Những thiết bị mệnh danh là 'thần ăn cắp điện' bạn nên biết

Nồi cơm điện

Nồi cơm điện là thứ mà chúng ta không thể thiếu. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, nó lại có thể tiêu tốn nhiều điện năng của gia đình bạn. Một chiếc nồi cơm điện có dung tích 1,2 lít thường có công suất lên tới 350-400W. Một chiếc nồi cơm điện như vậy nếu hoạt động trong khoảng 2 giờ thì có thể tiêu thụ 0,75kWh. Nồi càng lớn thì mức tiêu thụ điện năng càng cao.

Ngoài ra, nồi cơm điện sử dụng lâu sẽ bị bẩn. Những vết bẩn tưởng vô hại lại có thể làm nồi hoạt động kém hơn. Từ đó làm cho thời gian nấu cơm lâu hơn, khiến điện sử dụng nhiều hơn.

Bạn nên vệ sinh nồi cơm điện định kỳ để loại bỏ các vết bẩn, giúp cho nồi sử dụng được thời gian dài hơn và cũng tiết kiệm điện hơn.

Ngoài ra, bạn nên căn thời gian nấu cơm cho vừa với bữa ăn. Khi cơm chín thì có thể rút ra dùng luôn. Tránh cắm nồi cơm quá lâu vì nó có thể khiến cơm chín quá kỹ, vừa không ngon vừa tốn điện.

Tủ lạnh

Tủ lạnh là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, nhưng nếu không sử dụng hiệu quả, nó có thể là một trong những thiết bị tiêu thụ điện nhiều nhất. Để tiết kiệm điện, bạn nên thường xuyên kiểm tra độ kín của cửa tủ, không để thực phẩm quá gần dàn lạnh và điều chỉnh nhiệt độ hợp lý.

Máy tính để bàn

Máy tính để bàn, đặc biệt là những máy cấu hình cao, tiêu tốn nhiều điện hơn so với laptop. Nếu bạn thường xuyên để máy tính ở chế độ chờ hoặc không tắt khi không sử dụng, hóa đơn điện của bạn sẽ tăng lên nhanh chóng. Cách tốt nhất là tắt máy tính hoặc sử dụng chế độ ngủ khi không cần thiết.

Bếp điện

Chẳng cần phải nấu nhiều hay dùng bếp lâu, mỗi lần đặt nồi lên bếp hồng ngoại hay từ đều đã góp phần đáng kể vào chi phí điện. Đặc biệt trong mùa nóng, bếp càng "phát nhiệt" nhiều hơn, khiến không khí trong bếp bí bách, nhiều người lại bật thêm điều hòa để "giải cứu" cái nắng, điện lại tốn thêm. Chỉ cần chú ý đúng khoảng thời gian cần đun, tắt bếp ngay khi vừa xong là đã giảm được cả chục kWh hàng tháng.

Sạc điện thoại

Sử dụng sạc điện thoại xong mà vẫn để cục sạc điện thoại cắm trong ổ điện dù không sạc bất cứ thiết bị nào nữa, nhưng chúng vẫn sẽ "ngốn" một lượng điện nhất định của bạn.

Ước tính, một chiếc sạc điện thoại sẽ ngốn thêm 1.2 W/ngày và hệ quả là hằng tháng hóa đơn của bạn sẽ tăng lên bởi "thủ phạm" bí mật này. Vì thế, bạn hãy nhớ khi sạc xong điện thoại thì hãy rút đầu sạc ra khỏi ổ điện.

Tivi

Việc bạn tắt tivi bằng điều khiển chỉ là chuyển tivi sang chế độ chờ chứ chưa phải tắt đi hoàn toàn. Do vậy mà tivi vẫn tiêu thụ một lượng điện nhất định nếu bạn không rút dây nguồn. Để hạn chế tình trạng này, bạn hãy rút luôn dây nguồn tivi ra khỏi ổ cắm điện sau khi đã tắt tivi bằng điều khiển.

Điều hòa, máy lạnh

Máy điều hòa không phải là thiết bị có công suất lớn nhất trong gia đình nhưng lại tiêu thụ lượng điện lớn nhất bởi nhu cầu sử dụng rất cao, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng.

Nhiều gia đình có thói quen bật điều hòa gần như quanh năm, những hôm quá rét thì chuyển từ chế độ mát sang chế độ ấm. Để tiết kiệm điện, cần bảo dưỡng định kỳ cho máy điều hòa và bảo đảm cách nhiệt tốt cho ngôi nhà, để mức nhiệt độ hợp lý cũng như hạn chế đóng mở cửa khi đang bật điều hòa...

Quạt điều hòa

Quạt điều hòa loại bình thường có công suất 80 - 200W, nếu bạn bật 6 giờ mỗi ngày thì sẽ tiêu tốn khoảng 0,48 kWh đến 1,2 kWh.

Quạt điện thông thường có công suất khoảng 40W, nếu bật mỗi ngày 5 tiếng đồng hồ ở tốc độ cao nhất thì bạn sẽ phải trả thêm tiền cho 2 số điện mỗi tháng so với việc để quạt chạy ở mức độ thấp nhất.

Máy giặt, máy sấy quần áo

Máy giặt và máy sấy quần áo là những thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Chúng giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc giặt giũ, nhưng lại là nguồn tiêu thụ năng lượng lớn. Ngoài ra, việc sử dụng liên tục và không rút phích cắm sau khi dùng xong cũng làm tăng hóa đơn tiền điện.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

