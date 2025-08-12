Hình ảnh mới nhất của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ
GĐXH - Quản lý của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn cho biết, khoảng một tháng nữa nam diễn viên sẽ xuất viện về nhà.
Mới đây, trên trang cá nhân của Huỳnh Anh Tuấn đã cập nhật tình hình mới nhất của nam diễn viên sau thời gian dưỡng bệnh do đột quỵ. Theo đó, quản lý của Huỳnh Anh Tuấn cho biết 1 tháng nữa em đón anh về nhé.
Trước đó, cũng theo quản lý của nam diễn viên cho biết hơn 10 ngày qua, Huỳnh Anh Tuấn tập với chuyên gia y tế để phục hồi một số chức năng cơ thể. Do thể trạng còn yếu, anh hạn chế công việc, tránh gây ảnh hưởng tới hơi thở, giọng nói. Dù di chuyển còn khó khăn, anh có thể tự đi lại, ăn uống, vệ sinh cá nhân.
Ngoài bác sĩ, Huỳnh Anh Tuấn có người thân ở cạnh, túc trực chăm sóc. Dù nhớ phim trường và khán giả, diễn viên chưa muốn xuất hiện trở lại. "Anh không muốn gặp mọi người với diện mạo thiếu chỉn chu, do đó gia đình, êkíp tôn trọng mong muốn của anh", quản lý nói.
Những ngày nghỉ ngơi, Huỳnh Anh Tuấn xem lại các video nấu ăn cũ, đọc những lời thăm hỏi của đồng nghiệp, khán giả, lấy đó làm động lực để tập trung hồi phục sức khỏe. Nam nghệ sĩ cũng nhờ trợ lý thay anh thực hiện các vlog ẩm thực, giữ "lửa" cho căn bếp. Kênh nấu ăn là tâm huyết của nghệ sĩ, được anh chăm chút vài năm qua, sau khi "bỏ phố về quê".
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn trao đổi với quản lý.
Đầu tháng 7, khi đang ghi hình ở TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), diễn viên bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Anh được phát hiện kịp thời, cấp cứu ở bệnh viện gần nhất, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM trong đêm. Ban đầu, tình trạng anh nguy kịch, gia đình và êkíp giữ kín thông tin về bệnh tình. "Nhờ được điều trị tích cực cùng sự cố gắng của bản thân, anh vượt nguy hiểm và phục hồi thần kỳ", quản lý nói khi đó.
Huỳnh Anh Tuấn là tài tử một thời của màn ảnh Việt thập niên 1990 nhờ gương mặt điển trai, phong cách lãng tử. Anh nổi tiếng qua các phim: Em và Michael, Biển động, Đất khách, Những đứa con thành phố, Hương phù sa, Công tử Bạc Liêu, Nữ trinh sát đặc nhiệm... Diễn viên từng kết hợp Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, tạo nên cặp sao màn ảnh được yêu thích.
Những năm gần đây, anh ít diễn xuất, chọn lọc kịch bản hơn để phù hợp tuổi tác, sức khỏe. Cuối năm 2024, anh trở lại màn ảnh rộng với phim hành động Domino: Lối thoát cuối cùng.
Video nấu ăn gần đây nhất của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn.
GĐXH - Diễn viên Việt Hoa trở lại phim VTV với vai diễn mang lại thử thách mới khi hóa thân vào người phụ nữ mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh trong "Gió ngang khoảng trời xanh".
GĐXH - Hoàng Thùy Linh thừa nhận là "Đồng âm" của Đen khiến fan cặp đôi thích thú.
GĐXH - Trong tập 10 "Có anh, nơi ấy bình yên", vợ ông Chủ tịch xã Thứ đã chuẩn bị cho chồng một khoản tiền lớn để đi lo giữ chiếc ghế chủ tịch xã.
GĐXH - "Tự hào là người Việt Nam" không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là nhịp cầu gắn kết cộng đồng người Việt khắp nơi, tạo nên khoảnh khắc hàng triệu trái tim hòa chung nhịp đập vì Tổ quốc.
GĐXH - Chia sẻ ảnh gia đình trong ngày sinh nhật, diện mạo bố mẹ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây chú ý.
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Lương đặt tên con gái ở nhà là Nala - lấy cảm hứng từ chương trình "Người Ấy Là Ai", nơi cô và Tiến Phát gặp gỡ và bén duyên.
GĐXH - Trong tập 2 "Gió ngang khoảng trời xanh", Ngân đi xem mắt theo yêu cầu của mẹ, Toàn khó chịu khi bị mẹ vợ chê bai.
GĐXH - Trong tập 9 "Có anh, nơi ấy bình yên", nhiều tình tiết mới được mở ra về thực trạng gây bất ổn ở địa phương như: Cho vay nợ, hàng giả, tranh giành mỏ đá...
GĐXH - Trong trailer tập 2 Sao nhập ngũ 2025, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng diễn viên Bình An và Huỳnh Anh thực hiện nghi thức diễu binh, diễu hành trong đội hình duyệt binh của Lữ đoàn Tác chiến điện tử.
GĐXH - Cristiano Ronaldo vừa chính thức cầu hôn bạn gái lâu năm Georgina Rodríguez, khép lại 8 năm tình yêu bằng nhẫn kim cương ước tính trị giá 5 triệu USD.
GĐXH - Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà ở tuổi 15 có chiều cao vượt trội, sở hữu gương mặt điển trai như tài tử điện ảnh.