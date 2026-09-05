Chất hơn Honda Air Blade, xe ga 125cc đồng thiết kế thể thao, trang bị ấn tượng vượt tầm giá chỉ 27,5 triệu đồng

Đẹp hơn SH Mode, xe ga 160cc của Honda giá 76 triệu đồng trang bị sánh ngang SH GĐXH - Xe ga 160cc của Honda vừa cập bến đại lý sở hữu thiết kế đẹp át vía SH Mode, trang bị sáng ngang SH, giá bán dễ tiếp cận chỉ 76 triệu đồng.

Xe ga 125cc thiết kế thể thao, trang bị ấn tượng vượt tầm giá





RayZR 125 Street Rally.

Yamaha vừa giới thiệu phiên bản mới RayZR 125 Street Rally tại thị trường Ấn Độ. Yamaha RayZR 125 Street Rally mới được cung cấp hai tùy chọn màu Matte Titan và Matte Black. Đây đều là những tông màu phù hợp với phong cách thể thao, mạnh mẽ vốn là đặc trưng của dòng RayZR.

Theo Tri thức và Cuộc sống, mẫu xe gây ấn tượng với thiết kế hướng đến nhóm khách hàng trẻ. Phần đầu xe nổi bật với đèn pha LED đặt trên yếm, kết hợp dải đèn LED định vị cỡ lớn. Các mảng đồ họa trên thân xe, ốp bảo vệ tay lái và bộ lốp hoa văn dạng khối góp phần tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn, có phần bụi bặm.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên RayZR 125 Street Rally mới nằm ở màn hình TFT, thay thế cho cụm đồng hồ trước đây. Màn hình này sử dụng cùng loại với trang bị trên Yamaha Fascino S.





Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên RayZR 125 Street Rally mới nằm ở màn hình TFT.

Thông qua kết nối với điện thoại thông minh, màn hình TFT có thể hỗ trợ nhiều tính năng như dẫn đường từng chặng, hiển thị thông báo cuộc gọi và tin nhắn, đồng thời kết nối với ứng dụng Yamaha Y-Connect.

Với trang bị này, RayZR 125 Street Rally trở nên hiện đại hơn đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh các mẫu xe tay ga ngày càng được chú trọng về khả năng kết nối và trải nghiệm công nghệ.





Yamaha RayZR 125 Street Rally tiếp tục sử dụng động cơ dung tích 125 cc.

Yamaha RayZR 125 Street Rally tiếp tục sử dụng động cơ dung tích 125 cc, sản sinh công suất tối đa 8,2 PS và mô-men xoắn cực đại 10,3 Nm. Động cơ được kết hợp với hệ thống hybrid nhẹ (mild hybrid), nhằm hỗ trợ cải thiện khả năng vận hành cũng như hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Một trong những ưu điểm của RayZR 125 là trọng lượng khá nhẹ.

Một trong những ưu điểm của RayZR 125 là trọng lượng khá nhẹ. Xe có trọng lượng không tải 99 kg, giúp việc điều khiển trong điều kiện đô thị trở nên linh hoạt hơn. Các thành phần khung gầm và hệ thống vận hành của xe vẫn được giữ nguyên trên phiên bản mới.





Với thiết kế thể thao, trọng lượng nhẹ và những nâng cấp về công nghệ, Yamaha RayZR 125 Street Rally tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng trẻ cần một mẫu xe tay ga nhỏ gọn nhưng có cá tính.

Việc bổ sung hai màu sơn mới giúp diện mạo xe trở nên mới mẻ hơn, trong khi màn hình TFT mang đến lợi thế về công nghệ và khả năng kết nối. Tuy nhiên, Yamaha vẫn chưa nâng cấp hệ thống đèn xi-nhan lên dạng LED hiện đại hơn, đây có thể xem là một điểm mà người dùng vẫn mong đợi ở phiên bản mới.

Giá xe ga 125cc RayZR 125 Street Rally

Theo Đời sống và Pháp luật, với giá 100.440 rupee tại Ấn Độ, tương đương khoảng 27,5 triệu đồng, RayZR 125 Street Rally là một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm xe tay ga 125 cc nhờ sự kết hợp giữa thiết kế trẻ trung, trọng lượng nhẹ và các tính năng kết nối hiện đại.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



