Trước Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, nhiều gia đình ở Hà Nội chọn cách đặc biệt này để giáo dục con cháu về cội nguồn

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, đại diện Ban Quản lý công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Phú Thọ) cho biết, đơn vị rất bất ngờ vì số lượng các gia đình đến viếng mộ phần đông hơn so với những ngày cuối tuần khác.

"Điều đặc biệt là nhiều gia đình không có thông tin trùng hợp về thời điểm giỗ nhưng họ vẫn vượt gần 100km từ Hà Nội đến nghĩa trang chỉ để thăm người thân đã khuất nhân Ngày Gia đình Việt Nam. Chúng tôi cho rằng, mỗi chuyến trở về với tổ tiên không chỉ là sự tưởng nhớ, mà còn là hành trình kết nối yêu thương giữa các thế hệ, nuôi dưỡng những giá trị gia đình bền vững cho hôm nay và mai sau", đại diện Ban Quản lý công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên cho hay.