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Trước Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn cách đặc biệt này để giáo dục con cháu về cội nguồn

Thứ bảy, 15:13 27/06/2026 | Đời sống
Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Trước thềm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), nhiều gia đình chọn cách đến... nghĩa trang, thăm người thân đã khuất để dâng hương tưởng nhớ người thân đã khuất. Không chỉ là dịp tri ân tổ tiên, với nhiều người, chuyến đi còn là cách gìn giữ nếp nhà, giáo dục con cháu về đạo hiếu và sự gắn kết giữa các thế hệ.

Trước Ngày Gia đình Việt Nam, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn cách đặc biệt để dạy con cháu về cội nguồn - Ảnh 1.Hà Nội sẽ trình chiếu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm cùng các mô hình dự án trọng điểm bằng công nghệ số hiện đại vào ngày 29/6

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Ngày 27/6, ghi nhận của phóng viên, Ngày Gia đình Việt Nam (28/7) đúng dịp cuối tuần nên nhiều gia đình ở Hà Nội đã cùng con, cháu đến mộ phần người thân đã khuất để cùng dâng hương tưởng niệm tổ tiên, dành thời gian quây quần bên nhau và nhắc nhở con cháu về cội nguồn.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên: 

Trước Ngày Gia đình Việt Nam, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn cách đặc biệt để dạy con cháu về cội nguồn - Ảnh 2.

Dù ngày giỗ chính của người thân diễn ra vào tháng 2 âm lịch hằng năm nhưng hôm nay, bà Phạm Thị Thu Hằng (54 tuổi, phường Từ Liêm, Hà Nội) vẫn đưa cả gia đình đến Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (ở Phú Thọ) - nơi chồng bà đang yên nghỉ, nhân Ngày Gia đình Việt Nam. Ba thế hệ cùng có mặt trong chuyến đi đặc biệt này.

Trước Ngày Gia đình Việt Nam, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn cách đặc biệt để dạy con cháu về cội nguồn - Ảnh 3.

Bà Hằng cho biết: "Cuối tuần là thời gian các thành viên trong gia đình có thể sắp xếp công việc để cùng nhau lên thăm mộ ông. Năm nay, nhân Ngày Gia đình Việt Nam, cả nhà chọn dịp này để đến thắp hương. Tôi mong qua những chuyến đi như thế này, các thế hệ trong gia đình sẽ gắn kết hơn, con cháu biết sống có trách nhiệm, biết yêu thương, hiếu kính với ông bà, cha mẹ và luôn ghi nhớ công ơn của tổ tiên. Đó cũng là cách để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình tôi nhiều năm nay".

Trước Ngày Gia đình Việt Nam, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn cách đặc biệt để dạy con cháu về cội nguồn - Ảnh 4.

"Là người mẹ, người bà, tôi luôn nhắn nhủ các con, các cháu rằng dù cuộc sống có bận rộn đến đâu cũng phải giữ nếp nhà, giữ đạo hiếu và gìn giữ tình cảm gia đình. Khi mỗi người biết hướng về tổ tiên thì những giá trị truyền thống sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa", bà Hằng tâm sự.

Trước Ngày Gia đình Việt Nam, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn cách đặc biệt để dạy con cháu về cội nguồn - Ảnh 5.

Với bà Nguyễn Thị Cảnh (trú tại ngõ 90 Nguyễn Tuân, Hà Nội), chuyến trở về lần này còn đặc biệt hơn khi bà vừa đáp chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội vào ngày hôm trước chỉ để kịp lên thắp hương cho người con trai đã khuất đang yên nghỉ ở nghĩa trang.

Trước Ngày Gia đình Việt Nam, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn cách đặc biệt để dạy con cháu về cội nguồn - Ảnh 6.

Bà Cảnh cho biết, bà chỉ có hai người con, người con trai đã mất nhiều năm trước, còn con gái hiện sinh sống tại TP.HCM. Thời gian gần đây, bà vào TP HCM chăm cháu ngoại nhưng khi biết có chương trình nhân Ngày Gia đình Việt Nam, bà quyết định trở về.

Trước Ngày Gia đình Việt Nam, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn cách đặc biệt để dạy con cháu về cội nguồn - Ảnh 7.

