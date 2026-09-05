Trải nghiệm ô tô điện giá 199 triệu đồng sắp bán ở Việt Nam 3 phiên bản, sạc đầy đi 222 km, có sạc nhanh lẫn sạc chậm

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Ô tô điện sắp bán ở Việt Nam 3 phiên bản, sạc đầy đi 222 km, có sạc nhanh lẫn sạc chậm

Bestune Xiaoma có tên gọi Bestune Pony tại quê nhà Trung Quốc. Ảnh: Car News China

Thông tin trên Đời sống và Pháp luật, Bestune Việt Nam vừa hé lộ thông tin sắp ra mắt phiên bản mới của mẫu xe điện mini Bestune Xiaoma. Tên gọi đầy đủ của phiên bản này là Bestune Xiaoma 222. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe điện mini này có tên gọi Bestune Pony.

Phiên bản nâng cấp này được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 7/2025 ở quê nhà. Sắp tới, Bestune Xiaoma 222 sẽ chính thức cập bến thị trường Việt Nam với tổng cộng 3 phiên bản. Các phiên bản này khác biệt về trang bị nội thất và công nghệ sạc.

Cả 3 phiên bản của Bestune Xiaoma đều đạt phạm vi hoạt động 222 km.

Đầu tiên, người dùng có thể chọn Bestune Xiaoma Eco với trang bị ghế nỉ cơ bản. Kế tiếp, phiên bản Eco thứ hai sẽ được nâng cấp lên chất liệu ghế da cao cấp. Cuối cùng, bản cao cấp nhất chính là Bestune Xiaoma Plus. Đặc biệt, phiên bản Plus được trang bị đồng thời cả cổng sạc nhanh và cổng sạc chậm. Do đó, người dùng sẽ có thêm sự linh hoạt tối đa trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Cả 3 phiên bản của Bestune Xiaoma đều đạt phạm vi hoạt động 222 km. Thông số này được đo đạc theo chu trình thử nghiệm CLTC. Tại Trung Quốc, Xiaoma 2026 được bổ sung thêm màu ngoại thất hồng Snow Cherry Pink, nội thất nâu Cocoa Brown.

Xe duy trì thiết kế hình hộp quen thuộc. Ảnh: Car News China





Về mặt ngoại hình, Bestune Xiaoma 2026 vẫn tiếp tục duy trì kiểu dáng thân xe hình hộp quen thuộc. Thêm vào đó, các đường nét góc cạnh được thiết kế xuyên suốt từ trước ra sau. Kích thước tổng thể của Bestune Xiaoma vẫn giữ nguyên mức 3.000 x 1.510 x 1.630 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở 1.953 mm.

Ở phần đầu xe, Bestune Xiaoma gây ấn tượng mạnh bởi cụm đèn pha độc đáo. Hơn nữa, lưới tản nhiệt phía dưới cũng có nhiều chi tiết trang trí nổi bật. Khi nhìn từ bên hông, xe nổi bật với vòm bánh xe mở rộng, gương chiếu hậu sơn màu trắng. Đáng chú ý, xe sử dụng thiết kế mâm xe đặc biệt giúp giảm lực cản của gió.

Không gian bên trong Xiaoma 2026. Ảnh: Car News China

Song song với thiết kế, Bestune Xiaoma cũng nhận được nhiều nâng cấp giá trị về mặt tính năng. Đầu tiên, xe được trang bị màn hình điều khiển trung tâm thông minh kích thước 10,1 inch. Tiếp theo, mẫu xe này có thêm chìa khóa Bluetooth tích hợp ngay trên điện thoại thông minh. Ngoài ra, hệ thống mở khóa không cần chìa khóa vật lý cũng là một trang bị tiêu chuẩn. Các trang bị khác gồm cập nhật không dây OTA, trợ lý thông minh DeepSeek cùng hệ thống camera hành trình.

Về sức mạnh, Bestune Xiaoma sử dụng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt ở phía sau. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 42 mã lực, mô-men xoắn cực đại 90 Nm. Xe được trang bị bộ pin LFP 18,11 kWh.

Giá ô tô điện Bestune Xiaoma 2026

Hiện tại, giá bán chính thức của dòng xe Bestune Xiaoma 2026 tại Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ cụ thể. Mẫu Bestune Xiaoma hiện tại có mức giá bán dao động 199-205 triệu đồng. Nhìn chung, với hàng loạt nâng cấp đáng giá, mức giá phiên bản 2026 có thể sẽ nhỉnh hơn đôi chút.

Theo VOV.vn, có thể thấy, Bestune Xiaoma không đơn thuần là một mẫu xe điện giá rẻ, mà là minh chứng rõ nét cho năng lực chế tạo cơ khí đỉnh cao trong một hình hài nhỏ gọn. Với mức giá dưới 200 triệu đồng, người tiêu dùng Việt Nam giờ đây hoàn toàn có quyền sở hữu một mẫu xe đô thị tránh mưa nắng, ngập tràn tiện nghi an toàn và sở hữu một nền tảng vận hành đầm chắc đáng kinh ngạc.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện VinFast Minio Green đèn 'ăn điểm', dễ lại tạo trào lưu độ

VinFast Minio Green (Ảnh: Đại lý VinFast)

VinFast Minio Green được đánh giá là một mẫu xe thực dụng, tập trung các trang bị cần thiết cho di chuyển nội đô với tầm giá dễ tiếp cận. Cụm đèn chiếu sáng LED cho ánh sáng rõ và đều, hỗ trợ quan sát trong nhiều điều kiện. Đồng hồ kỹ thuật số đặt sau vô lăng giúp theo dõi thông số nhanh và giảm xao nhãng khi lái. Khoang lái ghi điểm ở tính thân thiện và tầm nhìn thoáng. Nắp ca-pô ngắn giúp người lái căn đầu xe chính xác hơn trong không gian chật.

VinFast Minio Green có giá bán 269 triệu đồng, thấp hơn 30 triệu đồng so với VF 3. Mẫu xe điện mini này được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của các dòng xe Green đã ra mắt, qua đó góp phần giúp VinFast đạt những mục tiêu doanh số trong tương lai.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.







