Trà chanh gừng – liều thuốc tự nhiên giúp cơ thể khỏe mạnh trong mùa lạnh
GĐXH - Trà chanh gừng được đánh giá là một loại thức uống mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Dưới đây là các công dụng của loại thức uống này mang lại.
Trà chanh gừng mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?
Theo y học cổ truyền, gừng được sử dụng trong các bài thuốc Đông y để hỗ trợ hoạt động hệ tiêu hóa, giảm buồn nôn, giúp chống lại bệnh cúm và cảm lạnh thông thường.
Hương thơm và hương vị độc đáo của gừng đến từ các loại tinh dầu tự nhiên, trong đó quan trọng nhất là gingerol. Gingerol là hợp chất có hoạt tính sinh học chính trong gừng. Nó chịu trách nhiệm cho phần lớn các đặc tính y học của gừng.
Theo nghiên cứu, gingerol có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Ví dụ, nó có thể giúp giảm stress oxy hóa, từ đó giảm lượng gốc tự do dư thừa trong cơ thể.
Chanh có nhiều công dụng đối với sức khỏe, bao gồm tăng cường hệ miễn dịch nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào, hỗ trợ tiêu hóa và làm đẹp da. Ngoài ra, chanh còn giúp giải độc gan, phòng ngừa sỏi thận, cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ giảm cân. Loại quả này đã được sử dụng như một hương liệu và là một thành phần chính trong nhiều loại trà.
Vị chua của chanh và vị đắng của gừng kết hợp với nhau tạo thành một loại trà chanh gừng có hương vị thanh, sắc và nhiều lợi ích cho sức khỏe như:
Gừng có đặc tính làm ấm giúp phòng ngừa các triệu chứng cảm lạnh và cúm, trong khi chanh giàu vitamin C tăng cường hệ miễn dịch, chống lại bệnh nhiễm trùng trong mùa lạnh. Khi kết hợp với nhau chúng tạo nên thức uống làm dịu và tăng cường sức khỏe, hỗ trợ cơ thể.
Tính ấm của gừng giúp tăng hệ tuần hoàn máu, giúp phục hồi nhanh hơn sau khi ốm. Gừng có kháng viêm tự nhiên giúp mở đường thở, giảm tắc nghẽn khi bị cúm. Việc bổ sung chanh cung cấp một lượng vitamin C có thể làm loãng chất nhầy và tống chúng ra ngoài dễ dàng hơn. Khi kết hợp với nhau các thành phần này giúp giảm các triệu chứng nghẹt mũi và đau họng.
Cách chế biến trà chanh gừng đơn giản
Nguyên liệu:
- 1 củ gừng tươi (khoảng 20g)
- 1 quả chanh (loại vừa).
- 1-2 thìa mật ong (tùy khẩu vị của từng người).
- Khoảng 200ml nước.
Cách làm:
- Rửa sạch củ gừng, sau đó thái mỏng (có thể thái hình sợi cho đẹp mắt) hoặc băm nhỏ (có thể lột vỏ gừng nếu muốn).
- Đun sôi 200ml nước. Khi nước bắt đầu sôi, thêm gừng vào nồi.
- Hạ lửa và để nấu nhỏ lửa trong khoảng 5-10 phút.
- Sau khi nấu xong, tắt bếp và thêm nước cốt chanh vào nước gừng. Có thể thêm mật ong để tăng thêm hương vị, khẩu vị.
- Khuấy đều và để trà nguội một chút trước khi thưởng thức (khi còn nóng ấm).
Lưu ý: Có thể điều chỉnh số lượng gừng và chanh tùy theo khẩu vị và theo kinh nghiệm của mình. Nếu muốn trà có vị đậm hơn, hãy thêm nhiều gừng hơn hoặc nấu lâu hơn...
Uống trà chanh gừng khi nào tốt nhất?
Trên báo Sức khỏe & Đời sống, BSCKII Trần ngọc Quế (Chủ tịch Hội Đông y Quảng Bình) cho biết, trà chanh gừng có thể uống vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhưng dưới đây là một số thời điểm mà nó có thể mang lại lợi ích tối đa hoặc tùy thuộc vào mục tiêu của bạn:
- Buổi sáng: Uống trà chanh gừng vào buổi sáng có thể giúp cơ thể không bị cảm lạnh, kích thích tiêu hóa và tăng cường năng lượng cho cả ngày.
- Trước bữa ăn: Uống trà chanh gừng trước bữa ăn có thể giúp kích thích tiêu hóa và giảm cảm giác đói, ngăn ngừa việc ăn quá nhiều đối với các đối tượng cần giảm cân.
- Sau bữa ăn: Uống trà chanh gừng sau bữa ăn có thể giúp tiêu hóa tốt hơn, giảm cảm giác nặng nề sau khi ăn, giúp điều hòa nhu động ruột và thư giãn.
- Khi bạn cảm thấy mệt mỏi: Trà chanh gừng có thể giúp tăng cường năng lượng và giảm cảm giác mệt mỏi, giảm căng thẳng, làm cho trí óc sảng khoái hơn.
- Khi bị ốm: Trà chanh gừng có thể giúp giảm các triệu chứng do phong hàn gây ra, chống cảm lạnh và cúm, như đau họng và tắc mũi, chống mết mỏi và đau nhức xương khớp do lạnh.
- Trước khi đi ngủ: Uống trà chanh gừng trước khi đi ngủ có thể giúp thư giãn cơ thể và cải thiện giấc ngủ tốt hơn.
Lưu ý: Nếu có bất kỳ tình trạng sức khỏe nào, hãy trao đổi với bác sĩ có chuyên môn trước khi thêm trà chanh gừng vào chế độ ăn uống.
