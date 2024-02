Trước thềm năm mới Giáp Thìn gọi tên 4 con giáp may mắn ngập tràn, dễ phát tài

Dự báo vận khí của tuổi Tuất năm Giáp Thìn 2024 GĐXH – Chuyên gia phong thủy đã có sự báo vận khí của tuổi Tuất năm Giáp Thìn 2024 dưới đây. Sau năm 2023 thành công về mặt chuyên môn, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Tuất sẽ có những biến động bất thường.

Xem tử vi hàng tuần, tử vi tuần mới, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo top 4 con giáp may mắn tuần từ 5/2 - 11/2/2024 dưới đây:



1. Tử vi tuần mới từ 5/2 đến 11/2/2024, tuổi Tý phát tài

Tuổi Tý là một trong những con giáp phát tài tuần này (5-11/2), cũng là thời điểm chính thức đón Tết sang. Tin vui đến khi tuổi này có thể đạt được nhiều điều như ý về các dự định tài chính của mình ngay vào tuần này. Bản mệnh chăm chỉ và tập trung hoàn thành hết các kế hoạch dang dở, thậm chí càng gần Tết lại càng ra sức nỗ lực, thành quả đạt được vô cùng xứng đáng.

Người làm kinh doanh thì càng dễ phát tài. Con giáp này làm đâu được đó, hàng hóa tiêu thụ khá tốt. Bạn không ngại vất vả nên cũng sẽ kiếm được khoản lợi nhuận kha khá nhờ khách hàng tấp nập.

Với người làm công ăn lương, bạn có thể nhận được khoản thưởng Tết, thưởng nóng tương xứng với công sức bỏ ra suốt cả năm. Song bản mệnh vẫn lên lưu ý tới các khoản chi tiêu mua sắm Tết, cần hạn chế mua sắm quá đà kẻo tiền bạc có bao nhiêu cũng tiêu hết bấy nhiêu.

2. Tuổi Dần may mắn tuần từ 5/2 đến 11/2/2024

Sang tuần mới, người tuổi Dần đón may mắn ngập tràn, làm đâu thắng đó, tiếng tăm vang dội. Càng cận Tết, con giáp này càng bắt đầu thu về nhiều lộc lá, tiền bạc cả két.

Tình hình tài chính của bản mệnh có những khởi sắc rõ rệt, đặc biệt là trước kì nghỉ Tết. Có thể con giáp này còn nhận được quyết định tăng lương hoặc tiền thưởng nóng do đạt thành tích cao. Người làm nghề tự do cũng được nhận thù lao theo đúng hợp đồng, đảm bảo 1 cái Tết no ấm.

Những ngày đi làm cuối cùng của năm, người tuổi Dần hãy cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng cho tốt, công sức của bạn sẽ được lãnh đạo nhìn nhận, thậm chí bạn có thể nhận được nhiều cơ hội hơn vào ngày tháng tiếp theo.

Còn trong những ngày cuối tuần đúng Tết âm 2024, công việc thuận lợi khiến con giáp này càng làm càng lãi, các khoản tiền thu về đều gia tăng chóng mặt. Con giáp này giàu khủng, sống cả đời trong vinh hoa phú quý.

3. Tuổi Thìn may mắn tuần từ 5/2 đến 11/2/2024

Không chỉ là con giáp may mắn tuần này (5-11/2), tài vận của tuổi Thìn cũng rất đáng mơ ước trong tuần đón Tết.

Nếu như trước đó bản mệnh có phần sốt ruột vì chưa gặt hái được những thành tựu như mong ước, mặc dù đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Thì trong tuần mới bạn có thể gỡ bỏ lo lắng khi sẽ có một bước ngoặt đột biến lớn.

Mọi khó khăn hay vất vả sẽ nhường chỗ cho may mắn và thành công. Những công việc hay ước nguyện của bạn còn đang mong chờ dang dở của năm ngoái sẽ sớm đạt được.

Không chỉ kiếm được thêm một khoản lớn nhờ sự nỗ lực chăm chỉ suốt năm vừa qua, con giáp này sẽ thấy tài khoản nảy số liên tục, hứa hẹn một cái Tết tưng bừng. Cũng đừng quên là mặc dù được Thần Tài hỗ trợ nhưng sự nỗ lực, cố gắng của bạn mới là chìa khóa đem về thành công.

Người làm kinh tế không quản ngại khó khăn vất vả, sẵn sàng mở hàng quán phục vụ mọi người nên cũng được nhiều người ủng hộ. Khoản tiền chảy ào ào vào túi báo hiệu một năm bội thu cho bạn.

4. Tử vi tuần mới từ 5/2 đến 11/2/2024 may mắn với Mão

Tài lộc của tuổi Mão cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc trong tuần này. Bạn có thể tìm ra hướng đi thích hợp, khẳng định vị thế của mình và thu lợi lớn từ công việc và làm giàu cho chính bản thân.

Giữa tuần là thời điểm tình hình tài chính có khởi sắc. Có thể những khoản đầu tư trước đó của bạn dần đem lại lợi nhuận. Người làm kinh doanh buôn bán cũng được khách hàng ủng hộ nhiều nên tiền lời lãi liên tiếp chảy vào túi. Hơn nữa bạn cũng là người chi tiêu khoa học nên không lo cháy túi.

Do đó, người tuổi Mão cần nhạy bén nắm bắt cơ hội để tỏa sáng. Nếu họ đầu tư học thêm một số kỹ năng mềm sẽ giúp công việc làm ăn thêm thuận lợi. Vừa tài năng, biết nắm bắt cơ hội, vừa được quý nhân giúp đỡ thì con giáp này làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Tuy nhiên, bạn vẫn cần lưu ý rằng vận thế của mình tuy suôn sẻ nhưng cần giữ thái độ khiêm tốn, điềm tĩnh, không nên buông thả hay bốc đồng gây ảnh hưởng đến con đường tài lộc sau này.

* Mọi thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm !