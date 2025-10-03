Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Top cung hoàng đạo dễ nổi nóng nhất: Ai nằm trong danh sách?

Thứ sáu, 10:32 03/10/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao rất dễ mất bình tĩnh khi mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn.

Sự nóng giận của họ đôi khi xuất phát từ bản năng, đôi khi lại đến từ sự nhạy cảm quá mức với cảm xúc. Hãy cùng khám phá những cung hoàng đạo dễ nổi nóng và cách kiểm soát cảm xúc hiệu quả hơn.

Cung hoàng đạo nhóm Lửa: Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã

Top cung hoàng đạo dễ nổi nóng nhất: Ai nằm trong danh sách? - Ảnh 1.

Cơn tức giận của nhóm Lửa thường đến rất nhanh và mãnh liệt, trước khi họ kịp suy nghĩ xem điều đó có thực sự đáng để nổi nóng hay không. Ảnh minh họa

Nhắc đến sự nóng nảy, không thể bỏ qua nhóm Lửa gồm Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã. Họ là những người thẳng thắn, bộc trực, thường phản ứng ngay lập tức trước tình huống không vừa ý.

Cơn tức giận của nhóm Lửa thường đến rất nhanh và mãnh liệt, trước khi họ kịp suy nghĩ xem điều đó có thực sự đáng để nổi nóng hay không.

Nhiều người trong số họ thường tự biện minh: "Tính tôi vốn vậy", nhưng thực chất đây chỉ là dấu hiệu cho thấy họ chưa làm chủ được cảm xúc.

Cách kiềm chế cơn giận cho nhóm Lửa: Khi tức giận, nhịp thở thường trở nên nhanh và gấp gáp, dễ dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ.

Để tránh điều này, hãy tập hít thở thật chậm và sâu, đặc biệt là thở bằng cơ hoành (hít thở bằng bụng). Đây là kỹ thuật đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để lấy lại sự bình tĩnh.

Cung hoàng đạo nhóm Nước: Cự Giải, Hổ Cáp, Song Ngư

Top cung hoàng đạo dễ nổi nóng nhất: Ai nằm trong danh sách? - Ảnh 2.

Khi cảm giác bị tổn thương lấn át, cung hoàng đạo nhóm Nước thường bộc phát cảm xúc mạnh mẽ, đôi khi mất kiểm soát. Ảnh minh họa

Khác với nhóm Lửa, sự tức giận của nhóm Nước (gồm Cự Giải, Hổ Cáp và Song Ngư) thường đến từ cảm xúc bị tổn thương.

Là những người sống thiên về tình cảm, họ dễ nhạy cảm quá mức trước lời nói hay hành động của người khác.

Khi cảm giác bị tổn thương lấn át, cung hoàng đạo nhóm Nước thường bộc phát cảm xúc mạnh mẽ, đôi khi mất kiểm soát.

Đó là cách họ tự bảo vệ bản thân trước những điều khiến mình đau lòng.

Cách kiềm chế cơn giận cho nhóm Nước: Thay đổi trạng thái cơ thể chính là chìa khóa. Việc ngồi yên một chỗ sẽ khiến cảm xúc tiêu cực càng tích tụ.

Thay vào đó, hãy đứng dậy đi bộ, tập vài động tác yoga nhẹ nhàng hoặc bật nhạc lên để nhảy múa, ca hát. Khi cơ thể vận động, tâm trí sẽ được phân tán và dần thoát khỏi cảm giác tức giận.

Cung hoàng đạo dễ nổi giận: Thấu hiểu để sống hài hòa hơn

Mỗi cung hoàng đạo đều có ưu và nhược điểm riêng, và sự nóng nảy đôi khi chỉ là một phần trong tính cách.

Điều quan trọng là biết nhận diện điểm yếu để kiềm chế, rèn luyện bản thân. Bởi sự bình tĩnh không chỉ giúp giải quyết vấn đề tốt hơn mà còn mang lại cho bạn nhiều mối quan hệ bền vững, hài hòa.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Cung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầuCung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầu

GĐXH - Trong tình yêu và hôn nhân, không phải người đàn ông nào cũng bị cuốn hút bởi nhan sắc. Có những cung hoàng đạo nam dưới đây kén vợ theo cách rất riêng.

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

5 cung hoàng đạo nữ dễ rung động trước trai đẹp

5 cung hoàng đạo nữ dễ rung động trước trai đẹp

Họp lớp 20 năm: Tôi nhận ra sự khác biệt thật sự sau khi tốt nghiệp

Họp lớp 20 năm: Tôi nhận ra sự khác biệt thật sự sau khi tốt nghiệp

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Bí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệt

Bí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệt

Cùng chuyên mục

Từ 50 - 60 tuổi, có 3 thứ ai vẫn giữ được thì tuổi già chắc chắn sung túc

Từ 50 - 60 tuổi, có 3 thứ ai vẫn giữ được thì tuổi già chắc chắn sung túc

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Đây được xem là "10 năm hoàng kim" vì những nền tảng được xây dựng trong giai đoạn này sẽ quyết định bạn có một tuổi già bình an, hạnh phúc hay không.

