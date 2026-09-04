Đẹp hơn SH Mode, xe ga 125cc giá 48 triệu đồng thiết kế sang trọng, tích hợp công nghệ hybrid sẽ về Việt Nam?

Xe ga 125cc thiết kế sang trọng, tích hợp công nghệ hybrid

Yamaha FASCINO S 125 FI HYBRID

Yamaha FASCINO S 125 FI HYBRID đang thu hút sự chú ý tại triển lãm NADA Auto Show 2026 khi kết hợp phong cách thiết kế trẻ trung với động cơ 125 cc tích hợp công nghệ Hybrid.

Thông tin từ Tạp chí điện tử Người đưa tin, FASCINO S mang kiểu dáng đặc trưng của dòng Fascino với những đường nét mềm mại, thân xe gọn gàng và phong cách hiện đại. Thiết kế được Yamaha định hướng theo phong cách thanh lịch nhưng vẫn có cá tính, phù hợp với cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn nhóm khách hàng trẻ muốn tạo dấu ấn riêng.

Trên phiên bản mới, Yamaha tinh chỉnh một số chi tiết ngoại thất, đáng chú ý ở khu vực phía sau với cụm đèn hậu và đèn báo rẽ được thiết kế lại. Những thay đổi này giúp tổng thể chiếc xe trở nên gọn gàng, hiện đại hơn mà vẫn duy trì nhận diện đặc trưng của Fascino.

Sức mạnh của FASCINO S đến từ động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125 cc, làm mát bằng không khí và sử dụng hệ thống phun xăng điện tử. Động cơ sản sinh công suất tối đa khoảng 8,2 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,3 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Đáng chú ý, hệ thống Smart Motor Generator (SMG) không chỉ hỗ trợ khởi động động cơ êm ái mà còn kết hợp với hệ thống trợ lực Hybrid để tăng cường lực kéo trong giai đoạn xe bắt đầu di chuyển. Khi cần tăng tốc, chở thêm người hoặc vận hành trên đường dốc, hệ thống có thể bổ sung mô-men xoắn, giúp xe phản ứng nhanh hơn.





Sức mạnh của FASCINO S đến từ động cơ Blue Core Hybrid dung tích 125 cc

FASCINO S cũng được trang bị Stop & Start System, có khả năng tự động ngắt động cơ khi xe dừng và khởi động lại khi người lái tiếp tục tăng ga. Công nghệ này đặc biệt hữu ích trong điều kiện giao thông đô thị, nơi xe thường xuyên phải dừng chờ tại đèn đỏ hoặc các nút giao.





FASCINO S cũng được trang bị Stop & Start System

Bên cạnh khả năng vận hành, Yamaha chú trọng tới nhóm tiện ích phục vụ người dùng hàng ngày. Xe có bảng đồng hồ kỹ thuật số, hỗ trợ kết nối Yamaha Y-Connect trên phiên bản tương thích, cùng tính năng Answer Back giúp xác định vị trí xe trong bãi đỗ. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích khoảng 21 lít, đủ không gian cho các vật dụng cá nhân thường mang theo.

Giá xe ga 125cc Yamaha FASCINO S 125 FI HYBRID

Mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng đô thị đề cao sự linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc scooter có diện mạo khác biệt. Xe có mức giá niêm yết là 279.900 NPR (khoảng 48 triệu đồng).

Theo Tạp chí điện tử An ninh tiền tệ, ở phiên bản Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid 2025 có giá khởi điểm 80.750 Rupee (tương đương khoảng 24,3 triệu đồng) cho phiên bản thấp nhất. Bản S 125 Fi Hybrid có giá 90.850 Rupee, tương đương 27,4 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Fascino 125 S cao cấp nhất được trang bị màn hình TFT màu mới với kết nối Bluetooth có giá bán 103.000 Rupee (tương đương khoảng 31 triệu đồng). Giá bán này tuy chỉ ngang ngửa nhiều mẫu xe số bình dân tại thị trường Việt Nam, nhưng những trang bị mà Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid sở hữu thậm chí có thể khiến cho ngay cả Honda Vision và SH Mode cũng phải dè chừng.

Tại Nepal, FASCINO S được định vị là phiên bản cao cấp trong dòng Fascino 125 FI Hybrid. Với sự kết hợp giữa thiết kế thời trang, động cơ 125 cc và công nghệ Hybrid, mẫu xe này cho thấy hướng tiếp cận của Yamaha đối với phân khúc scooter đô thị: không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày mà còn nâng cao trải nghiệm sử dụng thông qua khả năng vận hành linh hoạt và loạt tiện ích hiện đại.

Nếu được đưa tới các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, FASCINO S 125 FI HYBRID sẽ là một sản phẩm đáng chú ý trong nhóm xe tay ga phổ thông nhờ thiết kế khác biệt và hệ truyền động Hybrid hướng tới hiệu quả sử dụng trong đô thị.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.