 1963 7 2024 6 1968 11 2024 7 1963 8 2024 7 1968 12 2024 8 1963 9 2024 8 1968 1 2025 9 1963 10 2024 9 1968 56 tuổi 8 tháng 6 2025 10 1963 11 2024 10 1968 7 2025 11 1963 12 2024 11 1968 8 2025 12 1963 1 2025 12 1968 9 2025 1 1964 61 tuổi 3 tháng 5 2025 1 1969 10 2025 2 1964 6 2025 2 1969 11 2025 3 1964 7 2025 3 1969 12 2025 4 1964 8 2025 4 1969 1 2026 5 1964 9 2025 5 1969 57 tuổi 6 2026 6 1964 10 2025 6 1969 7 2026 7 1964 11 2025 7 1969 8 2026 8 1964 12 2025 8 1969 9 2026 9 1964 1 2026 9 1969 10 2026 10 1964 61 tuổi 6 tháng 5 2026 10 1969 11 2026 11 1964 6 2026 11 1969 12 2026 12 1964 7 2026 12 1969 1 2027 1 1965 8 2026 1 1970 57 tuổi 4 tháng 6 2027 2 1965 9 2026 2 1970 7 2027 3 1965 10 2026 3 1970 8 2027 4 1965 11 2026 4 1970 9 2027 5 1965 12 2026 5 1970 10 2027 6 1965 1 2027 6 1970 11 2027 7 1965 61 tuổi 9 tháng 5 2027 7 1970 12 2027 8 1965 6 2027 8 1970 1 2028 9 1965 7 2027 9 1970 57 tuổi 8 tháng 6 2028 10 1965 8 2027 10 1970 7 2028 11 1965 9 2027 11 1970 8 2028 12 1965 10 2027 12 1970 9 2028 1 1966 11 2027 1 1971 10 2028 2 1966 12 2027 2 1971 11 2028 3 1966 1 2028 3 1971 12 2028 Từ tháng 4/1966 trở đi 62 tuổi Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi 4 1971 1 2029 5 1971 58 tuổi 6 2029 6 1971 7 2029 7 1971 8 2029 8 1971 9 2029 9 1971 10 2029 10 1971 11 2029 11 1971 12 2029 12 1971 1 2030 1 1972 58 tuổi 4 tháng 6 2030 2 1972 7 2030 3 1972 8 2030 4 1972 9 2030 5 1972 10 2030 6 1972 11 2030 7 1972 12 2030 8 1972 1 2031 9 1972 58 tuổi 8 tháng 6 2031 10 1972 7 2031 11 1972 8 2031 12 1972 9 2031 1 1973 10 2031 2 1973 11 2031 3 1973 12 2031 4 1973 1 2032 5 1973 59 tuổi 6 2032 6 1973 7 2032 7 1973 8 2032 8 1973 9 2032 9 1973 10 2032 10 1973 11 2032 11 1973 12 2032 12 1973 1 2033 1 1974 59 tuổi 4 tháng 6 2033 2 1974 7 2033 3 1974 8 2033 4 1974 9 2033 5 1974 10 2033 6 1974 11 2033 7 1974 12 2033 8 1974 1 2034 9 1974 59 tuổi 8 tháng 6 2034 10 1974 7 2034 11 1974 8 2034 12 1974 9 2034 1 1975 10 2034 2 1975 11 2034 3 1975 12 2034 4 1975 1 2035 Từ tháng 5/1975 trở đi 60 tuổi Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất từ năm 2027

Từ năm 2027, tuổi nghỉ hưu tiếp tục tăng theo lộ trình đối với lao động nam và lao động nữ:

Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu năm 2027 đối với lao động nam và nữ (Nguồn: Báo Đầu tư)

Năm 2027, mức tuổi tương ứng tăng lên 61 tuổi 9 tháng (đối với nam) và 57 tuổi 4 tháng (đối với nữ).

Từ năm 2028, lao động nam sẽ nghỉ hưu ở tuổi 62, hoàn thành lộ trình điều chỉnh theo quy định. Đối với lao động nữ, tuổi nghỉ hưu tiếp tục tăng thêm 4 tháng mỗi năm cho đến khi đạt 60 tuổi vào năm 2035.

Tuy nhiên, cũng theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định 135/2020/NĐ-CP một số ngành nghề và trường hợp cụ thể được phép nghỉ hưu sớm hơn so với tuổi nghỉ hưu, bao gồm: Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đối với người bị suy giảm khả năng lao động, độ tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu được xác định theo từng trường hợp cụ thể của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Ngược lại, người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thông thường tại thời điểm nghỉ hưu.

Điều kiện hưởng lương hưu

Về điều kiện hưởng lương hưu, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định người lao động thuộc các nhóm đối tượng tương ứng, khi nghỉ việc và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên, sẽ được hưởng lương hưu nếu đáp ứng điều kiện về tuổi nghỉ hưu.

Như vậy, đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, điều kiện hưởng lương hưu năm 2027 là có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên và đạt tuổi nghỉ hưu theo quy định, tương ứng 61 tuổi 9 tháng đối với nam và 57 tuổi 4 tháng đối với nữ.

Việc xác định chính xác thời điểm nghỉ hưu còn phải căn cứ vào tháng, năm sinh của từng người theo quy định Nghị định số 135/2020/NĐ-CP.

Theo đó, người lao động sắp đến tuổi nghỉ hưu cần chủ động đối chiếu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, rà soát quá trình đóng và xác định thời điểm đủ điều kiện hưởng chế độ, bảo đảm quyền lợi khi chuyển từ giai đoạn làm việc sang hưởng lương hưu.

Tất cả những ai nghỉ hưu năm 2027 cần chú ý thông tin quan trọng này GĐXH - Nghỉ hưu (hay hưu trí) là trạng thái người lao động chấm dứt làm việc hoặc rút lui hoàn toàn khỏi nghề nghiệp sau khi đã đạt đến một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật. Năm 2027, bao nhiêu tuổi được nghỉ hưu?