Đăng Trần - em chồng Ngô Thanh Vân: 'Tôi từng nửa chữ tiếng Việt cũng không biết, dùng GPT đọc kịch bản'

Em chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý GĐXH - Đăng Trần - em chồng Ngô Thanh Vân đang là cái tên gây chú ý của khán giả nhờ vẻ ngoài phong trần, đầu đinh, ánh mắt sắc lạnh.

Sinh ra tại Đức, từng làm người mẫu ở Canada, học diễn xuất tại Mỹ và chưa thực sự thành thạo tiếng Việt, Đăng Trần bất ngờ trở về Việt Nam đóng phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Trong phim, Đăng Trần vào vai một trong những tráng sĩ nhận nhiệm vụ đưa quan tài của Đinh Tiên Hoàng Đế đi nhằm đánh lạc hướng kẻ địch.

Ngoại hình nam tính, ánh mắt sắc cùng nền tảng võ thuật giúp anh gây chú ý ngay từ những hình ảnh đầu tiên. Mới đây, Đăng Trần đã có buổi chia sẻ với Gia đình & Xã hội, tâm sự phía sau vai diễn là một thử thách lớn với chàng trai sinh ra và trưởng thành tại Đức.

Đăng Trần chia sẻ trải nghiệm sử dụng GPT để dịch kịch bản vì tiếng Việt siêu khó

Nhiều năm sống ở nước ngoài, cơ duyên nào đưa Đăng Trần đến với phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh"?

- Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình gọi đi casting rồi nhận được vai. Có lẽ nền tảng khoảng 10 năm học võ cũng giúp tôi phù hợp với nhân vật và được trao cơ hội thử sức với một dự án lớn như thế.

Với tôi, đây không đơn thuần là một vai diễn. Tôi đã sống ở nước ngoài trong thời gian dài nên việc trở về Việt Nam, làm phim và làm việc cùng một ê-kíp Việt mang đến rất nhiều trải nghiệm mới.

"Hộ linh tráng sĩ" nói về dòng máu anh hùng, chủ nghĩa yêu nước và lòng tự tôn dân tộc - những khái niệm có thể khá xa lạ với một người trẻ sinh ra ở Đức. Anh "đọc hiểu" kịch bản ra sao để có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình?

- Thực sự ban đầu tôi gần như bị "sốc văn hóa" và hoàn toàn không hiểu nội dung do sự khác biệt sâu sắc giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Ở phương Tây, khái niệm "dòng máu anh hùng" rất khác phương Đông. Nó cắm rễ sâu vào văn hóa và lịch sử chiến tranh, tạo nên sự gắn kết cộng đồng chặt chẽ.

Tôi phải sử dụng công cụ GPT để dịch kịch bản cũng như dịch chi tiết bất kỳ điều gì hoặc khái niệm nào mà bản thân cảm thấy không hiểu.

Nhưng công nghệ chỉ giúp được bước đầu. Sau đó, tôi phải hỏi rất nhiều. Điều gì không rõ, tôi hỏi đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình hoặc các anh chị trong đoàn. Mọi người rất thân thiện, giải thích kỹ để tôi hiểu nhân vật, hoàn cảnh và ý nghĩa của từng chi tiết.

Đến cuối quá trình quay, tôi cảm nhận "dòng máu Việt" trong mình rất mạnh. Tôi thấy tự hào về điều đó.

Đăng Trần vào vai tráng sĩ sông nước trong phim điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh".

Có vẻ tiếng Việt là trở ngại rất lớn với anh?

- Ở Đức, dù gia đình tôi "rất Việt Nam" nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không thể có được trải nghiệm trọn vẹn đó cho đến khi thực sự về sống tại Việt Nam.

Tôi từng "nửa chữ tiếng Việt bẻ đôi không biết". Hai năm trước, khi mới về nước, tôi mới bắt đầu học nhận mặt chữ và các dấu tiếng Việt là một trải nghiệm... siêu khó (Cười).

