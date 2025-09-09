Cây đinh lăng ra hoa là điềm báo xấu hay tốt?
GĐXH - Với những cây đinh lăng trồng nhiều năm sẽ ra hoa, tuy nhiên mọi người không biết cây đinh lăng ra hoa mang ý nghĩa gì, là điềm xấu hay tốt.
Ý nghĩa phong thủy của cây đinh lăng
Trong phong thủy, cây đinh lăng có khả năng xua đuổi và ngăn chặn những năng lượng xấu nên nếu mọi người trồng loài cây này trước nhà sẽ giúp tích tụ vượng khí, mang lại tài lộc cho gia chủ.
Ngoài ra, cây đinh lăng có họ với nhân sâm nên cũng được coi là loại cây có nhiều sinh khí tốt cho cho sức khỏe và cả về mặt phong thủy.
Cây đinh lăng ra hoa báo hiệu điềm gì?
Cây đinh lăng ra hoa được đánh giá rất tốt về mặt phong thủy, nó đem đến may mắn, tài lộc, báo hiệu vận may, giàu sang sắp đến với gia chủ, mọi xui xẻo, tai ương sẽ đều vượt qua nhanh chóng.
Thực tế không phải ai trồng cây đinh lăng cũng may mắn nhìn thấy hoa của nó. Do vậy khi nhìn thấy đinh lăng nở hoa, mọi người đều cảm thấy thích thú và tin rằng nó báo hiệu điềm lành, cát khí.
Hoa đinh lăng thường ra hoa vào mùa hè, có màu trắng, vàng nhạt hoặc hơi tím, mọc thành chùm ở đầu cành. Cánh hoa mảnh, kích thước hoa nhỏ, mỗi chùm hoa bao gồm nhiều bông đinh lăng nhỏ kết lại với nhau. Loài hoa này thường không có mùi hương, hoặc nếu có thì rất nhẹ, không dễ nhận biết và phân biệt so với các loài hoa khác. Sau khi tàn thì hoa đinh lăng sẽ kết thành quả.
Cây đinh lăng hợp với người mệnh nào?
Phong thủy nhấn mạnh sự tương sinh tương khắc theo thuyết ngũ hành, vì thế nhiều người khi trồng những loại cây đặc biệt thường chú ý xem cây nào hợp mệnh mình nhất nhằm phát huy tối đa lợi ích phong thủy.
Theo phong thủy ngũ hành, cây đinh lăng thuộc hành Mộc, hợp với người mệnh Hỏa, mệnh Thủy và đặc biệt phù hợp với những người mang mệnh Mộc. Trong phong thủy, Mộc tượng trưng cho sự phát triển, sự sống và năng lượng tươi mới. Gia chủ mệnh Mộc khi trồng cây đinh lăng sẽ tăng cường năng lượng tích cực, thu hút vượng khí, giúp công việc và cuộc sống suôn sẻ.
Mộc sinh Hỏa, vì vậy, những người mang mệnh Hỏa cũng có thể trồng cây đinh lăng để gia tăng may mắn. Quan niệm phong thủy cho rằng cây đinh lăng giúp người mệnh Hỏa giữ được sự ổn định trong cảm xúc, mang lại sự thanh tịnh, nhẹ nhàng, giảm bớt căng thẳng và nóng tính.
Thủy sinh Mộc, cây cối sinh trưởng nhờ nước, do đó những người mệnh Thủy cũng có thể trồng cây đinh lăng để gia tăng sự hòa hợp trong ngũ hành, tạo sự cân bằng và ổn định trong cuộc sống.
Ngược lại, quan niệm phong thủy cho rằng những người mang mệnh Kim và mệnh Thổ nên cân nhắc việc trồng cây đinh lăng, vì Mộc khắc Thổ và Kim khắc Mộc. Nếu vẫn muốn trồng loại cây này, gia chủ có thể đặt nó ở những vị trí ít quan trọng trong nhà.
Vị trí tốt nhất để trồng cây đinh lăng hợp phong thủy
Theo quan niệm dân gian, trồng cây đinh lăng trước nhà sẽ giúp gia đình chặn bớt luồng khí xấu, đông thời còn thu hút nhiều lộc tài. Có đinh lăng trấn giữ rồi thì tiền của sẽ không bị thất thoát, ngoài ra còn giúp gia đình hạn chế nhiều điềm xấu.
Theo Tử vi hàng ngày, vị trí tốt nhất nên trồng cây phong thủy trước nhà tuyệt đối không chắn ngang lối đi chính. Bạn nên trồng lệch sang một bên để chừa lối thu hút vượng khí vào nhà. Không nên trồng cây dựa sát tường, thay vào đó hãy ưu tiên các vị trí hướng nắng vì đây vốn là loài cây ưu nắng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
