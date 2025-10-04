Mới nhất
Trang phục 'nửa sexy, nửa kín đáo' gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy

Thứ bảy, 17:42 04/10/2025 | Đẹp
GĐXH - Hoa hậu Tiểu Vy mới đây khiến giới mộ điệu xôn xao khi diện chiếc váy trắng mỏng tang nửa sexy nửa kín đáo.

Trang phục nửa sexy nửa kín đáo gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy - Ảnh 1.Khoảnh khắc hoa hậu Tiểu Vy gặp tài tử Hàn Quốc Jung Hae In gây chú ý

GĐXH - Khoảnh khắc Tiểu Vy chung khung hình với tài tử Hàn Quốc Jung Hae In và dàn sao quốc tế nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trang phục nửa sexy nửa kín đáo gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy - Ảnh 2.

Mới đây, Tiểu Vy đã chia sẻ loạt ảnh hậu trường trong một buổi chụp hình, thử sức với nhiều trang phục khác nhau đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trang phục nửa sexy nửa kín đáo gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy - Ảnh 3.

Trong đó, chiếc váy trắng mỏng tang khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao về vẻ nửa sexy nửa kín đáo.

Trang phục nửa sexy nửa kín đáo gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy - Ảnh 4.

Phía dưới bài đăng, fan để lại bình luận: "Bộ đồ này táo bạo mà cũng kín đáo ghê, nhưng Tiểu Vy đẹp"; "Người đẹp sexy quá, nhìn mãi mới nhận ra"; "Lâu lâu mới thấy Tiểu Vy chơi chơi như này"...

Trang phục nửa sexy nửa kín đáo gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy - Ảnh 5.

Tuy nhiên, có thể thấy trong khung hình, người đẹp Hội An lại vô cùng thoải mái khi diện bộ váy này bởi bên trong cô khéo léo kết hợp cùng bộ đồ màu đen hai dây ôm sát cơ thể.

Trang phục nửa sexy nửa kín đáo gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy - Ảnh 6.

Tiểu Vy tự tin tạo dáng với váy xuyên thấu.

Trang phục nửa sexy nửa kín đáo gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy - Ảnh 7.

Trong showbiz, việc nghệ sĩ thay đổi phong cách thời trang vốn không còn xa lạ. Mỗi giai đoạn sự nghiệp, các nghệ sĩ thường lựa chọn cách làm mới hình ảnh để phù hợp với xu hướng và khẳng định cá tính riêng, Tiểu Vy cũng không ngoại lệ.

Trang phục nửa sexy nửa kín đáo gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy - Ảnh 8.

Thời gian gần đây, Tiểu Vy thường xuyên "biến hóa" linh hoạt giữa phong cách thanh lịch, gợi cảm và cá tính, tạo dấu ấn riêng trong mắt công chúng. Sự thay đổi này không chỉ giúp họ tránh sự nhàm chán mà còn góp phần định hình thương hiệu cá nhân.

Trang phục nửa sexy nửa kín đáo gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy - Ảnh 9.
Trang phục nửa sexy nửa kín đáo gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy - Ảnh 10.
Trang phục nửa sexy nửa kín đáo gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy - Ảnh 11.
Trang phục nửa sexy nửa kín đáo gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy - Ảnh 12.
Trang phục nửa sexy nửa kín đáo gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy - Ảnh 13.

Một số phong cách khác của Tiểu Vy gần đây.


 

An Khánh
Top