Tôi hiện biết 2-4 ngoại ngữ (tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Việt), trong đó khả năng tiếng Việt chỉ đạt 0,4/1. Khi trò chuyện, tôi vẫn phải kết hợp cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Dù khó song tôi vẫn đang nỗ lực học hỏi để làm đầy vốn tiếng Việt của mình.

Anh cải thiện tiếng Việt trong 2 năm ở Việt Nam bằng cách nào?

- Một trong những cách để học tiếng Việt nhanh nhất là kết giao bạn bè và thỉnh thoảng... đi nhậu (cười). Khi ở cùng bạn bè Việt Nam, nghe mọi người nói chuyện tự nhiên, tôi bắt đầu hiểu cách sử dụng từ và cách giao tiếp.

Quan trọng hơn, những trải nghiệm đó khiến tôi cảm thấy mình gần với Việt Nam hơn.

Ngô Thanh Vân dặn em chồng "diễn bằng mắt"

Quay trở lại với vai diễn điện ảnh lần này, anh vừa chia sẻ có 10 năm học võ thuật nhưng đây là lần đầu lên màn ảnh rộng. Anh có gặp khó khăn không?

- Võ thuật trên phim rất khó. Không phải cứ biết võ là có thể đánh trên màn ảnh. Mọi động tác phải chính xác để vừa tạo cảm giác thật, vừa không làm bạn diễn bị thương.

May mắn là tôi nhận được rất nhiều hỗ trợ từ anh Johnny Trí Nguyễn và ê-kíp chuyên nghiệp. Mọi người hướng dẫn cách thực hiện động tác, phối hợp với bạn diễn và kiểm soát khoảng cách. Qua quá trình đó, tôi học được rất nhiều về cách đưa võ thuật lên màn hình.

Chị dâu Ngô Thanh Vân - đả nữ nổi tiếng của màn ảnh Việt có đưa ra lời khuyên nào trước khi anh vào đoàn phim?

- Có. Chị Vân có chia sẻ với tôi một số kinh nghiệm rất hữu ích. Chị nhắc khi thực hiện cảnh hành động phải chú ý diễn bằng mắt. Bởi ngoài động tác, biểu cảm và ánh mắt rất quan trọng.

Chị cũng dặn phải biết dừng lại một nhịp đúng lúc để ống kính camera có thể bắt trọn các góc máy đặc tả người hùng (hero shots)".

Trước đây tôi không để ý nhiều đến điều này. Khi lên phim mới thấy chỉ một khoảng dừng rất ngắn cũng có thể tạo ra khác biệt lớn.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân ủng hộ Đăng Trần. "Chỉ thấy tráng sĩ sông nước Đăng Trần quá ngầu", Huy Trần chia sẻ.

Sau khi phim hoàn thành, Ngô Thanh Vân đã nhận xét gì về vai diễn của anh?

- Chúng tôi chưa có nhiều thời gian để ngồi lại và nói sâu về diễn xuất. Tôi cũng đang chờ xem phản hồi của chị Vân sau khi xem bộ phim hoàn chỉnh. Với kinh nghiệm của chị trong phim hành động, tôi rất muốn biết chị đánh giá thế nào về những gì mình đã làm.

Sau trải nghiệm với "Hộ linh tráng sĩ", anh có kế hoạch tiếp tục các dự án nghệ thuật ở Việt Nam không?

- Có. Tôi muốn ở lại lâu hơn, tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam và khám phá những điều trước đây mình chưa có cơ hội trải nghiệm.

Bộ phim giúp tôi hiểu thêm về một phần lịch sử, con người và tinh thần Việt Nam. Với tôi, đó là điều có ý nghĩa hơn cả việc chỉ hoàn thành một vai diễn.

Đặc biệt, ẩm thực Việt Nam thuộc hàng top. Tôi thích cơm tấm, phở, bún bò Huế và rất nhiều món khác. Đồ ăn ngon đến mức nếu không chăm chỉ tập luyện, chắc chắn tôi sẽ mập lên vì ăn quá nhiều. (Cười lớn)

Cảm ơn chia sẻ của Đăng Trần!