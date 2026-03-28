Trạm yêu thương: Nghị lực của nam sinh kế toán chất lượng cao bất ngờ bị viêm tủy sống liệt hai chân

Thứ bảy, 18:00 28/03/2026 | Xem - nghe - đọc
An Khánh
An Khánh
GĐXH - "Trạm yêu thương: Có nhau là hạnh phúc" trên VTV1 tuần này mang đến câu chuyện của Nguyễn Đăng Tú - hành trình đi qua những tổn thương sâu sắc, để rồi chạm tới ánh sáng của nghị lực, sự hồi sinh và niềm hy vọng.

Năm 2016, Nguyễn Đăng Tú - khi đó đang là sinh viên năm nhất ngành kế toán chất lượng cao, đã gặp phải cú sốc lớn khi bị căn bệnh viêm tủy sống, khiến anh liệt hoàn toàn hai chân. Trạng thái khủng hoảng tinh thần và những đổ vỡ trong gia đình đã trở thành thử thách lớn trong cuộc sống của anh. 

Những ngày đầu sau biến cố, Tú gần như khép mình hoàn toàn. Anh không dám bước ra ngoài, không dám đối diện với ánh nhìn của xã hội và cũng không đủ dũng khí để chấp nhận thực tại. Thế giới của anh khi ấy chỉ gói gọn trong bốn bức tường, nơi nỗi đau, sự tự ti và cảm giác bất lực bủa vây.

Hành trình vượt khó của Tú bắt đầu từ chính những ngày tháng tưởng chừng như tăm tối nhất. Không có lựa chọn nào khác, anh buộc phải học cách chấp nhận và thích nghi. Những năm tháng điều trị là chuỗi ngày đầy thử thách: hàng nghìn mũi kim châm cứu, những lần ra vào viện liên tục, những cơn đau thể xác kéo dài. Có những giai đoạn, trong hơn 20 ngày, anh phải chịu đựng tới hơn 1.000 mũi kim – một con số đủ để khiến bất kỳ ai nản lòng.

Câu chuyện của Nguyễn Đăng Tú trong “Trạm yêu thương” là hành trình đi qua những tổn thương sâu sắc, để rồi chạm tới ánh sáng của nghị lực, sự hồi sinh và niềm hy vọng.

Nhưng vượt lên trên nỗi đau thể xác là cuộc chiến tinh thần. Điều khiến Tú không bỏ cuộc không phải là một phép màu, mà là nhận thức giản dị: Anh cần phải sống, không chỉ cho bản thân mà còn vì gia đình, vì trách nhiệm của một người con trai cả. Chính suy nghĩ ấy đã giữ anh ở lại với cuộc đời, từng bước kéo anh ra khỏi vực sâu của tuyệt vọng.

Sau nhiều năm kiên trì điều trị, Tú dần hồi phục được một phần khả năng vận động. Dù chưa thể trở lại như trước, nhưng việc có thể ngồi xe lăn, có thể di chuyển phần nào đã mở ra cho anh một cánh cửa mới: cánh cửa của sự tự lập.

Không chấp nhận phụ thuộc, Tú bắt đầu tìm kiếm mọi cơ hội để tự nuôi sống bản thân. Từ việc bán thẻ điện thoại, giao dịch online, đến những công việc nhỏ lẻ với thu nhập chỉ vài nghìn đồng mỗi ngày – tất cả đều được anh ghi chép cẩn thận. Những con số tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại là minh chứng rõ ràng cho ý chí không bỏ cuộc. Có những tháng, thu nhập chỉ chưa đến 1 triệu đồng, nhưng đó là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, là bước đệm đầu tiên để anh xây dựng lại cuộc đời.

Không dừng lại ở đó, Tú tiếp tục tự học, mày mò các kỹ năng mới như Photoshop với hy vọng tìm được một hướng đi bền vững hơn. Khát khao không chỉ là kiếm sống, mà còn là được phát triển, được khẳng định giá trị bản thân đã thôi thúc anh bước ra khỏi vùng an toàn.

Điều đáng quý nhất không chỉ là việc Tú có thể đi lại hay tự nuôi sống bản thân, mà là việc anh đã chiến thắng chính mình – vượt qua nỗi sợ, sự tự ti và cảm giác bất lực để sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Bước ngoặt lớn đến khi Tú tìm đến Trung tâm Nghị lực Sống – nơi không chỉ giúp anh học nghề mà còn giúp anh học cách chấp nhận chính mình. Tại đây, Tú dần cởi bỏ lớp vỏ tự ti, trở nên cởi mở và tự tin hơn. Từ một người từng sợ ánh nhìn của người khác, anh bắt đầu đứng lớp, chia sẻ kiến thức, truyền động lực cho những người có hoàn cảnh giống mình.

Hiện tại, Tú không chỉ là một người lao động tự lập mà còn là một người truyền cảm hứng. Công việc sáng tạo nội dung và giảng dạy giúp anh kể lại câu chuyện của chính mình – câu chuyện về nghị lực, về hành trình vượt lên nghịch cảnh, và về niềm tin rằng ai cũng xứng đáng có một cơ hội thứ hai.

Nhìn lại hành trình đã qua, điều đáng quý nhất không chỉ là việc Tú có thể đi lại hay tự nuôi sống bản thân, mà là việc anh đã chiến thắng chính mình – vượt qua nỗi sợ, sự tự ti và cảm giác bất lực để sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Từ hành trình đầy gian nan ấy, Tú đã tìm thấy người bạn đời, người đồng hành và là điểm tựa tinh thần vững chắc.

Và chính từ hành trình đầy gian nan ấy, Tú đã tìm thấy Lưu Thị Thu Hồng – người bạn đời, người đồng hành và là điểm tựa tinh thần vững chắc. Tình yêu của họ bắt đầu từ sự thấu hiểu, cảm phục nghị lực của nhau và lớn dần bằng sự sẻ chia, đồng hành qua những khó khăn trong cuộc sống. Vượt qua những rào cản về định kiến và nỗi sợ, họ đã cùng nhau xây dựng một mái ấm nhỏ, nơi tình yêu trở thành sức mạnh giúp cả hai bước tiếp. Sự xuất hiện của Thu Hồng sẽ hé lộ nhiều điều đặc biệt về nghị lực của Tú trong cuộc sống.

Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi cuộc đời mình, hiện nay Tú còn là một người truyền cảm hứng khi tham gia giảng dạy và sáng tạo nội dung tại Trung tâm Nghị lực Sống. Với anh, công việc không chỉ là sinh kế mà còn là cách để lan tỏa niềm tin, giúp những người có hoàn cảnh như mình, tự tin hơn và mở ra những cơ hội mới cho tương lai. Món quà của Trạm yêu thương sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Tú trên hành trình đầy nhân văn ấy.

Khép lại hành trình của Nguyễn Đăng Tú, "Trạm yêu thương" không chỉ dừng lại ở một câu chuyện về nghị lực, mà còn mở ra những câu hỏi khiến mỗi chúng ta phải tự nhìn lại: Điều gì đã giúp một chàng trai từng tuyệt vọng có thể đứng dậy, bước tiếp và tìm thấy hạnh phúc của đời mình? Và phía sau nụ cười bình dị của hai con người ấy, còn bao nhiêu thử thách, bao nhiêu khoảnh khắc mà họ đã phải nắm chặt tay nhau để vượt qua?

Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

