Bất ngờ với dòng bình luận của Hoàng Thùy Linh liên quan đến Đen Vâu
GĐXH - Hoàng Thùy Linh thừa nhận là "Đồng âm" của Đen khiến fan cặp đôi thích thú.
Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đang là cặp đôi nhận được nhiều quan tâm của khán giả suốt thời gian qua. Không chỉ kết đôi ăn ý trong các sản phẩm âm nhạc, cả hai còn vướng tin đồn đã kết hôn, sinh con nhưng đến hiện tại cả hai vẫn chưa một lần lên tiếng, vẫn "mập mờ" về mối quan hệ này.
Mới đây, Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu gây bất ngờ với màn song ca "Vị nhà" trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam. Sau đó, trên Đen Vâu FC còn vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc chung khung hình của cặp đôi kèm trạng thái hài hước "mời cả nhà Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh vào chụp hình".
Đáng chú ý, trong bài đăng mới nhất của Hoàng Thùy Linh về những khoảnh khắc sau V Concert, khi Đen Vâu FC để lại lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật chị, Vị Nhà cũng tuyệt vời lắm ạ" thì giọng ca sinh năm 1988 đáp lại: "Xin cảm ơn Đồng Âm nha! Mình cũng là một Đồng Âm nè".
Bình luận này ngay lập tức được các "Đồng Âm" - tên fandom của Đen Vâu lan truyền. Việc nữ ca sĩ tự nhận mình cũng là một thành viên của cộng đồng người hâm mộ lập tức đồn đoán cho rằng đây là động thái ẩn ý về mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai. Đây cũng lần hiếm hoi Hoàng Thuỳ Linh thừa nhận mối liên quan với Đen Vâu.
Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu bắt đầu xuất hiện chung khi cả hai hợp tác ra mắt sản phẩm âm nhạc "Gieo quẻ" vào tháng 1/2022. Thời điểm đó, mỗi khi có dịp cùng lộ diện thì nam rapper gọi Hoàng Thuỳ Linh vô cùng thân mật là "Linh" dù anh nhỏ hơn cô 1 tuổi.
Sau dự án chung, người hâm mộ "soi" ra nhiều nghi vấn tình cảm của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vân. Đặc biệt phải kể đến cột mốc vào tháng 1/2023, nhiều nguồn tin cho biết Hoàng Thuỳ linh và Đen Vâu đã bí mật tổ chức lễ ăn hỏi ở quê nhà đàng gái tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
Khi thông tin ngày càng rầm rộ, cả hai vẫn giữ quy tác chung là không lên tiếng. Đến tháng 1/2024, nam rapper đăng tâm thư, nhưng không hề phủ nhận tin đồn liên quan đến Hoàng Thuỳ Linh.
"Từ trước đến giờ Đen không nhắc nhiều về gia đình và đời sống cá nhân bởi vì muốn đời sống âm nhạc của mình chỉ gói gọn xung quanh những giai điệu và lời hát. Về những việc liên quan đến cuộc sống của Đen, đặc biệt là những chuyện vui, những chuyện có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người… Đen hứa sẽ là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật với mọi người về mình khi Đen thấy mình đã suy nghĩ thấu đáo. Còn hiện tại Đen đang dồn hết sức cho công việc để đền đáp sự ủng hộ của khán giả", Đen Vâu nói.
Về phía Hoàng Thùy Linh, dù tránh xác nhận tin đồn hẹn hò hay kết hôn, cô vẫn nhiều lần nhắc đến từ "hạnh phúc" mỗi khi nói về Đen Vâu.
Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu xuất hiện trên sân khấu V concert.
