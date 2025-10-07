Trường học Hà Nội được chủ động hình thức dạy để ứng phó hoàn lưu bão số 11
Các trường căn cứ vào tình hình thời tiết, an toàn giao thông để quyết định hình thức tổ chức dạy học phù hợp, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.
Đó là nhấn mạnh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại thông báo về việc chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (Matmo).
Theo Công điện 188/CĐ-TTg ngày 6/10/2025 của Thủ tướng và bản tin dự báo thời tiết lúc 14h cùng ngày, bão số 11 (Matmo) đã suy yếu thành vùng áp thấp. Tuy nhiên, từ chiều 6/10 đến chiều 7/10, hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông trên địa bàn Hà Nội, lượng mưa phổ biến 40–70mm, có nơi trên 100mm. Trong cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh, gây ngập úng cục bộ, cây đổ, ách tắc giao thông và nguy hiểm khi di chuyển.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Hiệu trưởng các trường căn cứ vào tình hình thời tiết, điều kiện cơ sở vật chất và an toàn giao thông để chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học (trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu) phù hợp; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Bên cạnh đó, Sở yêu cầu các trường tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết; rà soát, khơi thông hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, nhà ăn, khu bán trú. Đồng thời, bố trí nhân lực túc trực, cập nhật thường xuyên và báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về Phòng Chính trị, Tư tưởng và Học sinh - Sinh viên của Sở.
Trước đó, sáng 6/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát công văn hỏa tốc, yêu cầu các trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.
Nếu học sinh đến lớp, nhà trường phải bố trí, tổ chức quản lý và dạy học phù hợp, vừa linh hoạt, vừa an toàn cho cả học sinh lẫn giáo viên. Sau văn bản của Sở, nhiều trường mần non trên địa bàn đã thông báo đón học sinh đến trường.
