Tuổi 25 của Tiểu Vy

Thứ bảy, 19:00 23/08/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tung bộ ảnh đón tuổi 25, Tiểu Vy xuất hiện trong chiếc váy công chúa bồng bềnh vừa tôn vẻ đẹp kiêu sa vừa khéo léo khoe đường cong gợi cảm.

Tuổi 25 của Tiểu Vy- Ảnh 1.

Mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy khiến fan trầm trồ khi tung loạt ảnh mừng tuổi 25. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng thần thái quyến rũ, sang trọng của nàng hậu.

Tuổi 25 của Tiểu Vy- Ảnh 2.

Bộ ảnh sinh nhật vừa ra mắt mang đến hình ảnh Trần Tiểu Vy trẻ trung, hiện đại. Đây được xem là cột mốc đánh dấu hành trình thanh xuân nhiều trải nghiệm, từ cô gái 18 tuổi bước lên ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam đến hình ảnh nghệ sĩ hôm nay.

Tuổi 25 của Tiểu Vy- Ảnh 3.

Trong bộ ảnh đặc biệt này, Tiểu Vy lựa chọn chiếc váy đỏ ôm body, mái tóc gợn sóng.

Tuổi 25 của Tiểu Vy- Ảnh 4.

Thiết kế tinh tế, vừa tôn vóc dáng vừa toát lên vẻ đẹp kiêu sa của Trần Tiểu Vy.

Tuổi 25 của Tiểu Vy- Ảnh 5.

Hình ảnh nàng hậu nổi bật như một nàng thơ cổ tích, vừa ngọt ngào trong sáng, vừa quyến rũ trưởng thành, khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi.

Tuổi 25 của Tiểu Vy- Ảnh 6.

Ở một layout khác, Tiểu Vy lựa chọn chiếc váy công chúa bồng bềnh với thiết kế tinh tế.

Tuổi 25 của Tiểu Vy- Ảnh 7.

Bộ ảnh không chỉ ghi dấu bước sang tuổi mới của Tiểu Vy mà còn thể hiện sự biến chuyển rõ rệt trong phong cách thời trang. Từ một cô gái trẻ trung, Tiểu Vy ngày càng chứng minh bản lĩnh và hình ảnh của một mỹ nhân trưởng thành, gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, chuẩn mực của một Hoa hậu Việt Nam.

Tuổi 25 của Tiểu Vy- Ảnh 8.
Tuổi 25 của Tiểu Vy- Ảnh 9.

Ở tuổi 25, Tiểu Vy được đánh giá là một trong những người đẹp hiếm hoi duy trì phong độ nhan sắc ổn định suốt nhiều năm liền. Cô sở hữu gương mặt sắc sảo, làn da mịn màng cùng thần thái cuốn hút, mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng trở thành tâm điểm. Sự kết hợp giữa nét đẹp Á Đông mềm mại và phong cách hiện đại giúp Tiểu Vy luôn nổi bật giữa dàn mỹ nhân showbiz.

An Khánh
