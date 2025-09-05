Khoảnh khắc xe máy 'đối đầu' ô tô khiến 2 người thương vong ở Bắc Ninh

Theo hình ảnh được camera hành trình của xe ô tô ghi lại cho thấy, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 5/9, tại đường dân sinh tổ dân phố Vân Cốc 4, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh).

Thời điểm trên, chiếc xe máy chở theo 2 người di chuyển với tốc độ khá nhanh, sau đó bất ngờ tông thẳng vào đầu một xe ô tô chạy hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy bị hất văng xuống mặt đường, nằm bất động.

Xe máy chạy ngược chiều, tông thẳng vào đầu ô tô khiến 2 người thương vong ở Bắc NInh

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn khiến hai người trên xe máy BKS 11B1-342.6x. bị thương nặng. Trong đó, lái xe là anh T.V.Tr. (sinh năm 2001) đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Người ngồi sau là anh L.V.T. (sinh năm 1994) bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Tại hiện trường hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt, phong tỏa hiện trường. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, lái xe ô tô không có nồng độ cồn.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.