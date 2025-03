Truy nã đối tượng dùng súng bắn nhiều phát vào nhà bố vợ

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với K’ Lộc (25 tuổi, trú tại thôn 3, xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Cướp tài sản”.

Quyết định truy nã đặc biệt đối với K’ Lộc.

Theo nội dung vụ án, tối 19/1, do có mâu thuẫn với người thân của vợ, K’ Lộc đã mang súng đến bắn nhiều phát vào nhà ông V.S ở xã Bình An, huyện Bắc Bình, Bình Thuận rồi bỏ trốn.

Đến ngày 27/2, K’ Lộc tiếp tục dùng súng bắn nhiều phát vào nhà cha vợ ở xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình rồi cướp xe máy bỏ trốn vào rừng.

Sau đó, lực lượng công an tổ chức nhiều tổ truy bắt, nhưng K’ Lộc đã bỏ lại xe máy và 2 khẩu súng kèm 4 viên đạn rồi trốn vào rừng. Số súng đạn nói trên đã được trưng cầu giám định để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng bị truy nã đặc biệt này.

Đối tượng K’ Lộc.

Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức nhiều đợt truy bắt ở khu vực giáp ranh Bình Thuận - Lâm Đồng và tiếp tục kêu gọi K’ Lộc ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an tỉnh Bình Thuận cũng kêu gọi người dân, nếu phát hiện K’ Lộc, hãy báo ngay cho công an địa phương hoặc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận.