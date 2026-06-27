Trước Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn cách đặc biệt này để giáo dục con cháu về cội nguồn
GĐXH - Trước thềm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), nhiều gia đình chọn cách đến... nghĩa trang, thăm người thân đã khuất để dâng hương tưởng nhớ người thân đã khuất. Không chỉ là dịp tri ân tổ tiên, với nhiều người, chuyến đi còn là cách gìn giữ nếp nhà, giáo dục con cháu về đạo hiếu và sự gắn kết giữa các thế hệ.
Ngày 27/6, ghi nhận của phóng viên, Ngày Gia đình Việt Nam (28/7) đúng dịp cuối tuần nên nhiều gia đình ở Hà Nội đã cùng con, cháu đến mộ phần người thân đã khuất để cùng dâng hương tưởng niệm tổ tiên, dành thời gian quây quần bên nhau và nhắc nhở con cháu về cội nguồn.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, đại diện Ban Quản lý công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Phú Thọ) cho biết, đơn vị rất bất ngờ vì số lượng các gia đình đến viếng mộ phần đông hơn so với những ngày cuối tuần khác.
"Điều đặc biệt là nhiều gia đình không có thông tin trùng hợp về thời điểm giỗ nhưng họ vẫn vượt gần 100km từ Hà Nội đến nghĩa trang chỉ để thăm người thân đã khuất nhân Ngày Gia đình Việt Nam. Chúng tôi cho rằng, mỗi chuyến trở về với tổ tiên không chỉ là sự tưởng nhớ, mà còn là hành trình kết nối yêu thương giữa các thế hệ, nuôi dưỡng những giá trị gia đình bền vững cho hôm nay và mai sau", đại diện Ban Quản lý công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên cho hay.
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