Áp lực của Tuấn Trần

Phim Tết có Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan đang tạo bất ngờ GĐXH - Sau một tuần ra mắt, bộ phim "Báu vật trời cho" có sự tham gia diễn xuất của Tuấn Trần, Phương Anh Đào bất ngờ tạo cú lội ngược dòng ấn tượng trong cuộc đua phim Tết.

Đảm nhận vai Nguyên Phong trong một bộ phim mang màu sắc huyền sử và có yếu tố võ thuật "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", Tuấn Trần xác định đây là một vai diễn đòi hỏi anh phải đầu tư nghiêm túc. Nam diễn viên không chỉ tập luyện thể lực, binh khí mà còn chú trọng đến dáng đi, dáng đứng và cách thể hiện nhân vật trong bối cảnh lịch sử.

Theo Tuấn Trần, điều quan trọng nhất với anh không nằm ở việc nhân vật sử dụng binh khí thành thạo đến đâu mà là phải hiểu được thế giới bên trong của nhân vật.

Anh dành thời gian tìm hiểu mục đích, niềm tin, hoài bão và những điều nằm sâu trong trái tim Nguyên Phong. Với nam diễn viên, trước khi muốn khán giả tin vào nhân vật, chính người diễn viên phải là người tin nhân vật ấy trước. "Tôi phải làm sao để bản thân mình tin nhân vật trước. Khi mình tin thì khán giả mới có được niềm tin", Tuấn Trần chia sẻ.

Tuấn Trần gặp áp lực trong phần diễn xuất

Một trong những điều khiến Tuấn Trần cảm thấy may mắn khi tham gia dự án là môi trường làm việc mà đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, anh Johnny Trí Nguyễn Trí cùng ê-kíp tạo ra cho diễn viên.

Tuấn Trần trong tạo hình Nguyên Phong phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh".

Nam diễn viên cho biết ê-kíp dành nhiều tâm huyết để xây dựng không gian làm việc chân thực, từ cách bài trí bối cảnh đến trang phục và những chi tiết rất nhỏ trong từng cảnh quay. Chính những yếu tố đó giúp anh dễ dàng bước vào thế giới của Nguyên Phong.

Tuấn Trần kể, có một lần đang quay, đạo diễn bất ngờ yêu cầu cả ê-kíp dừng lại và quay lại cảnh trước. Ban đầu, các diễn viên nghĩ mình đã diễn sai hoặc có vấn đề nào đó trong phần thể hiện. Tuy nhiên, lý do lại đến từ một chi tiết rất nhỏ: một trái bắp xuất hiện trong khung hình, trong khi bối cảnh thời điểm đó chưa có loại cây này.

Câu chuyện khiến Tuấn Trần ấn tượng bởi sự kỹ lưỡng của đạo diễn và ê-kíp trong việc bảo đảm tính chân thực cho bộ phim. Bên cạnh bối cảnh, nam diễn viên đặc biệt chú ý đến phục trang. Những họa tiết trên trang phục của Nguyên Phong, trong đó có các chi tiết gợi liên tưởng đến người Mường, giúp anh hình dung rõ hơn về nhân vật, từ tính cách đến sự phóng khoáng và cách ứng xử.

Tuấn Trần gặp áp lực lớn khi vào phim cô trang.

Với Tuấn Trần, phục trang không đơn thuần là thứ để nhân vật mặc lên người mà còn góp phần tạo nên niềm tin về con người và thời đại mà nhân vật đang sống.

Lần đầu tham gia một bộ phim võ thuật thực sự, Tuấn Trần thừa nhận áp lực lớn nhất của anh vẫn nằm ở chính phần diễn xuất. Nam diễn viên cho rằng phim võ trang không chỉ đơn giản là mặc trang phục phù hợp hay cầm binh khí. Người diễn viên còn phải thể hiện được cách đi, đứng, phản ứng, giao tiếp và văn hóa ứng xử của con người trong thời đại đó.

