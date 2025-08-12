Mới nhất
Hình ảnh mới nhất của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ

Thứ ba, 16:58 12/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Quản lý của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn cho biết, khoảng một tháng nữa nam diễn viên sẽ xuất viện về nhà.

Sức khỏe diễn viên Huỳnh Anh Tuấn ra sao giữa loạt tin đồn thất thiệt?Sức khỏe diễn viên Huỳnh Anh Tuấn ra sao giữa loạt tin đồn thất thiệt?

GĐXH - Phía diễn viên Huỳnh Anh Tuấn bức xúc trước các tin đồn thất thiệt đang lan truyền.

Mới đây, trên trang cá nhân của Huỳnh Anh Tuấn đã cập nhật tình hình mới nhất của nam diễn viên sau thời gian dưỡng bệnh do đột quỵ. Theo đó, quản lý của Huỳnh Anh Tuấn cho biết 1 tháng nữa em đón anh về nhé. 

Trước đó, cũng theo quản lý của nam diễn viên cho biết hơn 10 ngày qua, Huỳnh Anh Tuấn tập với chuyên gia y tế để phục hồi một số chức năng cơ thể. Do thể trạng còn yếu, anh hạn chế công việc, tránh gây ảnh hưởng tới hơi thở, giọng nói. Dù di chuyển còn khó khăn, anh có thể tự đi lại, ăn uống, vệ sinh cá nhân. 

Hình ảnh mới nhất của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ- Ảnh 2.

Thời gian qua, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ hỗ trợ phục hồi các chức năng và mọi chuyện diễn biến tích cực.

Ngoài bác sĩ, Huỳnh Anh Tuấn có người thân ở cạnh, túc trực chăm sóc. Dù nhớ phim trường và khán giả, diễn viên chưa muốn xuất hiện trở lại. "Anh không muốn gặp mọi người với diện mạo thiếu chỉn chu, do đó gia đình, êkíp tôn trọng mong muốn của anh", quản lý nói.

Những ngày nghỉ ngơi, Huỳnh Anh Tuấn xem lại các video nấu ăn cũ, đọc những lời thăm hỏi của đồng nghiệp, khán giả, lấy đó làm động lực để tập trung hồi phục sức khỏe. Nam nghệ sĩ cũng nhờ trợ lý thay anh thực hiện các vlog ẩm thực, giữ "lửa" cho căn bếp. Kênh nấu ăn là tâm huyết của nghệ sĩ, được anh chăm chút vài năm qua, sau khi "bỏ phố về quê".

Hình ảnh mới nhất của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ- Ảnh 3.
Hình ảnh mới nhất của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ- Ảnh 4.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trao đổi với quản lý.

Đầu tháng 7, khi đang ghi hình ở TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), diễn viên bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Anh được phát hiện kịp thời, cấp cứu ở bệnh viện gần nhất, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM trong đêm. Ban đầu, tình trạng anh nguy kịch, gia đình và êkíp giữ kín thông tin về bệnh tình. "Nhờ được điều trị tích cực cùng sự cố gắng của bản thân, anh vượt nguy hiểm và phục hồi thần kỳ", quản lý nói khi đó.

Huỳnh Anh Tuấn là tài tử một thời của màn ảnh Việt thập niên 1990 nhờ gương mặt điển trai, phong cách lãng tử. Anh nổi tiếng qua các phim: Em và Michael, Biển động, Đất khách, Những đứa con thành phố, Hương phù sa, Công tử Bạc Liêu, Nữ trinh sát đặc nhiệm... Diễn viên từng kết hợp Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, tạo nên cặp sao màn ảnh được yêu thích.

Những năm gần đây, anh ít diễn xuất, chọn lọc kịch bản hơn để phù hợp tuổi tác, sức khỏe. Cuối năm 2024, anh trở lại màn ảnh rộng với phim hành động Domino: Lối thoát cuối cùng. 

Video nấu ăn gần đây nhất của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn.


An Khánh
