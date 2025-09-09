Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Trần đời chưa thấy ai oái oăm như bố chồng tôi, không biết nên sợ hay vui!

Thứ ba, 20:50 09/09/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Có lần tôi trêu để anh phải "khai báo" lý do thì chồng chỉ nhắc tôi: "Ông ấy không phải người dễ đôi co đâu!".

Trước khi lấy chồng, tôi nghe bao câu chuyện về bố chồng, nào là khó tính, nào là gia trưởng, nào là khắt khe. Nhưng số phận đưa đẩy, tôi lại gặp phải một ông bố chồng… oái oăm bậc nhất.

Ông năm nay 55 tuổi, vẫn rất khỏe khoắn phong độ. Nghe nói ông là trai tân khi lấy mẹ chồng tôi – một người phụ nữ từng đi qua đổ vỡ. 

Nghe thì tưởng ông sẽ nghiêm khắc, cổ điển, nhưng thực tế lại là một sự “pha trộn” lạ lùng: Bên ngoài thì chuẩn mực, nghiêm nghị, bước ra ngoài ai cũng nể; còn khi về nhà, ngồi cùng vợ thì ông như biến thành một người khác.

Có hôm, thấy mẹ chồng tôi cằn nhằn chuyện chồng tôi mua sắm linh tinh rồi nhảy việc liên tục ông nghiêm mặt nhắc: "Đàn ông phải lo sự nghiệp, đừng để vợ con thiếu thốn". 

Chồng tôi gật gù nhưng trong lòng cũng có vẻ không yêu thương bố dượng lắm. Tôi cảm giác, dù anh có chút ngang bướng, không phục bố dượng nhưng bề ngoài lại rất ngoan ngoãn, không dám "ho he". 

Có lần tôi trêu để anh phải "khai báo" lý do thì chồng chỉ nhắc tôi: "Ông ấy không phải người dễ đôi co đâu!".

Trần đời chưa thấy ai oái oăm như bố chồng tôi, không biết nên sợ hay vui!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Quả thật không sai, làm dâu được 2 năm tôi thấy trong nhà ngoài ngõ chuyện to chuyện nhỏ cứ có tiếng nói và bàn tay bố chồng dàn xếp là im ắng hết. 

Việc chồng tôi ngày xưa ngỗ ngược, nghịch ngợm tôi biết, dù sao anh cũng thiếu thốn tình cảm của bố đẻ lại chứng kiến mẹ vất vả nuôi con. Nhưng không ngờ, chính mẹ chồng đã kể cho tôi mấy vụ "động trời" chồng tôi gây ra và bố chồng là người đi "giải quyết hậu quả". 

Cưới về mấy ngày ông còn nhắc tôi: "Con phải để ý, uốn nắn nó nhiều vào. Đàn ông không tự nhiên mà ngoan đâu". Có lẽ đó là lý do khiến anh ấy lúc nào cũng diễn nét mặt con ngoan.

Nghe nhiều chuyện tôi cũng có chút "rén", không dám tiếp xúc nhiều. Vậy mà 1 lần tôi tình cờ nhìn thấy bố chồng ngồi chơi với con tôi, ông thoải mái để nó "đè đầu cưỡi cổ". Thằng bé có mè nheo, ăn vạ thế nào ông cũng không cáu gắt, nó sơn đầy màu nước ra áo trắng của ông ông đều mặc kệ

Ban đầu, tôi thực sự bối rối. Không biết nên “sợ” cái dáng vẻ nghiêm nghị khiến con cháu kiêng dè, hay nên “vui” vì ông có một mặt khác rất đời thường, dí dỏm và tình cảm. Nhưng dần dần, tôi nhận ra, chính sự “oái oăm” này mới làm nên sự đặc biệt của gia đình tôi. Bên ngoài, ông là trụ cột, giữ uy tín, khiến con cháu có điểm tựa. Còn khi ở nhà, ông lại mang đến tiếng cười, sự gắn kết, để không khí gia đình không bao giờ nặng nề.

Giờ tôi đã hiểu vì sao mẹ chồng lại chọn người đàn ông này để bà dựa vào sau những tổn thương và đổ vỡ. Đôi khi không thể đánh giá người khác qua hình thức bề ngoài.

15 năm chăm sóc bố chồng, ngày ông mất di chúc thừa kế khiến con dâu ngỡ ngàng15 năm chăm sóc bố chồng, ngày ông mất di chúc thừa kế khiến con dâu ngỡ ngàng

GĐXH - Sau ngày ông mất, đám tang vừa hoàn thành thì bất ngờ có 2 luật sư đến nhà. Hóa ra, họ tới công bố di chúc của ông đã giao phó khi còn sống.


Lam anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sống lâu mới hiểu: 7 thứ hoàn toàn 'miễn phí' nhưng quyết định hạnh phúc và tuổi già an yên

Sống lâu mới hiểu: 7 thứ hoàn toàn 'miễn phí' nhưng quyết định hạnh phúc và tuổi già an yên

Những cung hoàng đạo có trái tim bao dung, dù tổn thương vẫn chọn cách tha thứ

Những cung hoàng đạo có trái tim bao dung, dù tổn thương vẫn chọn cách tha thứ

Con giáp khôn khéo bẩm sinh, hậu vận rực rỡ khó ai bì

Con giáp khôn khéo bẩm sinh, hậu vận rực rỡ khó ai bì

Con giáp sống quá nguyên tắc: Khi kỷ luật biến thành rào cản trong cuộc sống

Con giáp sống quá nguyên tắc: Khi kỷ luật biến thành rào cản trong cuộc sống

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng

Cùng chuyên mục

Ngày vui hóa ngày tủi hổ: Con đỗ đại học danh giá, bố mẹ ê chề vì 90 mâm cỗ không một khách đến

Ngày vui hóa ngày tủi hổ: Con đỗ đại học danh giá, bố mẹ ê chề vì 90 mâm cỗ không một khách đến

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Một bữa tiệc linh đình với 90 mâm cỗ được chuẩn bị chu đáo để mừng con trai đỗ đại học nhưng không có một ai đến dự. Nguyên nhân phía sau khiến cả gia đình xấu hổ.

