Hà Nội đang lấy ý kiến của các bộ về Quy hoạch phân khu sông Hồng, chuẩn bị tham vấn người dân

Hà Nội sẽ trình chiếu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm cùng các mô hình dự án trọng điểm bằng công nghệ số hiện đại vào ngày 29/6 GĐXH - Ngày 25/6, UBND TP Hà Nội cho biết, Thành phố sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 vào ngày 29/6 tới đây.

Ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thông tin về tiến độ triển khai Quy hoạch phân khu sông Hồng và quy hoạch chi tiết Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vào chiều 25/6 tại buổi họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Ông Tuyên cho biết, sau khi Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt, thành phố đã khẩn trương triển khai các đồ án quy hoạch liên quan đến khu vực sông Hồng.

Theo ông Tuyên, Đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng đã được triển khai từ tuần trước và hiện đang trong quá trình lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Xây dựng theo quy định. Sau khi kết thúc thời gian lấy ý kiến các bộ, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư để hoàn thiện đồ án.

Ngày 11/5 vừa qua, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Bảo Loan

Song song với đó, các đồ án quy hoạch chi tiết Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng đang được thực hiện đồng thời với Quy hoạch phân khu nhằm bảo đảm tiến độ.

"Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hiện do các nhà đầu tư thực hiện và sẽ được tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong thời gian tới", ông Trần Quang Tuyên cho hay

Trước đó, ngày 11/5 vừa qua, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đây là dự án hạ tầng - đô thị có quy mô đặc biệt lớn, đi qua 16 xã, phường gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Theo phương án được phê duyệt, dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 11.418 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng và được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2038.

Toàn bộ dự án được chia thành 5 nhóm với 18 dự án thành phần. Trong đó, hai tuyến đại lộ cảnh quan dọc hai bờ sông Hồng là hạng mục trọng tâm, gồm tuyến Hữu Hồng dài khoảng 45,35 km và tuyến Tả Hồng dài khoảng 35 km, tạo trục giao thông kết nối các khu vực phát triển mới của Thủ đô.

Bên cạnh hệ thống giao thông, dự án còn đầu tư 11 công viên sinh thái quy mô lớn, các không gian công cộng, khu vui chơi, kết hợp với hệ thống kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông nhằm tăng cường năng lực phòng, chống lũ, cải thiện môi trường sinh thái và khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông.

Ngoài ra, các khu đô thị định cư và tái thiết tại Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng sẽ được xây dựng đồng bộ để phục vụ công tác tái định cư cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ ưu tiên triển khai các hạng mục hạ tầng chính như hai tuyến đại lộ cảnh quan, hệ thống kè và chỉnh trị sông, Công viên công cộng Phú Thượng, Công viên bãi sông phường Hồng Hà cùng các khu đô thị định cư. Các hạng mục còn lại sẽ được hoàn thiện trong giai đoạn 2030-2038.

Trước đó, ngày 3/6, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt liên danh nhà đầu tư thực hiện Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát. Theo nghị quyết của HĐND thành phố, dự án sẽ được triển khai từ năm 2026 và hoàn thành đồng bộ vào năm 2038.

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