Trùng hợp khó tin: Hai phụ nữ cùng tuổi dắt nhầm xe máy giống nhau khi vào mua hàng

Thứ sáu, 21:48 05/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Tưởng mất xe vì bị kẻ gian lấy trộm, một phụ nữ ở Hà Tĩnh sau đó mới biết chiếc xe của mình bị người cùng tuổi, đi mua hàng cùng thời điểm vô tình dắt nhầm về nhà.

Ngày 5/9, Công an xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) tiến hành các thủ tục trao trả, bàn giao 2 chiếc xe máy cho hai người phụ nữ cùng năm sinh, lấy nhầm xe khi mua hàng ở quán tạp hóa.

Trùng hợp khó tin: Hai phụ nữ cùng tuổi dắt nhầm xe máy giống nhau khi vào mua hàng - Ảnh 1.

Công an bàn giao hai chiếc xe về cho hai người phụ nữ. Ảnh: CAHT.

Khoảng 7h cùng ngày, chị Phạm Thị T. (SN 1981, trú thôn Thượng Sơn) đi mua hàng bằng xe máy Honda Vision màu nâu đỏ, BKS 38X1-402.6X. Khi quay ra, chị phát hiện xe không còn tại chỗ gửi nên trình báo công an.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, cùng thời điểm trên chị Nguyễn Thị H. (SN 1981, trú cùng thôn) cũng đi mua hàng bằng xe Honda Vision màu nâu đỏ, BKS 38X1-402.0X. Do xe gần giống nhau, chị H. trong lúc vội vã dắt nhầm xe của chị T. về nhà.

Công an xã mời các bên đến làm việc và trao trả phương tiện cho chủ sở hữu.

Hai gia đình cảm ơn tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở.

Trùng hợp khó tin khi hai phụ nữ cùng tuổi dắt nhầm xe máy giống nhau lúc vào mua hàng - Ảnh 1.Khoảnh khắc xe máy 'đối đầu' ô tô khiến 2 người thương vong ở Bắc Ninh

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe ô tô xảy ra tại phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) trưa 5/9 khiến một người tử vong và một người khác bị thương nặng.

Minh Phong
Top