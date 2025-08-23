Tuổi 25 của Tiểu Vy

Bộ ảnh không chỉ ghi dấu bước sang tuổi mới của Tiểu Vy mà còn thể hiện sự biến chuyển rõ rệt trong phong cách thời trang. Từ một cô gái trẻ trung, Tiểu Vy ngày càng chứng minh bản lĩnh và hình ảnh của một mỹ nhân trưởng thành, gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, chuẩn mực của một Hoa hậu Việt Nam.