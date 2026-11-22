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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (22/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 15-18 độ.

Khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ trời chuyển rét từ ngày 24/11. Ảnh TL

Từ ngày 24/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội đêm 23-24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Hà Nội phổ biến 14-16 độ.

Từ đêm 23-24/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 24-26/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.