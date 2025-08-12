Top 35 Miss Grand Vietnam 2025 chính thức lộ diện

35 cô gái xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo Miss Grand VietNam

Vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 đã diễn ra tại TP.HCM sáng 11/8, quy tụ những nhan sắc nổi bật đến từ khắp mọi miền đất nước. Tiếp nối thông điệp “Hòa bình - Chống bạo lực”, cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn đề cao tiếng nói của phụ nữ trong các vấn đề xã hội. Tiêu chí lựa chọn Top 35 Miss Grand VietNam 2025 không chỉ dừng ở sắc vóc, mà còn bao gồm kỹ năng trình diễn, câu chuyện truyền cảm hứng và khả năng lan tỏa thông điệp hòa bình. Điều này giúp cuộc thi tìm kiếm những đại diện toàn diện, đủ bản lĩnh tranh tài tại Miss Grand International.

Top 35 Miss Grand VietNam 2025

Top 35 Miss Grand VietNam 2025: Đa dạng từ người mẫu chuyên nghiệp đến sinh viên tài năng

Trong Top 35, khán giả dễ dàng bắt gặp những gương mặt đã quen thuộc trên các sàn diễn thời trang, những hoa khôi - á khôi nổi tiếng, cũng như các sinh viên trẻ đầy tiềm năng. Sự đa dạng về vùng miền - từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cao nguyên Đắk Lắk, miền Trung nắng gió đến miền Tây sông nước - tạo nên bức tranh nhan sắc phong phú.

Một số thí sinh nổi bật đã nhanh chóng nhận được sự chú ý:

Thí sinh Phạm Tùng Chi - Hà Nội

Thí sinh MLô Senaivi - Đắk Lắk

Thí sinh Nguyễn Phương Hoa - Thành phố Hồ Chí Minh

Hành trình sắp tới: Ai sẽ đội vương miện?

Sau vòng sơ khảo, top 35 thí sinh lọt vào vòng Chung kết sẽ tập trung vào ngày 20.8, sau đó chính thức ra mắt trong buổi họp báo công bố thí sinh và trao sash.

Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra với loạt hoạt động đồng hành như The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business… Đáng chú ý có Vietnam Beauty Fashion Fest và đêm trình diễn Trang phục Văn hoá Dân tộc. Chung kết dự kiến tổ chức ngày 14/9.

Ban tổ chức nhận định, chất lượng thí sinh năm nay đồng đều và nổi bật hơn các mùa trước, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài kịch tính trong đêm chung kết.