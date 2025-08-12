Ngọc nữ màn ảnh Việt từng gây sốt trong 'Cánh đồng bất tận' mắc ung thư, giờ cuộc sống thay đổi ra sao?

Một 'ông bầu' quyền lực làng phim Việt 3 lần đột quỵ vẫn chiến thắng bệnh tật, đi làm kiếm tiền lo cho gia đình GĐXH - Phước Sang từng là 'ông bầu' quyền lực trong làng phim Việt nhưng vì biến cố kinh doanh bất động sản, anh phá sản và hiện tại đối mặt với bệnh tật. Tuy nhiên, Phước Sang vẫn mạnh mẽ vượt qua, tập trung kiếm tiền lo cho gia đình.

Ninh Dương Lan Ngọc nổi tiếng với danh xưng ngọc nữ màn ảnh Việt

Ninh Dương Lan Ngọc gây ấn tượng với khán giả đậm sâu nhất qua vai Nương trong phim "Cánh đồng bất tận". Năm 2024, người đẹp sinh năm 1990 thừa nhận sau thành công của Nương trong "Cánh đồng bất tận", cô chưa có sự bứt phá trong hơn một thập kỷ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Điều đó khiến Lan Ngọc trăn trở rất nhiều. "Đúng là trong nghề của mình, em vẫn chưa thực sự tỏa sáng và em cũng đau đáu về nó rất nhiều", cô trải lòng. Chính vì vậy, cô quyết định dành 2 tháng sang Úc để học diễn xuất. Hiện tại, người đẹp đã trở về Việt Nam và hoạt động showbiz trở lại.

Ninh Dương Lan Ngọc trong vai Nương phim "Cánh đồng bất tận". Ảnh: Nguồn internet

Được biết, sau thành công của vai Nương, Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã có mặt trong nhiều phim như vai Cám trong tác phẩm "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" của Ngô Thanh Vân. Vai diễn phản diện này đã cho thấy sự đa dạng trong năng lực diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1990 nhưng vẫn chưa đủ sức khiến cô vượt qua cái bóng của Nương trong "Cánh đồng bất tận".

Năm 2017, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục kết hợp với Ngô Thanh Vân trong dự án phim điện ảnh "Cô Ba Sài Gòn". Trong phim, Lan Ngọc hóa thân vào Như Ý - cô con gái cá tính và có phần ngỗ ngược của bà chủ tiệm áo dài nổi tiếng nhất Sài Gòn những năm 70. Tiếp đó cô còn góp mặt các dự án phim điện ảnh như: Gái già lắm chiêu phần 2, 3, 5, Cua lại vợ bầu, 1990. Ở mảng truyền hình, cô cũng góp mặt trong các phim: Vừa đi vừa khóc, Mối tình đầu của tôi... Dù vậy đúng như Ninh Dương Lan Ngọc, vai Nương vẫn là vai diễn "hot" nhất của cô cho đến hiện tại.

Ngoài tham gia các phim ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc còn chăm chỉ nhận gameshow. Cô cũng được xem là gương mặt gây ấn tượng với khán giả phía Nam bởi nụ cười tươi cùng sự năng động cống hiến hết mình cho khán giả.

Nhan sắc đậm chất điện ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Ninh Dương Lan Ngọc còn lấn sân sang cả vũ đạo lẫn ca hát. Tuy nhiên, lĩnh vực này cô vẫn chưa thực sự nổi bật. Nhờ phủ sóng ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật nên Ninh Dương Lan Ngọc trở thành "nữ hoàng quảng cáo" thế hệ mới. Được biết, nhiều nhãn hàng chọn mặt gửi vàng, tin tưởng vào sức hút của nữ diễn viên. Cũng vì thế mà thu nhập của Lan Ngọc hiện tại phải thuộc dạng top đầu showbiz Việt.

Ninh Dương Lan Ngọc mắc ung thư cổ tử cung và chiến thắng bệnh tật ra sao?

Ninh Dương Lan Ngọc có một sự nghiệp vững vàng với tài sản khổng lồ từ thu nhập trong nghề nhưng cô lại gặp biến cố bệnh tật. Trong chương trình "Chị em chúng mình" phát sóng năm 2020, ngọc nữ màn ảnh Việt tiết lộ cô bị ung thư cổ tử cung. Để vừa qua bạo bệnh, Ninh Dương Lan Ngọc đã làm gì?

Ninh Dương Lan Ngọc trải lòng trong chương trình "Chị em chúng mình". Ảnh: Nguồn internet

Tham khám, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa

Ninh Dương Lan Ngọc cũng như bao nhiêu bệnh nhân mắc ung thư cổ tử cung khác, cô được thăm khám và điều trị theo đúng phác đồ chuẩn từ bác sĩ đầu ngành. May mắn, Ninh Dương Lan Ngọc được phát hiện sớm nên cô không phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng.

Hiện nay, sức khỏe của nữ diễn viên đã ổn, vì ở giai đoạn đầu và chữa trị kịp thời nên vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Ninh Dương Lan Ngọc vẫn đi khám định kỳ, thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của mình.

Để tinh thần thoải mái, cân đối công việc hợp lý

Sau khi bị bệnh, nhiều lần phải nhập viện, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết đã thay đổi thói quen sinh hoạt. Nữ diễn viên phim "Cánh đồng bất tận" kể từ khi mắc bệnh nặng cô thay đổi thói quen sinh hoạt. Ninh Dương Lan Ngọc ăn đúng, đủ 3 bữa, thả lỏng tinh thần. Cô cũng bớt công việc dần đi và tập trung chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.

Hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc đã có sức khỏe ổn định. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1990 còn dành thời gian tập thể dục như yoga, tập thở để sức khỏe được nâng cao. Nhờ chú ý hơn đến sức khỏe và phát hiện ra bệnh để chữa trị kịp thời nên hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc đã đủ sức khỏe để làm công việc mà bản thân yêu thích.