Người mẹ ấy cho biết mỗi tháng đều lên nghĩa trang hai đến ba lần. Dù đang mắc bệnh bạch biến và được bác sĩ khuyến cáo phải hạn chế tiếp xúc với ánh nắng, bà vẫn không muốn bỏ lỡ những lần được đứng trước phần mộ của con trai. Đối với bà Cảnh, hành trình đều đặn đến nghĩa trang không chỉ là sự tưởng nhớ, mà còn là cách để tình mẫu tử tiếp tục được gìn giữ dù âm dương cách biệt.

Trước Ngày Gia đình Việt Nam, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn cách đặc biệt để dạy con cháu về cội nguồn - Ảnh 8.

Cũng trong ngày này, gia đình bà Vũ Thị Tề Khương (70 tuổi, phố Hàng Bún, Hà Nội) có ba thế hệ cùng đến thắp hương cho chồng bà nhân ngày giỗ và nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

Trước Ngày Gia đình Việt Nam, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn cách đặc biệt để dạy con cháu về cội nguồn - Ảnh 9.

Vừa là giỗ, vừa là dịp Ngày Gia đình Việt Nam, bà Khương muốn khi con cháu cùng nhau lên đây, các cháu sẽ nhớ về ông bà, tổ tiên, hiểu được nguồn cội của mình. Đó là truyền thống mà gia đình bà Khương đã gìn giữ từ đời ông bà, cha mẹ đến thế hệ chúng tôi và giờ tiếp tục truyền lại cho con cháu.

Trước Ngày Gia đình Việt Nam, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn cách đặc biệt để dạy con cháu về cội nguồn - Ảnh 10.

Bà Khương cho biết, chồng bà mất đã 15 năm, nhưng theo bà, ông vẫn luôn hiện diện trong đời sống tinh thần của cả gia đình.

Trước Ngày Gia đình Việt Nam, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn cách đặc biệt để dạy con cháu về cội nguồn - Ảnh 11.

"Cuộc sống hiện đại rất bận rộn, để cả gia đình thu xếp được một ngày đi cùng nhau không hề dễ. Nhưng chính vì vậy mà những dịp như thế này càng trở nên ý nghĩa. Tôi mong thế hệ trẻ sẽ tiếp tục gìn giữ truyền thống tốt đẹp của gia đình và dân tộc, bởi chỉ cần dành thêm một chút thời gian cho gia đình và việc tưởng nhớ tổ tiên thì sự gắn kết giữa các thế hệ sẽ ngày càng bền chặt hơn", bà Lê Ái Vân (ở Hoàng Cầu, Hà Nội) cho hay.

Trước Ngày Gia đình Việt Nam, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn cách đặc biệt để dạy con cháu về cội nguồn - Ảnh 12.

Ba câu chuyện, ba hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: sự hiện diện của gia đình không chỉ trong những ngày đoàn tụ của người đang sống mà còn trong cách mỗi người gìn giữ ký ức, tri ân những người đã khuất.

Trước Ngày Gia đình Việt Nam, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn cách đặc biệt để dạy con cháu về cội nguồn - Ảnh 13.

Với họ, mỗi lần trở về thắp một nén hương không chỉ là nghi thức tâm linh mà còn là bài học về lòng hiếu kính, về cội nguồn và về những giá trị gia đình được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, đại diện Ban Quản lý công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Phú Thọ) cho biết, đơn vị rất bất ngờ vì số lượng các gia đình đến viếng mộ phần đông hơn so với những ngày cuối tuần khác.

"Điều đặc biệt là nhiều gia đình không có thông tin trùng hợp về thời điểm giỗ nhưng họ vẫn vượt gần 100km từ Hà Nội đến nghĩa trang chỉ để thăm người thân đã khuất nhân Ngày Gia đình Việt Nam. Chúng tôi cho rằng, mỗi chuyến trở về với tổ tiên không chỉ là sự tưởng nhớ, mà còn là hành trình kết nối yêu thương giữa các thế hệ, nuôi dưỡng những giá trị gia đình bền vững cho hôm nay và mai sau", đại diện Ban Quản lý công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên cho hay.

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