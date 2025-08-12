Sau ‘Viết tiếp câu chuyện hoà bình’, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo hit mới cùng ca sĩ Duyên Quỳnh

Tác phẩm là lời tri ân giản dị nhưng đầy trang trọng gửi đến lực lượng Công an nhân dân (CAND), khắc họa vẻ đẹp tinh thần vì dân phục vụ của người chiến sĩ trong thời bình, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025), hướng tới 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025),

"Nguyện thề vì sự bình yên", thoạt đầu gợi cảm giác là một ca khúc đặt hàng về ngành Công an, nhưng theo chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca khúc ra đời hoàn toàn từ sự thôi thúc nội tâm của anh, khi anh được chứng kiến những ngày tập luyện gấp rút của các đơn vị tham gia đội hình diễu binh A50. Sau các chuyến biểu diễn, giao lưu tại thao trường, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có dịp quan sát rất gần những giờ học, buổi tập bắn, tập võ của các chiến sĩ.

Ở đó, anh nhìn thấy sự kiên trì luyện tập, những gian nan vất vả và niềm tự hào lặng thầm trên gương mặt người chiến sĩ. Những chi tiết đời thường ấy, không cầu kỳ, không phông nền, nhưng đủ để đánh thức mạch cảm xúc và thôi thúc người nghệ sĩ cầm bút.

Ngoài ra, ca sĩ Duyên Quỳnh – người đầu tiên hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", cũng là nguồn cảm hứng lớn để anh viết nên ca khúc này. "Duyên Quỳnh thường xuyên đến với các đơn vị, các thao trường để hát, để lắng nghe và để thấu cảm. Ở A50, giọng hát mộc mạc của Quỳnh nhiều lần vang lên giữa nắng gắt, bên cạnh nhịp bước đều và tiếng hô dõng dạc của đội hình. Chính ở đó, những nốt nhạc đầu tiên của bài hát như được gọi tên", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

Đó cũng là lý do anh đã lựa chọn Duyên Quỳnh đồng hành và thể hiện. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: "Tôi không viết bằng khuôn mẫu, mà viết bằng những gì mắt thấy, tim cảm. Có những phút giây ở thao trường khiến tôi nhận ra: Bài hát phải là lời thề nguyện bình yên, chứ không chỉ là lời ngợi ca".

Hơn nữa, với "Nguyện thề vì bình yên", Duyên Quỳnh không chỉ đóng vai trò là người thể hiện, mà còn là người kể chuyện. "Tôi muốn nhân cơ hội này để giúp Quỳnh phát huy khả năng sáng tác. Bởi Quỳnh là người được đi nhiều, trải nghiệm nhiều, cảm nhận sâu sắc, lại được đào tạo chính quy và bài bản. Tôi cũng mong khán giả sẽ thấy một Duyên Quỳnh đa năng – không chỉ là ca sĩ biểu diễn, mà còn là một nghệ sĩ có khả năng sáng tác, với trái tim nhiệt thành hướng về quê hương, đất nước. Vì vậy, tôi đã động viên Quỳnh viết bằng cảm xúc thật của trái tim, sau đó tôi sẽ góp ý, chỉnh sửa để Quỳnh hoàn thiện những ca khúc mang dấu ấn riêng, trở thành niềm tự hào và tình cảm riêng của Quỳnh dành cho Tổ quốc", nhạc sĩ "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" nói.

Dù là MV kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam nhưng kinh phí thực hiện hoàn toàn đến từ sự hỗ trợ của ê kíp chứ không sử dụng ngân sách. Đạo diễn Đặng Xuân Trường – một người lão luyện và nổi tiếng khó tính cho biết, lúc đầu anh từ chối thực hiện MV này nhưng chính ca từ, bản phối của ca khúc đã cuốn anh. Anh nhận lời với điều kiện đứng ngoài cảm xúc về tiền bạc để thực hiện nó bằng sự rung động trong sáng nhất. "Ca sĩ đưa cho tôi 4 triệu đồng và tôi đã từ chối", đạo diễn Đặng Xuân Trường tiết lộ về mức cát-xê "không tưởng" với tài năng và 3 ngày lăn lộn trên trường quay của anh.

Để thực hiện MV "0 đồng", Duyên Quỳnh đã kết nối, thuyết phục và kêu gọi sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị . Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I, Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Ban Chỉ huy huấn luyện điều binh A50 đã đồng hành, mở thao trường, cử giảng viên - học viên hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ trang bị và bảo hộ an toàn. Nhờ vậy, MV được quay ngay trong môi trường huấn luyện thật, với những thao tác, bài tập và nhịp sinh hoạt hằng ngày của học viên, chiến sĩ. Vì thế, khi xem MV khán giả cảm nhận hình ảnh như đến từ những thước phim điện ảnh, chân thực và xúc động.

Trong 3 ngày ghi hình (từ 28 đến 30/7/2025), ê-kíp cùng các giảng viên và học viên đã làm việc liên tục giữa thời tiết nắng nóng đỉnh điểm. Nhiều phân cảnh được thực hiện "như thật" tại các địa điểm huấn luyện, giảng đường, sân bắn, sàn võ. Giảng viên chuyên môn trực tiếp "cầm tay chỉ việc", chỉnh từng động tác, từng thế đứng, từng góc đặt tay, để mỗi hình ảnh vừa đúng kỹ thuật, vừa giữ được tinh thần lực lượng. Xem MV, khán giả không khỏi ngạc nhiên khi chỉ huấn luyện 1 ngày, Duyên Quỳnh đã vào vai nữ chiến sĩ cảnh sát với nhiều pha hành động, đánh đấm như thật. Cô nói, "tôi diễn như được chiến sĩ cảnh sát "nhập" vào mình và kiếp trước tôi là cảnh sát. Bây giờ bảo tôi diễn lại chắc tôi không làm được như thế".

Về phần âm nhạc, Nguyện thề vì bình yên là một hành khúc hiện đại. Giai điệu được viết theo tinh thần tuyên ngôn, chú trọng độ rõ của ca từ và độ chắc của tiết tấu để có thể vang lên ở nhiều không gian. Phần verse đi từ thấp lên cao từng bậc để cảm xúc tích tụ; điệp khúc mở quãng rộng, đặt các nốt sáng ở cao trào, phù hợp cảm giác đồng ca và gắn kết.

Phối khí đặt nền trang trọng, hiện đại theo tinh thần orchestral, tiết chế âm sắc để giữ không gian cho lời ca. Giọng hát không nhiều luyến láy, trọng tâm là phát âm rõ, giữ đường giai điệu thẳng, giúp thông điệp đi đúng vào mạch cảm xúc người nghe. Ca khúc đáp ứng mục tiêu rõ ràng của một hành khúc: cấu trúc gọn, giai điệu dễ thuộc, cao trào thuyết phục, phối khí hiện đại, thông điệp nhất quán. Nhờ vậy, bài hát vừa phù hợp với nghi lễ, sự kiện ngành, vừa đủ xúc cảm để lan tỏa rộng rãi hình tượng người chiến sĩ CAND trong thời bình.

Nguyễn Duyên Quỳnh tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP. HCM năm 2015. Sau khi ra trường, cô làm việc tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP. HCM (HBSO). Năm 2019, Nguyễn Duyên Quỳnh thi "Ban nhạc quyền năng" và đoạt Á quân; cùng năm, cô đoạt Quán quân "Người kể chuyện tình" mùa 3. Ngoài ca hát, giọng ca Viết tiếp câu chuyện hòa bình còn lồng tiếng cho các phim và sáng tác nhạc.



