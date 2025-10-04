Trang phục 'nửa sexy, nửa kín đáo' gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy
GĐXH - Hoa hậu Tiểu Vy mới đây khiến giới mộ điệu xôn xao khi diện chiếc váy trắng mỏng tang nửa sexy nửa kín đáo.
Một số phong cách khác của Tiểu Vy gần đây.
Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan LêThời trang - 9 giờ trước
GĐXH - MC Đan Lê có một vóc dáng và gương mặt ấn tượng trong làng giải trí. Ngoài ra, style thời trang của cô cũng được nhiều chị em học hỏi và tham khảo.
Lisa và các mỹ nhân chinh phục Tuần lễ thời trang Paris với mẫu quần siêu ngắnThời trang - 13 giờ trước
Lisa tham dự buổi trình diễn Xuân/Hè 2026 của Louis Vuitton trong trang phục dệt kim hoàn toàn, điểm nhấn là chiếc quần ngắn cũn khoe chân dài ngút ngàn. Cùng có mặt ở Paris, Rosé và Hailey Bieber cũng diện quần ngủ siêu ngắn tại show của nhà mốt Saint Laurent.
Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại ParisĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh tại Paris Fashion Week với cả cây trắng đơn giản mà tinh tế đến từ thương hiệu xa xỉ Balmain.
Mix đồ xuống phố mùa thu biến hóa như Việt Hoa 'Gió ngang khoảng trời xanh'Thời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Việt Hoa mới đây vào Kim Ngân trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' phát sóng giờ vàng trên VTV. Người đẹp gây ấn tượng bởi nhan sắc và phong cách thời trang đa dạng.
Bí kíp để có làn da đẹp vào mùa thuĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Thời điểm giao mùa hay vào mùa thu cũng là lúc làn da chúng ta sẽ có những thay đổi nhất định. Bài viết sau sẽ bật mí cho các bạn cách để luôn giữ cho làn da của mình được trắng sáng, mịn màng và luôn tươi tắn.
Phong cách trang điểm mùa thu là hot trendĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Mùa thu 2025 mang đến cho chúng ta những phong cách trang điểm đa dạng, từ sự ấm áp và tự nhiên của tông màu đất đến sự mê hoặc của trang điểm mắt đậm màu và đôi môi quyến rũ.
Mix đồ xuống phố ngày thu đẹp như Quỳnh Kool 'Gió ngang khoảng trời xanh'Thời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Quỳnh Kool mới đây tham gia phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' đã gây sự chú ý với khán giả. Ngoài diễn xuất trong phim, người hâm mộ còn quan tâm đến thời trang đời thường của người đẹp.
Hoa hậu Hòa bình Việt Nam mặc váy hở bạo khi vừa qua TháiThời trang - 3 ngày trước
Ngày đầu nhập cuộc Miss Grand International 2025, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Yến Nhi diện váy cắt xẻ táo bạo.
Ngọc Trinh khác lạ với áo yếmĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Ngọc Trinh gây sốt với hình ảnh diện áo yếm lụa đào. Sự biến hoá đa dạng và phong cách quyến rũ giúp cô thu hút sự chú ý dù ở tuổi U40.
Gu thời trang tươi trẻ của mỹ nhân vào vai cô nàng đỏng đảnh yêu ông chú trong 'Tử chiến trên không'Đẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Thiên Tú mới đây đã cùng với nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc vào phim "Tử chiến trên không" rất "nuột" với mối tình chú cháu. Ngoài đời, nhan sắc nữ diễn viên có nét dịu dàng khác hẳn trên phim.
Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?Đẹp
GĐXH - Bạn là người mệnh Mộc và đang băn khoăn không biết mặc màu gì để gặp thật nhiều may mắn. Hãy tìm hiểu trong bài viết sau.