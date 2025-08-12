Quỳnh Lương đặt tên con gái theo chương trình truyền hình đã se duyên cho cô và Tiến Phát
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Lương đặt tên con gái ở nhà là Nala - lấy cảm hứng từ chương trình "Người Ấy Là Ai", nơi cô và Tiến Phát gặp gỡ và bén duyên.
Quỳnh Lương và cuộc vượt cạn nhẹ nhàng tại bệnh viện AIH
Sáng 11/8/2025, Quỳnh Lương chính thức hạ sinh bé gái đầu lòng tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH - American International Hospital). Nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, đặc biệt là bác sĩ Ngọc Lan - người đã đồng hành cùng cô trong suốt hành trình “vượt cạn siêu nhẹ nhàng”, cả mẹ và bé đều có sức khỏe tốt. “Trộm vía mẹ khỏe re, con thì ăn ngoan ngủ ngoan”, nữ diễn viên chia sẻ hạnh phúc.
Từ gameshow hẹn hò đến mái ấm nhỏ
Tháng 6/2023, Quỳnh Lương bất ngờ xuất hiện trong tập 6 chương trình Người Ấy Là Ai mùa 5 để tìm kiếm “nửa kia” phù hợp. Tại đây, cô gặp Tiến Phát - chàng thiếu gia từng trải qua đổ vỡ hôn nhân ở độ tuổi khá trẻ. Chính những điểm tương đồng về hoàn cảnh, tính cách và quan điểm sống đã giúp Tiến Phát chinh phục trái tim Quỳnh Lương, nhận được bó hoa kết đôi từ nữ chính. Sau chương trình, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và công khai bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội.
Ngay sau khi thông tin Quỳnh Lương hạ sinh con gái được chia sẻ trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của nữ diễn viên và Tiến Phát. Nhiều khán giả không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến một chuyện tình lãng mạn, bắt đầu từ chương trình truyền hình thực tế “Người Ấy Là Ai”, nay đã viết tiếp bằng một kết quả ngọt ngào là thiên thần nhỏ Nala. Họ bày tỏ mong muốn bé sẽ lớn lên khỏe mạnh, được nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và luôn ngập tràn tiếng cười, hạnh phúc.
