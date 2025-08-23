Tuổi 25 của Tiểu Vy
GĐXH - Tung bộ ảnh đón tuổi 25, Tiểu Vy xuất hiện trong chiếc váy công chúa bồng bềnh vừa tôn vẻ đẹp kiêu sa vừa khéo léo khoe đường cong gợi cảm.
Ở tuổi 25, Tiểu Vy được đánh giá là một trong những người đẹp hiếm hoi duy trì phong độ nhan sắc ổn định suốt nhiều năm liền. Cô sở hữu gương mặt sắc sảo, làn da mịn màng cùng thần thái cuốn hút, mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng trở thành tâm điểm. Sự kết hợp giữa nét đẹp Á Đông mềm mại và phong cách hiện đại giúp Tiểu Vy luôn nổi bật giữa dàn mỹ nhân showbiz.
GĐXH - Thân Thúy Hà mới đây đã gây ấn tượng khi góp mặt trong dự án phim điện ảnh "Mưa đỏ". Ngoài vai diễn ghi dấu ấn với khán giả, chị còn sở hữu làn da mộc mạc, khỏe khoắn.
Sau 6 năm kể từ ngày ly hôn, hiện Song Hye Kyo vẫn giữ được sức hút tên tuổi trong lòng công chúng.
GĐXH - Trang điểm không chỉ đơn thuần là việc sử dụng mỹ phẩm để che khuyết điểm mà còn là nghệ thuật thể hiện cá tính và phong cách riêng của mỗi người.
GĐXH - Lê Hạ Anh vào vai cô lái đò tên Hồng trong phim "Mưa đỏ". Ngoài tài năng diễn xuất của Lê Hạ Anh, khán giả còn rất yêu thích nhan sắc của cô.
GĐXH - Chăm sóc tóc rễ tre cần kiên nhẫn và đúng phương pháp. Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản.
GĐXH - Đông Nhi hơn đàn em Thanh Thủy, Đoàn Thiên Ân cả giáp vẫn không hề lép vế khi đứng chung khung hình mới đây.
GĐXH - Chỉ cần dùng một số thực phẩm phổ biến có sẵn tại nhà là bạn có thể loại bỏ những vết thâm đen dưới nách, giúp nách sáng mịn lên rõ rệt.
GĐXH - Hòa Minzy không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khi ở nhà, đặc biệt mỗi lần tẩy trang, cô khiến fan chú ý bởi gương mặt mộc bóng khỏe.
GĐXH - Tóc không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp mà còn phản ánh sức khỏe tổng thể. Nhiều mẹo dân gian như ủ tóc với dầu dừa, chuối, hay tinh dầu bưởi được truyền tai nhau với lời quảng cáo rằng có thể giúp tóc dài nhanh chóng.
Một gương mặt thon gọn, không chỉ mang lại diện mạo trẻ trung, gương mặt hài hòa còn giúp tăng sự tự tin trong giao tiếp. Thay vì can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều người lựa chọn những phương pháp tự nhiên, an toàn để cải thiện đường nét khuôn mặt.
GĐXH - Vóc dáng của Khổng Tú Quỳnh trong loạt ảnh diện đồ tắm mới đây không khỏi khiến fan trầm trồ.