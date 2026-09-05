Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng bao nhiêu tiền/chỉ?

Giá vàng trong nước hôm nay 5/9

Chốt phiên giao dịch 4/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng kết phiên ở mức 145,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Tại Doji, giá vàng nhẫn 9999 chốt phiên ở mức 146,5-150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu kết phiên ở mức 146,5-150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Ảnh minh họa.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới đảo chiều giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, song vẫn duy trì trên ngưỡng 4.400 USD/ounce. Thị trường chịu sức ép sau khi báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ tích cực hơn dự kiến, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng USD mạnh lên.

Bộ Lao động Mỹ đã công bố số liệu việc làm tháng 8. Báo cáo cho thấy nền kinh tế nước này tạo thêm 162.000 việc làm, cao hơn nhiều so với dự báo khoảng 55.000 việc làm của các nhà kinh tế.

Thông tin này nhanh chóng tác động đến thị trường vàng. Giá kim loại quý có thời điểm giảm hơn 100 USD chỉ trong khoảng 30 phút sau khi báo cáo được công bố.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh. Lợi suất kỳ hạn 2 năm lên khoảng 4,37 - 4,38%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng dao động quanh 4,77 - 4,78%.

Lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đây cũng là yếu tố gây áp lực lên giá kim loại quý trong phiên.

Các chuyên gia nhận định đợt bán tháo vàng mạnh không hoàn toàn bất ngờ. Thị trường lao động Mỹ tương đối ổn định có thể tạo thêm dư địa để Fed ưu tiên kiểm soát lạm phát và duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn.

Trước đó, kỳ vọng Fed giảm lãi suất là một trong những yếu tố hỗ trợ đáng kể cho giá vàng. Khi khả năng lãi suất cao hơn gia tăng, sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lãi - có xu hướng suy giảm.

Dù giảm mạnh trong phiên, giá vàng thế giới vẫn giữ trên mốc 4.400 USD/ounce, cho thấy lực mua vẫn được duy trì ở vùng giá cao. Diễn biến tiếp theo của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào các số liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu chính sách từ Fed trong cuộc họp ngày 15 - 16/9.