Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Khoảnh khắc xe máy 'đối đầu' ô tô khiến 2 người thương vong ở Bắc Ninh

Thứ sáu, 19:50 05/09/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe ô tô xảy ra tại phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) trưa 5/9 khiến một người tử vong và một người khác bị thương nặng.

Theo hình ảnh được camera hành trình của xe ô tô ghi lại cho thấy, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 5/9, tại đường dân sinh tổ dân phố Vân Cốc 4, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh).

Thời điểm trên, chiếc xe máy chở theo 2 người di chuyển với tốc độ khá nhanh, sau đó bất ngờ tông thẳng vào đầu một xe ô tô chạy hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy bị hất văng xuống mặt đường, nằm bất động.

Xe máy chạy ngược chiều, tông thẳng vào đầu ô tô khiến 2 người thương vong ở Bắc NInh

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn khiến hai người trên xe máy BKS 11B1-342.6x. bị thương nặng. Trong đó, lái xe là anh T.V.Tr. (sinh năm 2001) đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Người ngồi sau là anh L.V.T. (sinh năm 1994) bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Tại hiện trường hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt, phong tỏa hiện trường. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, lái xe ô tô không có nồng độ cồn.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khoảnh khắc xe máy 'đối đầu' ô tô khiến 2 người thương vong ở Bắc NInh - Ảnh 1.Tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người thương vong ở Ninh Bình

GĐXH - Chiếc xe ô tô con trong lúc dừng chờ đèn đỏ ở xã Bắc Lý (tỉnh Ninh Bình) đã bất ngờ bị một xe tải từ phía sau lao tới tông trúng, gây tai nạn liên hoàn khiến tài xế tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Xe tải chở dầu diesel vỡ téc khi đang di chuyển, hàng trăm lít dầu tràn xuống đường

Hà Nội: Xe tải chở dầu diesel vỡ téc khi đang di chuyển, hàng trăm lít dầu tràn xuống đường

Tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người thương vong ở Ninh Bình

Tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người thương vong ở Ninh Bình

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, một người tử vong

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, một người tử vong

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện

Mùa tựu trường và lời cảnh báo sau vụ tai nạn giao thông khiến 4 học sinh ở Thanh Hóa thương vong khi đi xe máy chưa đủ tuổi

Mùa tựu trường và lời cảnh báo sau vụ tai nạn giao thông khiến 4 học sinh ở Thanh Hóa thương vong khi đi xe máy chưa đủ tuổi

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Tạm cấm phương tiện tại 3 tuyến đường từ 6 đến 15/9 phục vụ Triển lãm thành tựu đất nước

Hà Nội: Tạm cấm phương tiện tại 3 tuyến đường từ 6 đến 15/9 phục vụ Triển lãm thành tựu đất nước

Đời sống - 48 phút trước

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ tốt cho Triển lãm thành tựu đất nước, Công an Hà Nội tiếp tục phân luồng giao thông qua Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh).

Trùng hợp khó tin: Hai phụ nữ cùng tuổi dắt nhầm xe máy giống nhau khi vào mua hàng

Trùng hợp khó tin: Hai phụ nữ cùng tuổi dắt nhầm xe máy giống nhau khi vào mua hàng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tưởng mất xe vì bị kẻ gian lấy trộm, một phụ nữ ở Hà Tĩnh sau đó mới biết chiếc xe của mình bị người cùng tuổi, đi mua hàng cùng thời điểm vô tình dắt nhầm về nhà.

Hà Nội: Xe tải chở dầu diesel vỡ téc khi đang di chuyển, hàng trăm lít dầu tràn xuống đường

Hà Nội: Xe tải chở dầu diesel vỡ téc khi đang di chuyển, hàng trăm lít dầu tràn xuống đường

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang xác minh, truy tìm tài xế điều khiển ô tô tải làm đổ dầu ra phố Bạch Thành Phong (phường Đại Mỗ) rồi bỏ đi.

5 con giáp tốt bụng: Càng giúp người càng nhận lại nhiều phúc lộc

5 con giáp tốt bụng: Càng giúp người càng nhận lại nhiều phúc lộc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi mang trong mình tấm lòng lương thiện, luôn sẵn sàng chìa tay giúp đỡ người khác mà không cần đòi hỏi đáp trả.

Những số cuối ngày sinh Âm lịch 'quyền lực' quyết định trí tuệ và thành công của một người

Những số cuối ngày sinh Âm lịch 'quyền lực' quyết định trí tuệ và thành công của một người

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ quyết định phần nào về tính cách mà còn phản ánh trí tuệ và sự may mắn trong cuộc đời.

Thay đổi bất ngờ đến với con giáp Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch 2025

Thay đổi bất ngờ đến với con giáp Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch 2025

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 7 âm lịch của 12 con giáp, trong đó con giáp Sửu có thay đổi bất ngờ về các phương diện từ sau Rằm tháng 7.

Từ 1/10, những khoản thu nhập nào từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới?

Từ 1/10, những khoản thu nhập nào từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới?

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết về những khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/10/2025.

Các con giáp phát tài cực mạnh nửa cuối tháng 7 Âm lịch: May mắn kéo đến dồn dập

Các con giáp phát tài cực mạnh nửa cuối tháng 7 Âm lịch: May mắn kéo đến dồn dập

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nửa cuối tháng 7 Âm lịch là giai đoạn nhiều người e ngại vì rơi đúng tháng "cô hồn". Thế nhưng, tử vi chỉ ra có những con giáp chẳng những không bị ảnh hưởng xấu mà còn gặp vận đỏ liên tiếp, tài lộc dồi dào.

Người hưởng bảo hiểm xã hội đón tin vui khi được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấp

Người hưởng bảo hiểm xã hội đón tin vui khi được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấp

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 233/2025/NĐ-CP, người hưởng bảo hiểm xã hội được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm y tế

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm y tế

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Một bé gái sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đơn vị này vừa đăng tải thông báo tìm thân nhân của bé.

Xem nhiều

Tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất sau Quốc khánh 2/9

Tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất sau Quốc khánh 2/9

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất. Các con giáp có những thay đổi bất ngờ về các phương diện trong tuần này.

Người hưởng bảo hiểm xã hội đón tin vui khi được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấp

Người hưởng bảo hiểm xã hội đón tin vui khi được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấp

Đời sống
Thay đổi bất ngờ đến với con giáp Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch 2025

Thay đổi bất ngờ đến với con giáp Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch 2025

Đời sống
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm y tế

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm y tế

Đời sống
Top con giáp có tinh thần thép, càng khó khăn càng tỏa sáng

Top con giáp có tinh thần thép, càng khó khăn càng tỏa sáng

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top