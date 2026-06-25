Hà Nội sẽ trình chiếu toàn cảnh Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm cùng các mô hình dự án trọng điểm bằng công nghệ số hiện đại vào ngày 29/6

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Song song với công bố quy hoạch, Hà Nội sẽ tổ chức không gian triển lãm quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội và khu vực hội nghị với hệ thống sa bàn, bản đồ quy hoạch, công nghệ trình chiếu 3D Mapping và các mô hình dự án trọng điểm; người dân và doanh nghiệp có thể trực tiếp tham quan, tìm hiểu về định hướng phát triển của Thủ đô trong thế kỷ tới.

Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội

Tại buổi họp báo, ông Lê Trung Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, các cơ chế đặc thù vượt trội và chiến lược thu hút đầu tư chất lượng cao.

Theo ông Hiếu, có khoảng 1.000 - 1.200 đại biểu tham gia sự kiện công bố, trong đó có hàng trăm nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sự kiện được triển khai trên cơ sở hàng loạt chủ trương, chính sách quan trọng của Trung ương và Thành phố về xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là dịp công bố định hướng phát triển dài hạn của Hà Nội mà còn là cơ hội để giới thiệu môi trường đầu tư, các cơ chế chính sách đặc thù và tiềm năng phát triển của thành phố tới cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

Ông Lê Trung Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, sự kiện Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, các cơ chế đặc thù vượt trội và chiến lược thu hút đầu tư chất lượng cao. Ảnh: Bảo Loan

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; giới thiệu các định hướng phát triển kinh tế - xã hội; phân tích môi trường đầu tư và các lợi thế cạnh tranh của Hà Nội trong giai đoạn tới.

Thành phố cũng sẽ ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Trong những năm gần đây, Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo số liệu thống kê, 5 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 373 nghìn tỷ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 429 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách du lịch lưu trú đạt khoảng 4,1 triệu lượt, tăng hơn 30%.

Kinh tế số tiếp tục trở thành động lực tăng trưởng mới, chiếm khoảng 17,34% GRDP của thành phố. Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đang được triển khai, nổi bật là Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và 7 dự án cầu vượt sông Hồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Toàn cảnh buổi họp báo thông tin về Hội nghị Công bố Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Ảnh: Bảo Loan

Về thu hút đầu tư nước ngoài, tính từ năm 1989 đến đầu tháng 6/2026, Hà Nội đã thu hút khoảng 74,6 tỷ USD vốn FDI với hơn 9.285 dự án đăng ký mới. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, thành phố ước thu hút khoảng 3,2 tỷ USD vốn FDI. Đáng chú ý, các lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển và dịch vụ số đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Theo định hướng mới, Hà Nội sẽ chuyển từ mục tiêu thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, dự án chất lượng cao có khả năng dẫn dắt tăng trưởng. Các lĩnh vực ưu tiên gồm bán dẫn, thiết kế vi mạch, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, logistics hiện đại, tài chính xanh, fintech, giáo dục và y tế chuyên sâu.

Hà Nội lấy con người làm trung tâm, tổ chức không gian theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm"

Theo ông Lê Trung Hiếu, một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được UBND thành phố phê duyệt vào tháng 5/2026.

Quy hoạch xác định Hà Nội phát triển theo định hướng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", lấy con người làm trung tâm và tổ chức không gian theo mô hình "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm".

Theo quy hoạch, Hà Nội có diện tích hơn 3.359 km², dân số dự kiến đạt 14 - 15 triệu người vào năm 2035 và khoảng 17 - 19 triệu người vào năm 2065. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2035, hướng tới quy mô GRDP khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035 và 640 tỷ USD vào năm 2045.

Theo ông Lê Trung Hiếu, một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã được UBND thành phố phê duyệt vào tháng 5/2026.

Đáng chú ý, quy hoạch xác định sông Hồng là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa trung tâm của Thủ đô; hình thành 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Hà Nội cũng định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 1.153 km, xây dựng các khu thương mại tự do, đô thị sân bay, đô thị khoa học công nghệ và thúc đẩy mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Song hành với việc công bố quy hoạch, Hà Nội sẽ tổ chức không gian triển lãm quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội và khu vực hội nghị với hệ thống sa bàn, bản đồ quy hoạch, công nghệ trình chiếu 3D Mapping và các mô hình dự án trọng điểm.

Người dân và doanh nghiệp có thể trực tiếp tham quan, tìm hiểu về định hướng phát triển của Thủ đô trong thế kỷ tới.

Theo UBND TP Hà Nội, việc tổ chức đồng thời hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm là thông điệp mạnh mẽ khẳng định quyết tâm của thành phố trong đổi mới thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu, có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc thuộc nhóm hàng đầu thế giới.

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