Để làm được điều này, anh phải liên tục tự đặt câu hỏi xem từng hành động của mình đã phù hợp với nhân vật hay chưa. Tuy nhiên, Tuấn Trần cũng nhận ra nếu quá chú ý đến những chi tiết bên ngoài mà quên mất phần cốt lõi thì bài diễn rất dễ trở nên gượng gạo. Vì vậy, anh đặt "trái tim của nhân vật" lên hàng đầu.

Theo Tuấn Trần, dù nhân vật sống ở thời hiện đại hay quá khứ, bên trong họ vẫn có những điều căn bản như niềm tin, mục đích và hoài bão. Khi người diễn viên hiểu được sức mạnh nội tâm ấy, những biểu hiện bên ngoài sẽ trở nên tự nhiên hơn. "Quan trọng nhất vẫn là trái tim của nhân vật. Khi mình hiểu được bên trong, sức mạnh nội tâm của nhân vật thì mọi thứ cũng sẽ phản ứng tự nhiên thôi", anh nói.

Tuấn Trần: "Tôi thích người ta gọi tên nhân vật của mình"

Tuấn Trần không đặt nặng việc sau bộ phim, khán giả có gọi anh bằng những danh xưng như "nam thần phim võ trang" hay không. Điều anh kỳ vọng nhiều hơn là nhân vật Nguyên Phong có thể ở lại trong tâm trí người xem.

Tuấn Trần muốn khán giả gọi mình với tên nhân vật trong phim.

Nam diễn viên cho biết anh sẽ vui nhất nếu sau khi bộ phim kết thúc, khán giả gọi tên nhân vật thay vì chỉ nhớ đến tên diễn viên. "Tôi thích người ta gọi tên nhân vật của mình. Sau khi kết thúc bộ phim, người ta kêu Nguyên Phong, Nguyên Phong. Cái đó là tôi vui nhất", Tuấn Trần chia sẻ. Với anh, đó là dấu hiệu cho thấy khán giả đã thực sự tin vào nhân vật mà mình hóa thân.

Tuấn Trần cũng không xem doanh thu trăm tỷ là thành quả của riêng một diễn viên. Một bộ phim thành công, theo anh, là kết quả của cả tập thể, từ đạo diễn, nhà sản xuất đến từng bộ phận phía sau máy quay.

Nam diễn viên ví mình như một phần nhỏ góp sức để tạo nên thành tích lớn của cả bộ phim. Vì thế, điều anh quan tâm hơn những con số doanh thu là phản hồi về sự trưởng thành trong nghề.

Anh mong khán giả sau khi xem phim có thể nhận xét rằng: "Tuấn diễn khác nha", rằng anh đã có sự tiến bộ trong diễn xuất và cho thấy sự nghiêm túc với nghề. Đó mới là điều Tuấn Trần kỳ vọng sau vai diễn Nguyên Phong.

Nam diễn viên không quá đặt nặng chuyện doanh thu phim ảnh.

Bởi sau tất cả những ngày tập luyện và 8-9 ngày quay phim với cường độ cao, điều nam diễn viên muốn nhận lại không chỉ là một danh xưng mới, mà là cảm giác mình đã thực sự làm tốt phần việc của một người diễn viên - sống trọn vẹn với nhân vật và góp một phần sức lực vào thành quả chung của cả ê-kíp.

Tuấn Trần là nam diễn viên được chú ý của màn ảnh Việt, sở hữu ngoại hình điển trai và lối diễn xuất ngày càng trưởng thành. Anh ghi dấu ấn qua các phim như "Bố già", "Đất rừng phương Nam", "Mai" và "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Đặc biệt, vai Quắn trong "Bố già" giúp Tuấn Trần tạo bước ngoặt trong sự nghiệp và khẳng định khả năng diễn xuất trên màn ảnh rộng.

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