Đỉnh cao thông tuệ của người khôn ngoan: 3 hành vi tưởng khờ khạo nhưng thực chất là bậc thầy ứng xử

Đỉnh cao thông tuệ của người khôn ngoan: 3 hành vi tưởng khờ khạo nhưng thực chất là bậc thầy ứng xử

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, người khôn ngoan và thông tuệ không phải lúc nào cũng để lộ sự tài trí của mình.

Những cung hoàng đạo khó bị cám dỗ: Kiên định trước mọi thử thách cuộc đời

Những cung hoàng đạo khó bị cám dỗ: Kiên định trước mọi thử thách cuộc đời

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Trong vòng tròn cung hoàng đạo, có những chòm sao nổi bật bởi sự kiên định và bản lĩnh. Dù đối diện với cám dỗ hay thử thách, họ vẫn giữ vững lập trường, không bị ngoại cảnh chi phối.

Lấy chàng trai nhà đối diện, cô dâu Hà Nội tiết lộ bản cam kết độc lạ của mẹ

Lấy chàng trai nhà đối diện, cô dâu Hà Nội tiết lộ bản cam kết độc lạ của mẹ

Gia đình - 11 giờ trước

"Bản cam kết khiến tôi bật cười nhưng nhờ đó mà tôi phần nào hiểu hơn mong muốn của bố mẹ", Huyền chia sẻ.

Vì sao trẻ thông minh lại dễ thất bại khi lớn lên? Câu trả lời nằm ở 5 chỉ số ít người biết

Vì sao trẻ thông minh lại dễ thất bại khi lớn lên? Câu trả lời nằm ở 5 chỉ số ít người biết

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những đứa trẻ khi còn nhỏ trông rất lanh lợi, thông minh nhưng khi lớn lên lại trở nên tầm thường. Vậy trẻ còn cần những khả năng nào khác để có thể trở thành người thành công khi lớn lên?

Sống lâu mới hiểu: 7 thứ hoàn toàn 'miễn phí' nhưng quyết định hạnh phúc và tuổi già an yên

Sống lâu mới hiểu: 7 thứ hoàn toàn 'miễn phí' nhưng quyết định hạnh phúc và tuổi già an yên

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Càng sống lâu bạn sẽ nhận ra những giá trị bền vững nhất không phải danh vọng hay tiền bạc mà đến từ những điều giản dị, hoàn toàn miễn phí. Chính chúng mới là chìa khóa giúp tuổi già an yên.

Nghỉ hưu: 3 thói quen cần từ bỏ để tuổi già lạc quan, an nhàn và hạnh phúc

Nghỉ hưu: 3 thói quen cần từ bỏ để tuổi già lạc quan, an nhàn và hạnh phúc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Cuộc sống sau nghỉ hưu là giai đoạn con người tận hưởng thành quả. Tuy nhiên, để tuổi già thật sự an yên và hạnh phúc, chúng ta cần biết từ bỏ một số thói quen không còn phù hợp.

Những cung hoàng đạo có trái tim bao dung, dù tổn thương vẫn chọn cách tha thứ

Những cung hoàng đạo có trái tim bao dung, dù tổn thương vẫn chọn cách tha thứ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này nổi tiếng với sự vị tha, sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm để giữ gìn mối quan hệ và mang lại hạnh phúc cho cả đôi bên.

Người phụ nữ gọi cho mẹ chồng cũ sau 8 năm ly hôn và cái kết xúc động

Người phụ nữ gọi cho mẹ chồng cũ sau 8 năm ly hôn và cái kết xúc động

Gia đình - 1 ngày trước

Một phụ nữ ở An Huy, sau 8 năm ly hôn, đã gọi điện cầu cứu mẹ chồng cũ vì bế tắc trong cuộc sống. Cô không ngờ bà lập tức đồng ý giúp đỡ.

5 đặc điểm ở những người hạnh phúc, đi đâu cũng toả ra năng lượng tích cực

5 đặc điểm ở những người hạnh phúc, đi đâu cũng toả ra năng lượng tích cực

Gia đình - 2 ngày trước

Có những người đi đến đâu cũng lan tỏa niềm vui. Họ biết cách tự tạo nên hạnh phúc cho chính mình.

Xem nhiều

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Chuyện vợ chồng

Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Nghỉ hưu: 3 thói quen cần từ bỏ để tuổi già lạc quan, an nhàn và hạnh phúc

Nghỉ hưu: 3 thói quen cần từ bỏ để tuổi già lạc quan, an nhàn và hạnh phúc

Gia đình
5 đặc điểm ở những người hạnh phúc, đi đâu cũng toả ra năng lượng tích cực

5 đặc điểm ở những người hạnh phúc, đi đâu cũng toả ra năng lượng tích cực

Gia đình
Cung hoàng đạo kiểm soát cảm xúc tốt nhất: Bình tĩnh, bản lĩnh trong mọi tình huống

Cung hoàng đạo kiểm soát cảm xúc tốt nhất: Bình tĩnh, bản lĩnh trong mọi tình huống

Gia đình
Sống lâu mới hiểu: 7 thứ hoàn toàn 'miễn phí' nhưng quyết định hạnh phúc và tuổi già an yên

Sống lâu mới hiểu: 7 thứ hoàn toàn 'miễn phí' nhưng quyết định hạnh phúc và tuổi già an yên

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top