Đồng hồ y tế thông minh tích hợp cảnh báo khẩn cấp, thiết kế dễ dùng cực hợp cho người cao tuổi

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Thị trường đồng hồ thông minh đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ khi nhu cầu cải thiện đời sống người cao tuổi sau về hưu ngày càng nâng cao. Theo khảo sát, thị trường hiện có những mẫu đồng hồ thông minh dành cho người già với nhiều phân khúc từ phổ thông khoảng 1-2 triệu đồng cho đến dòng cao cấp cận chuẩn y tế hơn 8 triệu đồng như BabyKid GW200S, Đồng hồ y tế đo đường huyết đa năng, Samsung Galaxy Watch...

Đồng hồ thông minh BabyKid GW200S

Đồng hồ thông minh BabyKid GW200S thiết kế chuyên biệt hướng tới đối tượng người già. (Ảnh: BabyKid Việt Nam)



- Giá niêm yết của BabyKid GW200S hiện ở mức khoảng 1,95 triệu đồng.

- Tính năng của đồng hồ thông minh BabyKid GW200S:

Sở hữu thiết kế chuyên biệt hướng tới đối tượng người già và người lớn tuổi, BabyKid GW200S tập trung mạnh vào các tính năng bảo vệ an toàn và hỗ trợ khẩn cấp. Mẫu đồng hồ có kích thước vừa vặn, màn hình phông chữ to rõ cùng giao diện tối giản với phím bấm vật lý SOS nổi bật, giúp người ở tuổi hưu dễ dàng thao tác ngay cả khi thị lực giảm sút.

Về mặt công nghệ, thiết bị được trang bị cảm biến gia tốc 3-Axis có khả năng tự động nhận diện lực va chạm bất ngờ do té ngã, sự cố nguy hiểm thường gặp trong đời sống người cao tuổi sau về hưu. Khi phát hiện té ngã hoặc khi người dùng nhấn nút SOS, đồng hồ lập tức phát còi báo động đồng thời tự động kích hoạt cuộc gọi khẩn cấp và gửi tọa độ định vị GPS/Wifi/LBS đa tầng đến điện thoại của người thân.

Ngoài ra, BabyKid GW200S hỗ trợ lắp SIM 4G đàm thoại 2 chiều trực tiếp, đi kèm viên pin dung lượng khổng lồ 1000 mAh cho thời gian sử dụng liên tục từ 3 đến 4 ngày. Đây là lựa chọn lý tưởng dành cho các gia đình muốn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi mắc chứng hay quên hoặc sống độc lập.

Đồng hồ y tế thông minh đo đường huyết & ECG đa năng

Đồng hồ y tế thông minh đo đường huyết giảm bớt nỗi lo cho người cao tuổi, cao huyết áp. Ảnh: Đại lý

Hiện nay dòng đồng hồ y tế thông minh đo đường huyết khá đa dạng mức giá từ hơn 1 triệu cho đến 20 triệu đồng/chiếc.

Đồng hồ y tế thông minh đo đường huyết & ECG đa năng thuộc phân khúc chuyên hỗ trợ theo dõi sức khỏe người cao tuổi, dòng sản phẩm này hướng tới người dùng muốn tầm soát liên tục các chỉ số sinh tồn và phòng ngừa các bệnh người già phổ biến như cao huyết áp, tiểu đường hay biến chứng tim mạch.

Mẫu đồng hồ được tích hợp cụm cảm biến quang học Bio-sensor thế hệ mới, cho phép đo lường đa dạng chỉ số: nồng độ đường huyết không xâm lấn, đo huyết áp, theo dõi nồng độ Oxy trong máu (SpO2) và đo điện tâm đồ ECG giúp tầm soát sớm nguy cơ rung nhĩ. Mọi dữ liệu đo đạc đều được tự động đồng bộ về ứng dụng trên điện thoại để con cháu dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe của cha mẹ.

Về trang bị tiện ích, đồng hồ sở hữu màn hình cảm ứng sắc nét, hỗ trợ kết nối Bluetooth đàm thoại, theo dõi chất lượng giấc ngủ và nhắc nhở uống thuốc đúng giờ. Viên pin tích hợp cho thời gian vận hành ổn định từ 2 đến 4 ngày, rất thích hợp cho nhu cầu kiểm tra y tế hằng ngày của người cao tuổi.

Đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Watch

Đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Watch được trang bị hiện đại, rất phù hợp theo dõi sức khỏe người cao tuổi. (Ảnh: Ảnh đại lý)

Giá niêm yết của Samsung Galaxy Watch hiện nay giá khá cao, với các loại Samsung Galaxy Watch 8 hoặc Samsung Galaxy Watch 9 thường dao động từ 8,99 triệu đồng tùy thuộc vào phiên bản kích thước và kết nối LTE.

Hiện nay, nổi bật trong dòng đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Watch là chiếc Samsung Galaxy Watch 8, mẫu smartwatch đa năng cao cấp trên thị trường, kết hợp hài hòa giữa thiết kế thời trang hiện đại và hệ thống cảm biến theo dõi y tế đạt chuẩn chất lượng khắt khe.

Galaxy Watch 8 được trang bị hệ thống cảm biến BioActive tiên tiến, hỗ trợ đo điện tâm đồ (ECG) chuẩn y tế, đo huyết áp và phân tích thành phần cơ thể. Đặc biệt, tính năng phát hiện té ngã thông minh kết hợp tự động gửi cuộc gọi và tin nhắn SOS kèm vị trí chính xác đến các số điện thoại cấp cứu cài sẵn giúp người dùng hoàn toàn yên tâm trong các hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

Dù thời lượng pin ở mức vừa phải (từ 1,5 đến 2 ngày), Galaxy Watch 8 lại ghi điểm nhờ hệ sinh thái mượt mà, hỗ trợ giao tiếp giọng nói, đo chất lượng giấc ngủ chuyên sâu và tự động cảnh báo khi nhịp tim tăng/giảm bất thường. Đây là thiết bị rất phù hợp cho những người cao tuổi còn minh mẫn, năng động và yêu thích công nghệ.

Lưu ý khi chọn đồng hồ y tế thông minh cho người cao tuổi

Khi bước vào độ tuổi hưu, cơ thể người già đối mặt với nguy cơ gia tăng của các bệnh người già như cao huyết áp, bệnh tim mạch hay đột quỵ. Việc trang bị một chiếc đồng hồ y tế thông minh không chỉ đơn thuần là mua một thiết bị đeo thời trang mà còn là giải pháp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chủ động từ xa.

So với các thiết bị đo y tế truyền thống tại nhà hay điện thoại di động thông thường, đồng hồ thông minh sở hữu nhiều ưu thế vượt trội:

Theo dõi liên tục 24/7: Đo lường các chỉ số sinh tồn theo thời gian thực mà không làm gián đoạn sinh hoạt của ông bà.

Cứu hộ tức thì: Tính năng phát hiện té ngã và phím bấm SOS khẩn cấp giúp rút ngắn tối đa "thời gian vàng" cấp cứu khi xảy ra sự cố đột ngột.

Gắn kết gia đình: Giúp con cháu bận rộn vẫn có thể nắm rõ tình hình sức khỏe và lịch trình di chuyển của cha mẹ, nâng cao chất lượng đời sống người cao tuổi sau về hưu một cách an toàn và trọn vẹn nhất.

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