Trốn truy nã 22 năm, thay tên đổi họ vẫn không thoát

Ngày 31-10, Công an xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã bàn giao đối tượng Hoàng Quốc Phong (47 tuổi, quê Gia Lai) cho Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Hoàng Quốc Phong tại cơ quan công an

Phong là đối tượng bị truy nã hơn 22 năm trước sau khi cùng đồng phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, từ ngày 17-12-2001 đến ngày 19-12-2001, Phong cùng với Nguyễn Kỳ (48 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (47 tuổi) 2 lần vào rẫy của một nhà dân ở xã Hòa Phú, huyện Chư Păh trộm cắp 6 bao cà phê và 1 dàn máy bơm nước.

Đến ngày 1-1-2002, Kỳ và Hùng bị công an bắt giữ. Riêng Phong bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình lẩn trốn, Phong lưu lạc ở nhiều tỉnh thành và làm nhiều nghề để kiếm sống. Đến năm 2006, Phong đến trốn ở thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng và đổi tên thành Tý Chuột hành nghề thợ xây.

Công an phát hiện đối tượng Tý Chuột về sinh sống ở địa phương có nhiều nghi vấn, ít giao du với hàng xóm xung quanh. Qua xác minh, công an địa phương xác định đối tượng Tý Chuột chính là Hoàng Quốc Phong đang bị Công an huyện Chư Păh truy nã.

Đến tối 30-10, khi Phong đang trên đường đi làm về thì bị công an xã Đưc Liễu phối hợp với công an huyện Chư Păh mật phục bắt giữa. Tại cơ quan công an, Phong thừa nhận hành vi phạm tội của mình.