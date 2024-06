Truy nã kẻ dụ bé gái vào khách sạn để quan hệ tình dục

Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoài Linh (25 tuổi, quê Cần Thơ) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra, Linh sử dụng Facebook tên “Nguyễn Huy” kết bạn, nhắn tin với một bé gái ở huyện Củ Chi.

Bị can Nguyễn Hoài Linh.

Thời gian này, Linh nói mình làm quản lý một tiệm bida ở quận Tân Bình, có thu nhập cao và hứa sẽ cho bé gái tiền, mua điện thoại di động. Ngoài ra, Linh hứa hẹn sẽ đưa bé gái vào tiệm bida để làm việc.

Cuối tháng 2/2021, Linh rủ bé gái đi chơi và hẹn gặp tại khu vui chơi thiếu nhi trên địa bàn xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Sau đó, Linh chở bé gái vào khách sạn và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Biết được sự việc, gia đình đưa bé gái đến cơ quan công an trình báo. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 21/3/2024, cơ quan công an đã khởi tố Linh về tội " Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Thời điểm này, bị can Linh đã đi khỏi nơi cư trú, không rõ ở đâu. Cơ quan điều tra phát thông báo yêu cầu Linh đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng.

Người dân nếu phát hiện bị can Linh thì có quyền bắt, dẫn giải đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND phường nơi gần nhất, đồng thời báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM qua số điện thoại 0985.515.765.

Đặc điểm nhận dạng của bị can Bị can Linh cao khoảng 1m60, nước da ngăm đen, tóc hớt cao, lông mày lợt, sống mũi thẳng, mắt hai mí; trên mặt có sẹo từ tai bên phải vòng qua ¾ trán bên trái.

