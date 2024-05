Triệt phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ 100 bánh heroin

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh, lúc 16h30 ngày 23/5, tại km 5, quốc lộ 15 thuộc thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, các đơn vị chức năng của BĐBP bắt quả tang 5 đối tượng quốc tịch Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.



Các đối tượng gồm: Phít Samay Colarat (SN 2000, trú tại thành phố Kay Sỏn Phon Vi Hản, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt); Nuta My Say (SN 1995), Thíp Lat Da But Sa Lat (SN 2001), Bun Suleovan (SN 1975) và Khen Leo Van (SN 1994), cùng trú tại Viên Chăn - Lào. Tang vật thu giữ gồm 100 bánh heroin được cất giấu trong xe ô tô hiệu Satafe mang BKS Lào 4735 cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Lào đưa qua cửa khẩu quốc tế La Lay về Việt Nam tiêu thụ với tiền công là 6.000 USD.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng BĐBP tiếp tục điều tra, làm rõ.