Khi thấy con có những biểu hiện ích kỷ và vô cảm: Hãy làm ngay 3 điều này trước khi quá muộn!

Khi thấy con có những biểu hiện ích kỷ và vô cảm: Hãy làm ngay 3 điều này trước khi quá muộn!

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

GĐXH - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự ích kỷ và thờ ơ, vô cảm của trẻ, trong đó nguyên nhân chính là: Lời nói và hành động sai trái của cha mẹ, sự nuông chiều quá mức và thiếu sự định hướng giá trị đúng đắn.

Cụ bà 90 tuổi bật khóc vì nhớ mẹ, nói 1 câu khiến con cháu nghẹn ngào

Cụ bà 90 tuổi bật khóc vì nhớ mẹ, nói 1 câu khiến con cháu nghẹn ngào

Gia đình - 4 giờ trước

Thấy cháu chắt ríu rít gọi “mẹ ơi”, cụ bà 90 tuổi bật khóc nức nở nhớ về người mẹ đã khuất.

Người có trí tuệ thường có 4 đặc điểm này, bạn có bao nhiêu?

Người có trí tuệ thường có 4 đặc điểm này, bạn có bao nhiêu?

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Người trí tuệ không chỉ thông minh, họ sở hữu những thói quen đặc biệt giúp trưởng thành và phát triển bản thân bền vững.

15 năm Cuộc vận động ‘5 không, 3 sạch’: Hàng triệu mái ấm đổi thay, nông thôn mới khởi sắc

15 năm Cuộc vận động ‘5 không, 3 sạch’: Hàng triệu mái ấm đổi thay, nông thôn mới khởi sắc

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH – Ngày 2/10, Trung ương Hội LHPNVN đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới, sơ kết đề án 938 và chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm này

Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm này

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

GĐXH - Ba đặc điểm này chắc chắn sẽ giúp con thành công hơn trong tương lai. Ngay cả khi con không đạt điểm cao, bạn cũng không cần lo lắng về tương lai của chúng.

Họp lớp 20 năm: Tôi nhận ra sự khác biệt thật sự sau khi tốt nghiệp

Họp lớp 20 năm: Tôi nhận ra sự khác biệt thật sự sau khi tốt nghiệp

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Họp lớp sau 20 năm, tôi hiểu ra danh tiếng ngôi trường không đảm bảo cho hạnh phúc hay thành công.

5 cung hoàng đạo nữ dễ rung động trước trai đẹp

5 cung hoàng đạo nữ dễ rung động trước trai đẹp

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng thật sự rất dễ bị chinh phục bởi một gương mặt điển trai hay thần thái cuốn hút.

Muốn tuổi già an yên, cha mẹ tuyệt đối tránh đưa con 2 loại tiền này dù lương hưu cao đến đâu

Muốn tuổi già an yên, cha mẹ tuyệt đối tránh đưa con 2 loại tiền này dù lương hưu cao đến đâu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít bậc cao niên dù lương hưu khá cao vẫn sống chật vật, nguyên nhân nằm ở chỗ họ đã quá nuông chiều con cái và phạm phải 2 sai lầm lớn khi cho tiền.

Chồng bí mật chuyển gần 50 tỷ đồng cho nhân tình trẻ, vợ U70 cay đắng ra tay

Chồng bí mật chuyển gần 50 tỷ đồng cho nhân tình trẻ, vợ U70 cay đắng ra tay

Gia đình - 1 ngày trước

Sau nhiều năm cùng chồng "chung lưng đấu cật" gây dựng sự nghiệp, tới khi thành công, bà Du lại phải hứng chịu những đắng cay của sự phản bội.

Xem nhiều

Sau 1 năm sống trong viện dưỡng lão, tôi nhận ra: Tuổi già phải có 3 điểm tựa này nửa đời sau mới an nhàn

Sau 1 năm sống trong viện dưỡng lão, tôi nhận ra: Tuổi già phải có 3 điểm tựa này nửa đời sau mới an nhàn

Gia đình

GĐXH - Trong những ngày sống tẻ nhạt nhất cuộc đời, tôi nhận ra đây mới thực sự là 3 "điểm tựa" vững chắc nhất cho tuổi già.

Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!

Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!

Nuôi dạy con
Bí quyết nuôi dạy con thành công: 5 cách cha mẹ giỏi thường làm

Bí quyết nuôi dạy con thành công: 5 cách cha mẹ giỏi thường làm

Nuôi dạy con
Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm

Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm

Chuyện vợ chồng
Muốn tuổi già an yên, cha mẹ tuyệt đối tránh đưa con 2 loại tiền này dù lương hưu cao đến đâu

Muốn tuổi già an yên, cha mẹ tuyệt đối tránh đưa con 2 loại tiền này dù lương hưu cao đến đâu

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top