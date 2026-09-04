Xuất hiện xe máy điện tốc độ 100 km/h, di chuyển tới 285 km/sạc, giá 49,9 triệu đồng

Xe máy điện tốc độ 100 km/h, di chuyển tới 285 km/sạc

Xe máy điện Dat Bike Quantum S1

Thông tin trên Tạp chí Kinh tế Chứng khoán, Dat Bike Quantum S1 là phiên bản cao nhất trong dòng Quantum S-Series, hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu xe máy điện có khả năng vận hành mạnh và phạm vi di chuyển dài.

So với nhiều mẫu xe điện đô thị, Quantum S1 gây chú ý với động cơ công suất 7.000W, tốc độ tối đa lên tới 100 km/h cùng bộ pin 6,4 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể di chuyển tối đa 285 km sau mỗi lần sạc đầy.

Một trong những khác biệt dễ nhận thấy trên Dat Bike Quantum S1 là kích thước tương đối lớn so với nhiều mẫu xe máy điện phổ thông.

Xe có chiều dài 2.010 mm, rộng 710 mm và cao 1.110 mm. Chiều cao yên ở mức 790 mm, trong khi trọng lượng đạt 144 kg.

Với chiều dài vượt 2 mét và trọng lượng tương đối lớn, Quantum S1 mang lại cảm giác bề thế hơn những dòng xe điện nhỏ thường hướng đến học sinh hoặc nhu cầu di chuyển quãng ngắn.

Quantum S1 gây chú ý với động cơ công suất 7.000W

Xe sử dụng bộ vành kích thước 16 inch, kết hợp lốp sau 110/70. Cấu hình bánh lớn góp phần tạo dáng xe trường hơn, đồng thời phù hợp với định hướng hiệu năng cao của phiên bản S1.

Chiều cao yên 790 mm cũng cho thấy mẫu xe hướng nhiều hơn tới nhóm người dùng trưởng thành. Với những khách hàng có vóc dáng nhỏ, đây là thông số nên trải nghiệm thực tế trước khi quyết định mua.

Điểm nổi bật nhất trên Dat Bike Quantum S1 nằm ở hệ thống truyền động điện.

Xe được trang bị động cơ có công suất 7.000W, thuộc nhóm thông số khá cao đối với một mẫu xe máy điện phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Theo công bố, Quantum S1 có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h. Con số này đưa khả năng vận hành của mẫu xe vượt xa nhóm xe điện tốc độ thấp và tiến gần hơn đến những mẫu xe máy xăng phổ biến về khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại.

Tốc độ tối đa cao cũng đồng nghĩa Quantum S1 thuộc nhóm phương tiện mà người sử dụng cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về giấy phép lái xe, độ tuổi và đăng ký phương tiện theo quy định hiện hành.

Dat Bike còn trang bị cho Quantum S1 hệ thống phanh CBS, giúp phân bổ lực phanh giữa các bánh khi người lái thao tác phanh trong những điều kiện phù hợp.

Bên cạnh hệ thống phanh thông thường, xe còn có phanh tái sinh. Khi giảm tốc, một phần động năng có thể được chuyển đổi thành điện năng để đưa trở lại pin, qua đó góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc cũng được trang bị. Đây là tiện ích đáng chú ý với một chiếc xe nặng 144 kg, đặc biệt khi người lái phải dừng và khởi hành trên những đoạn đường có độ dốc.

Các cổng USB cho phép người dùng sạc điện thoại và thiết bị di động trong quá trình sử dụng.

Xe đi xa tới 285km/lần sạc





Bên cạnh động cơ mạnh, phạm vi hoạt động là một trong những thông số tạo điểm nhấn cho Dat Bike Quantum S1.

Xe sử dụng bộ pin dung lượng 6,4 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, phạm vi di chuyển tối đa có thể đạt 285 km sau một lần sạc đầy.

Nếu lấy mức di chuyển khoảng 30 km mỗi ngày làm ví dụ, con số 285 km về lý thuyết tương đương hơn 9 ngày sử dụng. Tuy nhiên, đây chỉ là phép tính dựa trên phạm vi tối đa được công bố.

Quãng đường thực tế sau mỗi lần sạc còn phụ thuộc vào tốc độ vận hành, trọng lượng người và hành lý, địa hình, nhiệt độ môi trường, áp suất lốp cũng như tần suất tăng giảm tốc. Việc thường xuyên chạy ở tốc độ cao cũng có thể khiến mức tiêu thụ điện tăng đáng kể.

Quantum S1 đi kèm bộ sạc công suất 1.800W, với thời gian sạc đầy khoảng 4 giờ theo thông tin công bố.

Đây là điểm đáng chú ý bởi với bộ pin 6,4 kWh, thời gian sạc khoảng 4 giờ giúp người dùng có thể chủ động bổ sung năng lượng vào ban đêm hoặc trong thời gian làm việc thay vì phải chờ quá lâu.

Ở mức giá từ 49,9 triệu đồng đã bao gồm pin, bộ sạc và VAT, Dat Bike Quantum S1 không nằm trong nhóm xe máy điện giá rẻ. Đổi lại, mẫu xe tập trung mạnh vào ba thông số quan trọng gồm công suất, tốc độ và phạm vi di chuyển.

Động cơ 7.000W, tốc độ tối đa 100 km/h và tầm hoạt động công bố lên tới 285 km giúp Quantum S1 phù hợp hơn với nhóm khách hàng có nhu cầu di chuyển nhiều, thay vì chỉ sử dụng xe trên những hành trình ngắn trong nội đô.

Cùng với CBS, phanh tái sinh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và các cổng USB, Dat Bike Quantum S1 cho thấy hướng phát triển của xe máy điện Việt Nam đang dần chuyển từ phương tiện đô thị tốc độ thấp sang những sản phẩm có hiệu năng đủ cao để phục vụ phạm vi sử dụng rộng hơn.

Giá xe máy điện Dat Bike Quantum S1

Theo VTC News, xe máy điện Dat Bike Quantum S1 hiện có giá từ 49,9 triệu đồng, đã bao gồm pin, bộ sạc và VAT.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.



