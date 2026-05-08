Clip người đàn ông đầu trần chở chó đội mũ bảo hiểm gây bàn tán
GĐXH - Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, trong khi chú chó đứng phía trước lại được đội chiếc mũ có hình dáng giống mũ bảo hiểm khiến nhiều người bàn tán trên mạng xã hội.
Ngày 7/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip kèm nội dung: “Độc lạ Cầu Giát. Tham gia giao thông, người thì không đội mũ bảo hiểm nhưng chó thì lại được đội mũ đầy đủ”.
Người đàn ông đầu trần lái xe máy, chó lại đội “mũ bảo hiểm” gây xôn xao.
Theo nội dung clip, người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường đông phương tiện nhưng không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, chú chó đứng phía trước xe lại được đội một chiếc mũ có hình dáng giống mũ bảo hiểm cỡ nhỏ và được cài quai cẩn thận.
Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng nam tài xế đã xem thường quy định an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và người đi đường.
Vụ việc được cho là xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực Cầu Giát, thuộc xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Được biết, Công an xã Quỳnh Lưu đã tiếp nhận thông tin vụ việc, tổ chức xác minh và bước đầu xác định được người đàn ông xuất hiện trong clip để mời lên làm việc.
