Vụ cụ bà gần 100 tuổi gặp khó khi làm giấy ủy quyền: Hà Nội sẽ rà soát quy trình, chấn chỉnh trách nhiệm cán bộ

Thông tin mới nhất vụ cụ bà gần 100 tuổi ở Hà Nội gặp khó khi làm giấy ủy quyền GĐXH - Sau phản ánh của người dân về việc giải quyết thủ tục ủy quyền nhận lương cho cụ bà 97 tuổi tại Điểm phục vụ hành chính công Ngọc Hà, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã yêu cầu cán bộ liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời tổ chức kiểm điểm toàn đơn vị. Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Tại buổi họp báo thông tin về tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, chiều 25/6, ông Nguyễn Tiến Thiết cho biết: "Thời gian qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tiếp nhận, phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Hoạt động của trung tâm cơ bản được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp".

"Tuy nhiên, vụ việc xảy ra tại Điểm phục vụ hành chính công số 3 tại phường Ngọc Hà đã cho thấy những tồn tại cần được nhìn nhận nghiêm túc trong quá trình thực thi công vụ. Trước hết, Thành phố nhận định đây là sự việc rất đáng tiếc", ông Nguyễn Tiến Thiết nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo thông tin về tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, chiều 25/6, ông Nguyễn Tiến Thiết - CVP UBND Thành phố cho rằng, đây là sự việc rất đáng tiếc và đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Ảnh: Bảo Loan

Theo Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, ngay sau khi nắm được thông tin, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo UBND thành phố có văn bản yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về trách nhiệm phục vụ nhân dân; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho rằng đây cũng là dịp để các cơ quan chức năng nhìn nhận, đánh giá lại toàn diện hoạt động của hệ thống phục vụ hành chính công, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình, thủ tục trong việc tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết hồ sơ hành chính. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, hạn chế tối đa những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục, đặc biệt đối với người cao tuổi, người yếu thế và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt.

Ngoài việc hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, Hà Nội cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Tiến Thiết cho biết các cơ quan chức năng của thành phố đang tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan. Thành phố sẽ thông tin chính thức tới dư luận khi có kết quả xác minh và kết luận xử lý.

Ngày 23/6, Thường trực Thành ủy Hà Nội có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ sau phản ánh của người dân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính tại Điểm phục vụ hành chính công Ngọc Hà (Chi nhánh số 3). Ảnh: B.Loan

Trước đó, ngày 22/6, mạng xã hội "dậy sóng" với bài chia sẻ của ông V.H. thông tin về quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà (Hà Nội).

Theo nội dung phản ánh, chiều cùng ngày, ông V.H. đến làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay cho mẹ là bà N.T.T.H., sinh năm 1929, do giấy ủy quyền trước đó đã hết hiệu lực. Bà H. là cán bộ tiền khởi nghĩa, có gần 80 năm tuổi Đảng.

Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực Tư pháp - Chứng thực, cán bộ phụ trách yêu cầu bà H. phải trực tiếp có mặt để thực hiện thủ tục. Ông V.H. cho biết đã trình bày hoàn cảnh mẹ tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể đến trụ sở phường.

Sau đó, một cán bộ hướng dẫn gia đình thực hiện xác minh thông tin thông qua cuộc gọi video trên ứng dụng Zalo vào sau 17h30 cùng ngày. Tuy nhiên, theo phản ánh, sau khi kết thúc cuộc gọi, cán bộ cho rằng trường hợp của bà H. không đáp ứng điều kiện để thực hiện việc ủy quyền và đề nghị người nhà tiếp tục đến phường để hoàn thiện hồ sơ.

Ông V.H. cho biết gia đình đã thực hiện cuộc gọi theo đúng hướng dẫn. Trong quá trình trao đổi, nữ cán bộ được cho là đã hỏi về tình trạng nhận thức của bà H. Khi ông trả lời mẹ mình "lúc tỉnh lúc không", cán bộ thông báo không thể giải quyết thủ tục ủy quyền. Ông V.H. cho biết dù tuổi cao nhưng mẹ ông hiện vẫn có thể đọc sách, truyện bằng tiếng Pháp.

Theo phản ánh, ông đã đề nghị cán bộ đến trực tiếp nhà để xác minh, do nơi ở của gia đình chỉ cách trụ sở phường khoảng 200m, song đề nghị này không được chấp thuận. Ngoài ra, gia đình còn được yêu cầu mời hai người con ruột của bà H. đến phường để thực hiện các bước liên quan.

Thông tin sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt bởi bà H. đã gần 100 tuổi, việc đi lại gặp nhiều khó khăn và cần sự hỗ trợ của người thân trong các thủ tục hành chính.

Ngay sau đó, ngày 23/6, Thường trực Thành ủy Hà Nội có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ sau phản ánh của người dân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính tại Điểm phục vụ hành chính công Ngọc Hà (Chi nhánh số 3). Cụ thể, Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong giao tiếp với công dân. Thành ủy cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm. Bên cạnh đó, UBND thành phố được giao tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô. Thường trực Thành ủy đồng thời giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan đến vụ việc. Các đơn vị được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 5/7.

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