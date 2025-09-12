Trao giải cuộc thi viết ‘Cha và con gái’ lần thứ 3: Tôn vinh giá trị gia đình qua từng trang viết

Ngày 12/9/2025, tại Trường Đại học Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, nhà báo Hồ Minh Chiến – Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức khẳng định, qua ba mùa tổ chức, cuộc thi đã trở thành một cầu nối đầy ý nghĩa, nơi mỗi người có dịp bày tỏ tình cảm dành cho những người cha, người con gái thân yêu của mình. Mỗi bài dự thi không chỉ là những trang viết mà còn là những lời tri ân, những thông điệp gửi gắm tới cộng đồng về việc trân trọng và gìn giữ tình cảm gia đình trong cuộc sống hiện đại.

"Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, điều lệ cuộc thi lần 3 có thêm nội dung dành cho con gái của các nhà cách mạng, những người có công với nước. Đây là điểm mới, gây xúc động mạnh mẽ với nhiều tác giả, bạn đọc. Chúng tôi muốn những câu chuyện từ tình cảm giữa cha và con gái được viết lên từ những gia đình có truyền thống cách mạng sẽ trở thành nguồn tư liệu quý giá để truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay. Từ tình cảm cha con, tình cảm gia đình đến tình cảm yêu quê hương đất nước, chủ đề mở rộng của cuộc thi đã chạm tới trái tim của mọi người" - nhà báo Hồ Minh Chiến chia sẻ.

Nhà báo Hồ Minh Chiến – Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại Lễ trao giả Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3

Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3 đã thu hút gần 1.000 bài dự thi đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các tác giả tham dự thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề và hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều chung một điểm: viết bằng sự chân thành, xuất phát từ những trải nghiệm sâu sắc, thấm đẫm tình yêu thương cha – con gái.

Nhiều câu chuyện được viết nên từ ký ức cá nhân nhưng lại gợi nên những tình huống quen thuộc trong mỗi gia đình Việt – nơi người cha hiện diện như trụ cột vững vàng, điểm tựa ấm áp và đôi khi còn hóa thân thành "người mẹ thứ hai", âm thầm chăm sóc con gái bằng tình thương bao la.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang – Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi nhận định: "Cuộc thi năm nay ghi nhận nhiều bài viết sâu sắc, xúc động, khiến người đọc rơi nước mắt. Các tác phẩm đa dạng về thể loại, từ hồi ký, truyện ngắn, ghi chép, tản văn đến cả thơ ca".

Có bài viết về người cha lam lũ, dành trọn đời gánh nặng mưu sinh để con gái được học hành đến nơi đến chốn; có bài viết khắc họa người cha ít lời nhưng luôn âm thầm quan tâm con qua những hành động nhỏ như chiếc áo mưa dúi vội, bữa cơm nóng khi con đi làm xa về hay những đêm lặng lẽ chờ con về muộn.

Đồng hành cùng cuộc thi, PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội nhấn mạnh: "Gia đình trong văn hóa Việt là giá trị bản nguyên, đậm đặc hồn cốt Việt. Cuộc thi viết 'Cha và con gái' không chỉ là cuộc thi để tìm người đoạt giải mà hơn thế là để lan tỏa giá trị gia đình, trong đó tình cha và con gái được đặc biệt tôn vinh. Trường Đại học Hà Nội rất vinh dự khi được đồng hành trong hoạt động nhân văn này".

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan, Ban Giám khảo Cuộc thi viết đã lựa chọn từ gần 1.000 tác phẩm dự thi xuất sắc để trao 01 giải Nhất; 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 07 giải Khuyến khích và 4 giải Chuyên đề.

Ban tổ chức trao thưởng cho các tác giả đã đạt giải trong Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3

Tác phẩm "Giọng cha" của tác giả Nguyễn Thụy Anh (CLB Đọc sách cùng con, Hà Nội) đã xuất sắc được trao giải Nhất; hai giải Nhì thuộc về tác phẩm "Để gió cuốn đi" của tác giả Đặng Diễm Quỳnh (Đài Truyền hình Việt Nam) và tác phẩm "Cha tôi" của tác giả Phan Thanh Phong (Báo Nhân Dân).