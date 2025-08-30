Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Trường đại học xin lỗi 75 thí sinh trượt oan, đỗ ảo trong xét tuyển đại học

Thứ bảy, 20:00 30/08/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Marketing xin lỗi 75 thí sinh bị đỗ ảo, trượt oan và nhờ các trường khác tiếp nhận thí sinh ở nguyện vọng tiếp theo.

Ông Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing, cho biết trong quá trình triển khai xét tuyển đại học chính quy năm 2025, nhà trường đã tiến hành quy đổi điểm từ các chứng chỉ tiếng Anh sang điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển.

Trong quá trình thực hiện, do sai sót trong khâu xử lý dữ liệu, một số trường hợp thí sinh bị tính điểm không chính xác, ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển. Sai sót này không xuất phát từ hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, mà do việc xử lý dữ liệu thuộc quy trình nghiệp vụ xét tuyển của trường.

Việc này khiến 75 thí sinh bị rơi vào tình trạng đỗ ảo, trượt oan. Điểm của 75 thí sinh bị tính không chính xác. Đây là điều không ai mong muốn trong xét tuyển.

Ngay sau đó, nhà trường đã báo cáo sự việc lên Bộ GD-ĐT xin ý kiến và phối hợp xử lý. Do những thí sinh này không thể xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, nhà trường cũng không thể biết được nguyện vọng tiếp theo của thí sinh ở trường nào. Vì vậy nhà trường đã liên hệ từng thí sinh để tìm hiểu sau đó liên hệ với các trường bạn để xét tuyển cho thí sinh.

Đối với thí sinh đỗ thành trượt, nhà trường liên hệ trực tiếp để thông báo kết quả trúng tuyển điều chỉnh theo nguyện vọng trúng tuyển có thứ tự liền kề sau. Đồng thời, trường đã gửi công văn đến các trường đại học nguyện vọng trúng tuyển của thí sinh để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh nhập học theo nguyện vọng trúng tuyển mới. Có 42 em từ đỗ thành trượt và được xét tuyển ở các nguyện vọng tiếp theo.

Có 33 thí sinh từ trượt thành đỗ và được trường gửi giấy báo trúng tuyển, nhập học theo nguyện vọng vào trường.

Ông Đạo gửi lời xin lỗi tới 75 thí sinh vì sự cố không mong muốn đã ảnh hưởng tới tâm lý của các em. Nhà trường luôn đảm bảo quyền lợi tối đa của thí sinh, đồng thời công khai, minh bạch và phối hợp với Bộ GD-ĐT trong việc giám sát xử lý này.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến ngày 2/9

Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến ngày 2/9

Giáo dục - 1 giờ trước

Bộ GD-ĐT quyết định gia hạn thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển chung đến trước 17h ngày 2/9.

Sắc cờ hoa rực rỡ khắp sân trường, lớp học mừng đại lễ Quốc khánh 2/9

Sắc cờ hoa rực rỡ khắp sân trường, lớp học mừng đại lễ Quốc khánh 2/9

Giáo dục - 14 giờ trước

Nhiều trường học trên cả nước đồng loạt trang hoàng cờ hoa, sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Giúp học sinh lớp 12 xây dựng lộ trình học hiệu quả

Giúp học sinh lớp 12 xây dựng lộ trình học hiệu quả

Giáo dục - 18 giờ trước

Để xây dựng lộ trình học tập hiệu quả cho học sinh lớp 12, nhiều trường THPT đã tổ chức tập huấn cho giáo viên trước khi bước vào năm học mới.

Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viên

Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viên

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản giao Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái và thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo.

Còn hàng nghìn chỉ tiêu vào đại học, điểm xét tuyển từ 15 trở lên

Còn hàng nghìn chỉ tiêu vào đại học, điểm xét tuyển từ 15 trở lên

Giáo dục - 2 ngày trước

Nhiều trường tuyển bổ sung hàng trăm sinh viên với mức điểm xét phổ biến từ 15-18, đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.

Bộ GD&ĐT phản hồi về sai sót thí sinh 'đỗ thành trượt' trong tuyển sinh đại học

Bộ GD&ĐT phản hồi về sai sót thí sinh 'đỗ thành trượt' trong tuyển sinh đại học

Giáo dục - 3 ngày trước

Trước những phản ánh liên quan đến một số sai sót, sự cố trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, Bộ GD&ĐT cho biết đã có phương án xử lý.

Sẽ vinh danh những thầy, cô giáo tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới

Sẽ vinh danh những thầy, cô giáo tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH – Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 sẽ triển khai từ tháng 9 đến tháng 11 với những đổi mới, lan tỏa những thông điệp tích cực về giá trị của người thầy đến với xã hội. Năm nay, sẽ vinh danh những thầy, cô giáo tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới.

Ngành học giữ ngôi đầu điểm chuẩn tại trường top, vượt cả Y khoa

Ngành học giữ ngôi đầu điểm chuẩn tại trường top, vượt cả Y khoa

Giáo dục - 4 ngày trước

Đây là ngành học có điểm chuẩn dẫn đầu tại nhiều trường đại học trong mùa tuyển sinh 2025, cao nhất lên tới 29 điểm.

Thí sinh hốt hoảng khi thừa điểm vẫn trượt hết nguyện vọng xét tuyển đại học

Thí sinh hốt hoảng khi thừa điểm vẫn trượt hết nguyện vọng xét tuyển đại học

Giáo dục - 5 ngày trước

Sau khi tra cứu kết quả trúng tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, nhiều thí sinh hốt hoảng vì bị đánh trượt hết các nguyện vọng xét tuyển, dù đạt điểm cao.

Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng trúng tuyển đại học và bị hủy kết quả

Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng trúng tuyển đại học và bị hủy kết quả

Giáo dục - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 8h ngày 25/8 đến trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Để xác nhận nhập học đại học năm 2025 thí sinh cần thực hiện các bước gì?

Xem nhiều

Trường ĐH Ngoại thương lý giải việc điểm chuẩn năm 2025 'lạ' chưa từng có

Trường ĐH Ngoại thương lý giải việc điểm chuẩn năm 2025 'lạ' chưa từng có

Giáo dục

Đại diện Trường ĐH Ngoại thương lý giải về việc điểm chuẩn các ngành học của trường năm nay với những con số có vẻ không cao bật như mọi năm.

Ngành học giữ ngôi đầu điểm chuẩn tại trường top, vượt cả Y khoa

Ngành học giữ ngôi đầu điểm chuẩn tại trường top, vượt cả Y khoa

Giáo dục
Nhiều trường đại học bất ngờ thông báo xét tuyển bổ sung

Nhiều trường đại học bất ngờ thông báo xét tuyển bổ sung

Giáo dục
Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viên

Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viên

Giáo dục
Thí sinh hốt hoảng khi thừa điểm vẫn trượt hết nguyện vọng xét tuyển đại học

Thí sinh hốt hoảng khi thừa điểm vẫn trượt hết nguyện vọng xét tuyển đại học

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top